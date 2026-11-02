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Dificultades en carreteras de entrada a Madrid en el retorno del Puente de los Santos

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Dificultades en algunas de las carreteras de entrada a Madrid han complicado la operación retorno por el Puente de Todos los Santos, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, según los datos de la DGT a las 17.00 horas, un siniestro complica el acceso a Barcelona por la C-32, en Mataró. Además, se han registrado dificultades en la circulación, especialmente en sentido Madrid por la A-1, en La Cabrera y Venturada; la A-6, en Torrelodones; la A-5, en Valmojado (Toledo); y la A-,6 en Arévalo (Ávila).

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Además, la DGT ha informado de tráfico lento en Cantabria, en la A-67, de Reinosa hacia Palencia. También en Barcelona, en la entrada por la C-58, en Montcada; en la AP-7, en Barberà del Vallès sentido Tarragona; en Valencia, en la AP-7, en Benifaió sentido Alicante; y en la A-66, en Badajoz.

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