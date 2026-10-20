Turistas de Chile dejan de venir a Perú este 2026 y acumulan 40 mil que ya no nos visitan

Este 2026 vienen menos turistas de Chile al Perú. - Crédito Mincul

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Cae el turismo en Perú. Luego de estar subiendo sostenidamente luego de la pandemia, las cifras de las llegadas de turistas internacionales a Perú ha bajado.

De 2 millones 449 mil 582 en 2024, se había subido a 2 millones 561 mil 592 visitantes en 2025, pero este avance se ha visto mermado con una caída de 0,9% este año (en el periodo de enero a setiembre). A la fecha, en 2026, nos han visitado 2 millones 539 mil 579 viajeros, 22 mil 13 menos.

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Y, entre sumas y restas, considerando algunos países de los que sí se ha recibido más visitantes, el mayor impacto viene de los residentes de Chile que ya no nos visitan. Y en septiembre tuvieron su mayor caída, pasando de 59 mil 186 a 43 mil 706, una caída de 26,2%. Y para el periodo enero-setiembre, esto significa recibir 40 mil visitantes 805 menos que el 2025.

Los datos de turistas internacionales que llegaron al Perú en setiembre no cambian el panorama. Perú sigue perdiendo en turismo. - Crédito REUTERS/Alessandro Cinque

Chilenos dejan de venir a Perú

“Entre enero y setiembre de 2026, la llegada de turistas internacionales al Perú totalizó 2 millones 539 mil 579, lo que significó una ligera contracción de 0,9% respecto al mismo periodo de 2025 (flujo negativo de 22 mil turistas). Asimismo, esta cifra evidencia una recuperación del 76,5% en comparación a los niveles registrados entre enero y setiembre de 2019″, resalta el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en su último reporte mensual de turismo.

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Como se sabe, Chile es el país de donde vienen mayores visitantes internacionales al Perú, por lo que los resultados de las cifras de turismo son determinados principalmente por la llegada de justamente residentes de Chile.

Si bien el Mincetur destaca que este año (enero-setiembre) se alcanzó una cifra de 501 mil turistas (equivalente al 19,7% del total), sí se registró una disminución de 7,5% respecto al mismo periodo de 2025.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, aborda el impacto económico y turístico de los eventos masivos en el Perú. Durante la conversación, se analizan las proyecciones de ingresos y la llegada de miles de visitantes a la capital con motivo de espectáculos internacionales. Fuente: TV Perú Noticias

“Le siguieron Estados Unidos, con 481 mil turistas (18,9% del total; +3,3%); Ecuador, con 215 mil (8,4%; -3,6%); Brasil, con 140 mil (5,5%; +1,2%); Bolivia, con 138 mil (5,4%; - 3,5%); y Colombia, con 125 mil (4,9%; -8,4%)”, se informa.

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Vienen también menos turistas de Latinoamérica

Pero si bien Chile es el uno de los factores más relevantes para las cifras de llegadas de turistas, también otros países aportan una cantidad importante visitantes. En estos también se ha caída, en su mayoría, en las cifras de viajeros que se reciben de estos.

“A nivel de bloques regionales, la llegada de turistas residentes de Sudamérica representó el 48,7% del total (1 236 450 turistas internacionales). Asimismo, Norteamérica concentró el 24,5% (621 mil turistas), Europa el 18,2% (461 mil turistas), Asia 4,5% (113 mil turistas) y Centroamérica 2,8% (70 mil turistas)”, resume el Mincetur cómo se configura el aporte de cada zona del mundo.

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Menos turistas vienen al Perú y sería el séptimo año en que no se recuperan las cifras prepandemia. - Crédito Composición Infobae

Según el análisis de Infobae Perú, así cayeron la llegada de turistas de varios países de Latinoamérica dentro del top 10 de las naciones de donde vienen más turistas:

Chile : Entre enero y septiembre de 2026 llegaron 500.930 turistas de Chile, una baja de 7,5% frente al mismo período de 2025 y de 46,3% respecto de 2019.

Ecuador : Se registró 214.557 llegadas, con una caída de 3,6% interanual y de 15,6% frente a enero-septiembre de 2019.

Bolivia : Aportó 137.947 turistas, un descenso de 3,5% frente a 2025 y de 2,5% en comparación con 2019.

Colombia : Sumó 125.256 visitantes, una baja de 3,4% interanual y de 24% respecto de 2019.

Argentina : Contabilizó 98.539 turistas, con una caída de 5,1% frente a 2025 y de 37,7% frente al nivel prepandemia de 2019.

México : Registró 76.353 llegadas, una disminución de 6,6% frente a enero-septiembre de 2025 y de 17,5% respecto de 2019.

Brasil: Este país fue la única excepción latinoamericana. Recibimos 139.783 turistas, un aumento de 1,2% frente a 2025 y de 4,8% respecto de 2019.