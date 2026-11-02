Policía evitó un presunto feminicidio tras disparar contra el hombre que retenía a una mujer

La Policía Nacional del Perú intervino en un grave caso de violencia doméstica en Lima, logrando evitar un feminicidio. Las imágenes muestran el momento de la acción policial contra un sujeto armado con un cuchillo que agredía a su pareja y a la hermana de esta. Ambas víctimas fueron rescatadas y el agresor neutralizado.| Video: Buenos días Perú

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Un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un disparo selectivo para desarmar a un hombre que intentaba atacar con un cuchillo a una mujer dentro de una vivienda. La intervención ocurrió el domingo 1 de noviembre, cerca de las 14:30 horas, según informó la institución.

El intervenido fue identificado por la Policía como Mauco González Rusmal Leomar, ciudadano venezolano de 28 años. De acuerdo con la versión policial, mantenía sometida a su hermanastra y la amenazaba con un arma blanca cuando los agentes ingresaron al inmueble.

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La intervención ocurrió luego de que la pareja del intervenido escapara del inmueble y alertara a los agentes sobre un ataque contra otra mujer| Foto: Panamericana

La pareja del agresor logró escapar tras arrojarse desde un segundo piso

La Policía señaló que otra mujer, pareja sentimental del intervenido, logró salir del lugar tras arrojarse desde el segundo piso del edificio. Luego alertó a un patrullero sobre la agresión que ocurría en el interior.

Los agentes llegaron al inmueble y encontraron bloqueado el acceso principal. Según el general Meza, el presunto agresor se había colocado detrás de la puerta para impedir el ingreso de los policías.

Con apoyo de vecinos, los efectivos consiguieron una escalera. El suboficial de segunda Rosbeli Rojas Moreno ingresó por una ventana y encontró a la víctima inconsciente, con heridas y retenida por el hombre.

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Dos agraviadas recibieron atención médica después del hecho, mientras el ciudadano venezolano señalado por la agresión permanece hospitalizado y será puesto a disposición de las autoridades| Foto: Panamericana Noticias

El policía dijo que el agresor amenazó con matar a la víctima y suicidarse

Rojas Moreno relató que el hombre sostenía a la mujer entre sus piernas y portaba un cuchillo. También aseguró que lo amenazó cuando intentó acercarse.

“Primero la mato a ella y luego me mato yo”, habría dicho el intervenido, de acuerdo con el testimonio del suboficial.

El agente afirmó que evaluó el riesgo para la víctima y utilizó su arma de fuego conforme a los protocolos. “Lo que prima es salvar la vida”, declaró.

El disparo impactó en las manos del presunto agresor, quien soltó el cuchillo. La Policía sostuvo que la acción evitó que la mujer sufriera nuevas agresiones y que también impidió que el hombre se autolesionara.

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Las dos agraviadas y el hombre fueron trasladados a un hospital. La PNP informó que las mujeres recibieron el alta médica el lunes 2 de noviembre. Mientras que, el ciudadano venezolano continuaba bajo atención médica y, tras recibir el alta, será puesto a disposición de la división de investigación correspondiente.

Las autoridades continuarán las diligencias por un presunto intento de feminicidio.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP): Ante una agresión, amenaza o situación que ponga en riesgo la vida de una persona, se puede llamar al 105, la central de emergencias de la PNP. Al comunicarse, se debe informar la ubicación exacta, una referencia del lugar, el número de personas involucradas y las características de la emergencia para facilitar la respuesta policial.

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Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): En caso de heridas, pérdida de conciencia u otra urgencia médica, la ciudadanía puede solicitar apoyo del SAMU a través del 106. El servicio ofrece orientación telefónica y, cuando corresponde, coordina el envío de una ambulancia o una motoambulancia para atender a la persona afectada y trasladarla a un establecimiento de salud.

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: Para incendios, rescates, accidentes, fugas de gas u otras emergencias que requieran atención especializada, está disponible la central de Bomberos en el 116. Durante la llamada, se recomienda precisar el tipo de incidente, la dirección y si hay personas heridas o atrapadas.

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Centros Emergencia Mujer (CEM): Las víctimas de violencia y quienes conozcan un caso pueden acudir a los CEM, que brindan orientación legal, psicológica y social gratuita. También está disponible la Línea 100, que ofrece atención confidencial las 24 horas en todo el país.