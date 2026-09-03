Perú

Congreso: facultades del Ejecutivo podrían romper la barrera de las 5 millas marinas protegidas

El Ministerio de la Producción busca facultades para reformar el marco normativo de la pesca y la acuicultura, incluida la clasificación de la flota marítima que regula la Ley 31749

pesca
El proyecto de ley incluye medidas para infraestructura artesanal y la creación de un fondo privado para el sector pesquero.
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El Poder Ejecutivo presentó el 28 de agosto ante el Congreso de la República un proyecto de ley para solicitar la delegación de facultades legislativas por 120 días en materia pesquera, acuícola y otros ámbitos.

La propuesta incluye medidas para fortalecer la infraestructura artesanal y crear un fondo privado para el sector, aunque también plantea disposiciones que podrían modificar las reglas que protegen las primeras 5 millas marinas.

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El proyecto incorpora la clasificación de la flota y medidas ante fenómenos climáticos

El punto 5 del inciso E del artículo 2 del proyecto solicita facultades para modernizar el marco normativo de las actividades pesqueras y acuícolas. Entre los asuntos mencionados figura la clasificación de la flota pesquera marítima, un aspecto regulado por la Ley 31749.

La iniciativa también propone crear mecanismos frente a fenómenos climáticos para dinamizar la pesca artesanal, de menor escala y de mayor escala. El texto alude de forma expresa a las características geográficas y oceanográficas del litoral, con una referencia particular a la zona sur del Perú.

La preocupación del sector artesanal radica en que estas facultades podrían permitir cambios o incluso la derogación de la Ley 31749, aprobada por unanimidad en mayo de 2023. Esa norma modificó la Ley General de Pesca tras un reclamo sostenido de organizaciones vinculadas a la pesca artesanal.

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El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley para obtener facultades legislativas por 120 días en materia pesquera y acuícola.

La norma vigente prohíbe la pesca industrial dentro de las cinco millas

La Ley 31749 estableció una nueva clasificación para distinguir a la pesca artesanal de la de menor escala. El criterio central es el método de recojo de las redes: cuando predomina el trabajo manual, la actividad es considerada artesanal; si intervienen mecanismos, corresponde a la categoría de menor escala.

La norma también cambió el ordenamiento de las primeras 5 millas, una zona reservada para la pesca artesanal y de menor escala. Desde su aprobación, las embarcaciones industriales no pueden realizar actividades extractivas dentro de esa franja.

Además, la ley prohibió el uso de redes de cerco mecanizado en las primeras 3 millas. Este tipo de aparejo se utiliza para extraer anchoveta y otras especies, como pejerrey y bonito.

Organizaciones ambientales han sostenido que el empleo de estos aparejos cerca de la costa puede afectar ejemplares juveniles, incrementar las capturas incidentales y generar efectos de arrastre sobre el ecosistema.

La Ley 31749 distingue la pesca artesanal de la de menor escala según si el recojo de redes se realiza con trabajo manual o con mecanismos. REUTERS/Agustín Marcarian/Archivo
La Ley 31749 distingue la pesca artesanal de la de menor escala según si el recojo de redes se realiza con trabajo manual o con mecanismos. REUTERS/Agustín Marcarian/Archivo

Temor por la apertura para la flota industrial en el sur

La mención a la zona sur ha generado inquietud entre organizaciones artesanales de Tacna, Arequipa y Moquegua, debido a que la medida podría habilitar nuevamente las denominadas “ventanas de penetración”, mecanismos que en años anteriores permitieron excepciones para la pesca industrial cerca de la costa.

Según los cuestionamientos planteados, una eventual flexibilización de las restricciones durante un fenómeno de El Niño afectaría la reproducción de especies que sostienen la actividad artesanal. Las primeras 5 millas son consideradas una zona de reproducción y alimentación para recursos de importancia comercial.

También se advierte que la redacción del proyecto es amplia y podría abrir la posibilidad de modificar reglas aplicables a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), bajo el argumento de atender efectos climáticos sobre la actividad pesquera.

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La referencia del proyecto a la zona sur del Perú reavivó el temor en Tacna, Arequipa y Moquegua a nuevas excepciones para la flota industrial cerca de la costa.

La implementación de la Ley 31749 sigue pendiente

La reglamentación de la Ley 31749 tardó más de 20 meses y atravesó tres procesos de prepublicación. Durante ese período, un gremio artesanal presentó una acción de cumplimiento para exigir la emisión del reglamento.

Pese a ello, los representantes del sector sostienen que el Ministerio de la Producción (PRODUCE) aún no aplica de manera integral las disposiciones de la norma.

Por ese motivo, piden al Congreso evaluar con precisión el alcance de las facultades solicitadas y requerir al ministerio información sobre los cambios previstos para la clasificación de flotas, el ordenamiento de las 5 millas y las medidas vinculadas al fenómeno de El Niño.

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