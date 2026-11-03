¿Cuántos turistas ha recibido Perú en lo que va del 2026? Chilenos lideran la llegada de visitantes extranjeros

Aunque Chile se mantuvo como principal país emisor, registró una caída frente a 2025. Estados Unidos, por su parte, aumentó sus cifras y ocupó el segundo lugar. Foto: difusión

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El Perú recibió 2 millones 539.579 turistas internacionales entre enero y setiembre de 2026, según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Chile y Estados Unidos fueron los principales países de residencia de los visitantes, al concentrar cerca del 39% de las llegadas registradas durante los primeros nueve meses del año.

Pese a mantenerse en el primer lugar, Chile registró una disminución en el número de turistas que llegaron al país frente al mismo periodo de 2025. Estados Unidos, en cambio, presentó un resultado positivo y se ubicó como el segundo mercado emisor.

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Chile y Estados Unidos lideran la llegada de turistas

Chile encabezó la lista con 501.000 visitantes, equivalentes al 19,7% del total, aunque registró una caída interanual de 7,5%. Le siguió Estados Unidos, con 481.000 turistas (18,9%), cifra que representó un crecimiento de 3,3%.

Entre los demás mercados destacaron Ecuador, con 215.000 visitantes (8,4%); Brasil, con 140.000 (5,4%); Bolivia, con 138.000 (5,4%); y Colombia, con 125.000 (4,9%). De estos países, únicamente Brasil presentó un incremento interanual de 1,2%, mientras que los demás registraron retrocesos de entre 3,5% y 8,4%.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, aborda el impacto económico y turístico de los eventos masivos en el Perú. Durante la conversación, se analizan las proyecciones de ingresos y la llegada de miles de visitantes a la capital con motivo de espectáculos internacionales. Fuente: TV Perú Noticias

Sudamérica concentra casi la mitad de las llegadas

Por bloques geográficos, Sudamérica aportó 1 millón 236.450 turistas, equivalentes al 48,7% del total. Norteamérica ocupó el segundo lugar, con una participación de 24,5% y aproximadamente 621.000 visitantes, seguida de Europa, con 18,2% y 461.000 personas.

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Asia representó el 4,5% de las llegadas, con 113.000 turistas, mientras que Centroamérica concentró el 2,8%, equivalente a 70.000 visitantes.

Aeropuerto Jorge Chávez fue la principal vía de ingreso

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez concentró el 66,8% de los ingresos de turistas internacionales, con aproximadamente 1,7 millones de visitantes entre enero y setiembre.

En las fronteras terrestres destacaron el puesto de control Santa Rosa, en Tacna, con 363.000 ingresos (14,3%); el Centro Binacional de Atención de Frontera de Tumbes, con 188.000 (7,4%); y el puesto Desaguadero/Carancas/Cebaf, en Puno, con 120.000 (4,7%).

En cuanto a la procedencia geográfica, Sudamérica concentró 1 millón 236.450 visitantes, el 48,7% del total. Le siguieron Norteamérica, con una participación de 24,5% (alrededor de 621.000 turistas), y Europa, con 18,2% (461.000). Foto: Promperú

¿Cuál es el perfil de los turistas que visitan Perú?

Los hombres representaron el 51,9% de los visitantes internacionales, mientras que las mujeres concentraron el 48,1%. Por edades, el grupo de 35 a 44 años tuvo la mayor participación, con 31,4%, seguido de las personas de 25 a 34 años (19,9%) y de 45 a 63 años (19,7%).

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En cuanto a la permanencia, el 39% se quedó entre una y tres noches, mientras que el 30,7% registró estadías de cuatro a siete noches. Asimismo, el 75,6% declaró ser soltero y el 22,8% casado.

La vía aérea fue el principal medio de transporte para ingresar al país, con el 69,7% de los registros. La vía terrestre representó el 29,2%, mientras que las modalidades marítima y fluvial concentraron el 0,8% y 0,3%, respectivamente.

Aumentan las visitas a atractivos turísticos naturales

Entre enero y agosto de 2026, nueve de los 12 principales sitios turísticos naturales registraron un crecimiento interanual en sus visitas. Los mayores incrementos correspondieron a la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas (229,6%), la isla Uros del lago Titicaca (81,5%) y la Reserva Nacional de Paracas (70,5%).

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Este video es un segmento del programa 'Diálogo Abierto' donde se aborda el turismo religioso en Perú. Se muestran imágenes aéreas de sitios arqueológicos, incluyendo las pirámides de adobe de Túcume, y un artefacto dorado. El tema central es la Ruta del Papa León XIV.

Salida de turistas peruanos también aumenta

Entre enero y setiembre, 2 millones 561.484 turistas peruanos residentes viajaron al extranjero, lo que representó un crecimiento interanual de 1,1%. Además, el resultado superó en 3,3% el registrado durante el mismo periodo de 2019.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez concentró el 67% de las salidas, mientras que el puesto de control fronterizo Santa Rosa, en Tacna, registró el 20%.