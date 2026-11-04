Perú

“Vengan por mí, no se tarden”: venezolano que desafió a las autoridades peruanas en TikTok fue capturado en un fundo de Ica

El ciudadano fue localizado por agentes de Seguridad del Estado y personal de Migraciones en Villacurí

Un ciudadano venezolano que se burló de los controles migratorios y desafió a las autoridades peruanas a través de videos en TikTok ha sido detenido en Ica y será deportado. El joven, que llevaba 8 años en el país, ironizó sobre las intervenciones de la policía y migración. 24 Horas
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El caso de Álvaro Gómez Bastidas pasó de las redes sociales a una intervención policial en la región Ica. El ciudadano venezolano publicó videos en TikTok en los que se burlaba de los controles migratorios y retaba a las autoridades peruanas a ubicarlo. Dos días después de su última publicación, fue localizado por personal de seguridad del Estado.

La intervención ocurrió en un fundo de Villacurí, ubicado en el distrito de Salas, donde el extranjero realizaba labores. El operativo contó con la participación de efectivos de la Policía Nacional y personal de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

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La detención se produjo luego de que el video en el que pronunciaba la frase “Vengan por mí, no se tarden” alcanzara difusión en plataformas digitales. En las imágenes, Gómez Bastidas ironizaba sobre las acciones contra la migración irregular y cuestionaba la posibilidad de que las autoridades concretaran su expulsión del país.

Tras su captura, el ciudadano fue trasladado a las instalaciones de la Región Policial de Ica, donde quedó bajo custodia a la espera del procedimiento administrativo correspondiente. Migraciones dispuso su expulsión del territorio peruano por las conductas que le atribuye contra el orden público, el orden interno y la seguridad ciudadana.

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¿Cómo ubicaron a Álvaro Gómez Bastidas tras sus videos en TikTok?

La localización del ciudadano venezolano fue resultado de un trabajo de inteligencia entre la Superintendencia Nacional de Migraciones y la unidad de Seguridad del Estado de la Policía Nacional. Según los detalles difundidos durante la cobertura del caso, las autoridades identificaron sus publicaciones y realizaron las acciones necesarias para establecer dónde se encontraba.

La última grabación que motivó la intervención fue publicada dos días antes de su detención. Sin embargo, Gómez Bastidas ya contaba con otros videos relacionados con los controles migratorios, en los que también cuestionaba las medidas aplicadas por las autoridades peruanas.

La intervención se concretó un día después de esa última publicación. Los efectivos lo ubicaron en un fundo de Villacurí, en Salas, y procedieron con su detención. Posteriormente, fue trasladado a la sede policial de Ica.

Durante el reporte desde esa región, se precisó que el procedimiento estuvo a cargo de personal de Seguridad del Estado, en coordinación con Migraciones. La captura permitió identificar al extranjero y continuar con las actuaciones para ejecutar la medida de expulsión.

¿Por qué Migraciones dispuso la expulsión del ciudadano venezolano?

Composición con el rostro de un hombre en primer plano y una escena del individuo custodiado por dos agentes ante un panel policial
Un ciudadano venezolano afronta un proceso de expulsión en Ica tras ser intervenido por las autoridades peruanas por su situación migratoria irregular. (Migraciones)

La Superintendencia Nacional de Migraciones atribuyó a Gómez Bastidas presuntas conductas que atentarían contra el orden público, el orden interno y la seguridad ciudadana. Estos fueron los motivos señalados por la entidad para disponer la medida administrativa contra el extranjero.

Otro aspecto informado durante la cobertura de la intervención fue su situación migratoria. Según los datos proporcionados por la reportera que acudió a la sede policial de Ica, el ciudadano no contaba con documentación en regla y llevaba ocho años en el Perú.

La misma información indicó que el extranjero permaneció en distintas localidades antes de llegar a la región Ica. Su situación migratoria fue uno de los elementos mencionados durante el reporte sobre el procedimiento que precedió a su expulsión.

Después de la detención, Gómez Bastidas quedó en las instalaciones de la Región Policial de Ica, en el área de Trata de Personas, a la espera de que las autoridades completaran las diligencias para ejecutar su salida del territorio nacional.

¿Qué dijo el venezolano antes de ser detenido en Ica?

En uno de los videos difundidos en TikTok, Gómez Bastidas cuestionó las advertencias sobre una posible deportación y manifestó que no tenía temor de ser ubicado por las autoridades.

“Soy venezolano en Perú y dice que te harán deportando. ¡Ja! ¿Quién? Yo estoy aquí, aquí los espero, vengan por mí, no se tarden”, expresó en la grabación.

La publicación generó reacciones y pedidos de intervención por parte de usuarios de las plataformas digitales. El contenido también permitió que las autoridades conocieran las expresiones del extranjero y realizaran acciones para establecer su ubicación.

La frase que utilizó en el video se convirtió en el principal elemento de identificación del caso. Tras su captura, el mensaje volvió a circular en las coberturas televisivas que informaron sobre el operativo realizado en Villacurí.

Migraciones recuerda las obligaciones de los ciudadanos extranjeros en el Perú

Un hombre con casaca negra permanece de pie entre dos agentes frente a una pared con la inscripción de la Policía Nacional del Perú
Agentes policiales custodian en Ica al ciudadano venezolano intervenido por permanecer en situación irregular tras publicar mensajes en redes sociales. (Migraciones)

La Superintendencia Nacional de Migraciones recordó que las personas extranjeras que ingresan y permanecen en el Perú deben cumplir las leyes y disposiciones nacionales. La entidad también advirtió que el incumplimiento de las normas puede dar lugar a medidas administrativas, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

En el caso de Gómez Bastidas, la intervención contó con apoyo policial y concluyó con la disposición de expulsión del territorio peruano. La medida quedó a cargo de las autoridades migratorias, luego de su traslado a la sede policial de Ica.

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