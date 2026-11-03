Perú

Paracas: Congreso busca elevar a rango ley el veto a la pesca industrial en áreas protegidas y alcanzar permisos preexistentes

La propuesta legislativa plantea incorporar el artículo 27-A a la Ley 26834 para prohibir la pesca de mayor escala en ANP marinas y continentales

Paracas
Paracas. La Corte Suprema ratificó en 2024 la directiva de Sernanp que restringe la extracción pesquera de mayor escala en las reservas nacionales.
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Al menos cuatro bancadas del Congreso de la República impulsan un proyecto que busca incorporar en la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP) la prohibición expresa de pesca industrial y de mayor escala dentro de reservas marinas y continentales.

La iniciativa, suscrita por las diputadas Rossana Alayza (Partido del Buen Gobierno), Jenny Samanez (Obras) y Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), además de la senadora Ruth Luque (Ahora Nación), también plantea que los permisos de pesca otorgados antes de la creación de un área protegida se sujeten a la prohibición.

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Congreso busca llevar la prohibición del reglamento a la Ley 26834

El proyecto propone incorporar el artículo 27-A a la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. Según el texto, se mantendría la posibilidad de autorizar acuicultura, pesca artesanal y de menor escala, pesca de subsistencia y deportiva, e investigación científica, siempre que sean compatibles con la categoría, zonificación y plan maestro de cada área.

La Ley 26834 establece, en su artículo 27, que el aprovechamiento de recursos naturales en áreas protegidas solo puede autorizarse si resulta compatible con la categoría, zonificación y plan maestro de cada reserva. La norma también señala que ese aprovechamiento no debe perjudicar los fines de conservación para los cuales se creó el área.

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Sin embargo, la prohibición expresa de pesca de mayor escala no aparece en el texto de la ley. Está en el artículo 112.5 de su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 038-2001-AG. Esa disposición prohíbe la extracción de mayor escala, marina o continental, dentro de áreas naturales protegidas, sin distinción de categoría.

pesca - anchoveta
El nuevo artículo 27-A autoriza la pesca artesanal, la investigación científica y la acuicultura siempre que respeten el plan maestro de cada área protegida.

Los permisos previos también quedarían sujetos a la prohibición

La propuesta, presentada en el Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas, busca trasladar esa restricción a la ley. El nuevo artículo 27-A establecería que la pesca de mayor escala queda prohibida dentro de áreas naturales protegidas marinas o continentales, cualquiera sea su categoría o zonificación.

Además, señala que los titulares de permisos otorgados antes de la creación del área deberán cumplir esa disposición, de acuerdo con las legisladoras.

El texto, según explicaron, apunta a cerrar una discusión que llegó al Poder Judicial tras la demanda de acción popular presentada por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) contra el Sernanp. El gremio cuestionó una directiva de Sernanp que reiteraba la prohibición de extracción de mayor escala dentro de reservas.

La Segunda Sala Constitucional de Lima rechazó la demanda en mayo de 2024. Luego, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema confirmó esa decisión. El fallo concluyó que la directiva no creó una restricción nueva, sino que reafirmó una prohibición vigente desde 2001 en el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

El caso de Paracas quedó resuelto en la vía judicial. La controversia sigue abierta en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, donde Oceana cuestionó una excepción incluida en el decreto de creación de esa área, que permite continuar con actividades industriales en la zona de aprovechamiento directo para embarcaciones con derechos anteriores a la creación de la reserva. La SNP participa en ese proceso como tercero coadyuvante de la parte demandada.

Paracas
Oceana mantiene una controversia judicial contra las excepciones concedidas a embarcaciones industriales en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca.

“Hemos visto lobos flacos y pocos pingüinos”

El recorrido por las Islas Ballestas antecedió a la presentación de la iniciativa. Las parlamentarias y representantes de organizaciones locales describieron una disminución de fauna y casos de animales en condiciones de desnutrición, en un escenario marcado por el calentamiento del mar y el fenómeno de El Niño.

“Hemos visto, lamentablemente, lobos marinos flacos durante el recorrido y muy pocos pingüinos”, dijo la diputada Jenny Samanez.

Samanez afirmó que la visita buscaba escuchar a los pescadores, autoridades y organizaciones de la zona para identificar acciones desde el Congreso. También señaló que la protección de Paracas comprende la reserva, el turismo y la actividad de los pescadores artesanales.

Rossana Alayza sostuvo que la propuesta busca dejar claro que la conservación y la actividad económica no son excluyentes. Según explicó, la pesca industrial puede realizarse fuera de las reservas, mientras que dentro de áreas naturales protegidas deben mantenerse actividades compatibles con sus objetivos de conservación.

Paracas
El colectivo Protejamos Paracas propuso que el Gobierno evalúe la postulación de la Reserva Nacional de Paracas como Patrimonio Mundial de la Unesco.

La legisladora del Partido del Buen Gobierno indicó que el proyecto fue trabajado con aportes de especialistas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Oceana, pescadores artesanales y otros actores vinculados con Paracas. “La depredación es igual a la cancelación”, afirmó al sostener que la pérdida de biodiversidad afecta a la pesca, el turismo y la economía local.

Giannina Avendaño planteó que el grupo parlamentario debe recoger información de quienes viven de la pesca, el turismo y otras actividades en Paracas antes de definir nuevas medidas legislativas o de fiscalización. Ruth Luque, por su parte, señaló que el frente multipartidario busca llevar la situación de los ecosistemas marinos y las áreas protegidas al debate político.

Durante el cierre de la reunión, el grupo también planteó defender la Ley de las 5 Millas, que reserva las tres primeras millas para la pesca artesanal y restringe el uso de redes de cerco mecanizado. Las legisladoras mencionaron además la necesidad de fortalecer la fiscalización del sector pesquero y la autonomía técnica del Instituto del Mar del Perú.

Pescadores, academia y sociedad civil de Paracas respaldaron el proyecto

José Hernández, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Paracas, afirmó que en el período parlamentario anterior se promovieron tres proyectos para dar rango de ley a la prohibición de pesca industrial en áreas protegidas. Según dijo, esas iniciativas no llegaron al Pleno.

Hernández vinculó la presencia de lobos marinos desnutridos y la reducción de especies con el desplazamiento de la anchoveta hacia aguas más profundas por el aumento de la temperatura del mar. Añadió que la pesca artesanal, la recolección de macroalgas, la maricultura y el turismo dependen de la conservación de la reserva.

Congreso - Cámara de Diputados CRÉDITOS: CONGRESO DEL PERÚ
Las legisladoras promotoras de la iniciativa plantearon defender la Ley de las 5 Millas y fortalecer la autonomía técnica del Instituto del Mar del Perú.

Manuel Bartra Mujica, vocero legal del colectivo Protejamos Paracas, respaldó la iniciativa y pidió que el Congreso fortalezca la protección de las áreas naturales protegidas. También propuso que el Ministerio de Cultura y la Cancillería evalúen una eventual postulación de la Reserva Nacional de Paracas como Patrimonio Mundial de la Unesco.

Susana Cárdenas Alayza, directora del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, sostuvo que las reservas admiten actividades como pesca artesanal, turismo e investigación científica, pero requieren límites definidos. Añadió que, durante El Niño, estos espacios deben funcionar como refugios de biodiversidad para facilitar la recuperación de los ecosistemas.

El proyecto abre un nuevo frente legislativo

La propuesta retoma una discusión iniciada en el Congreso anterior y se suma a los procesos judiciales y administrativos que surgieron a partir de la controversia entre la SNP y Sernanp. Esta vez, el objetivo es modificar la Ley 26834 para que la prohibición de pesca de mayor escala no dependa únicamente del reglamento y alcance expresamente a permisos otorgados antes de la creación de una reserva.

El texto aún deberá ser formalizado con un número de expediente, derivado a comisión y sometido a debate parlamentario. El respaldo multipartidario mostrado en Paracas anticipa que la discusión incluirá la situación de la Dorsal de Nasca, la protección de las 5 Millas y el alcance de los llamados derechos preexistentes en áreas naturales protegidas.

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