Perú Deportes

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú?: Novedades en la nómina de Mano Menezes frente Bolivia por fecha FIFA

La ‘blanquirroja’ chocará a los altiplánicos este viernes 13 de noviembre en el estadio ALejandro Villanueva, será el único duelo en la jornada doble oficial

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú?
¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú?
Guardar

Se viene la última fecha FIFA del 2026 y Perú enfrentará a Bolivia el próximo viernes 13 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva. Ese duelo marcará el primer cotejo de Mano Menezes en territorio nacional y tendrá la misión de cortar la mala racha.

La selección peruana continuará con su preparación rumbo a las Eliminatorias 2030 y todo empezará con la lista de convocados que promete grandes novedades.

PUBLICIDAD

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para chocar con Bolivia?

La selección peruana se alista para reaparecer frente la ‘verde’ por amistoso de la última fecha FIFA del 2026. Mano Menezes ya tiene todo planificado para el duelo que se jugará en Matute. Se conoció cuándo saldrá la lista de convocados y todos los detalles de inicio de la preparación para recibir al cuadro altiplánico.

“Este jueves es la convocatoria del profesor Meneses; va a convocar para el amistoso ante Bolivia el viernes 13 de noviembre. La bicolor empieza a entrenar desde el lunes 9 y el sábado 14 quedan liberados post amistoso con Bolivia. El jueves no hay conferencia, pero el viernes sí va a haber conferencia del profesor Meneses para hablar un poco de la convocatoria”, apuntó Eduardo Combe en L1 Max.

PUBLICIDAD

Mano Menezes dará a conocer su nómina frente los altiplánicos el próximo viernes 13 en Matute. (L1 Max)

¿Renato Tapia será convocado a la selección peruana?

Hay mucha expectativa por conocer quiénes integrarán la lista de convocados, pero genera más intriga si Renato Tapia volverá a la selección peruana tras la polémica con Agustín Lozano. El ‘capitán del futuro’ criticó duramente la gestión del presidente de la Federación Peruana de fútbol (FPF) y desde ese momento no fue considerado en la ‘blanquirroja’.

“Entiendo que la lista no sea tan larga por evidentes motivos. Habló Agustín Lozano en el aeropuerto y habló Jean Ferrari; los dos confirman que Mano Meneses tiene un contacto ya directo e incluso Agustín Lozano dice: ‘Ya me informó que han estado hablando y vamos a ver si toma la decisión de convocarlo’”, comentó Combe.

Renato Tapia no será convocado a la selección peruana para los amistosos de setiembre y octubre. - créditos: Difusión
Renato Tapia no será convocado a la selección peruana para los amistosos de setiembre y octubre. - créditos: Difusión

Precios de entradas para Perú vs Bolivia

La selección peruana buscará recuperarse ante Bolivia en el amistoso que se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, después de una gira por Norteamérica en setiembre y octubre que dejó dudas sobre el funcionamiento del equipo.

El técnico Mano Menezes tendrá la oportunidad de buscar una mejora en el rendimiento de la ‘blanquirroja’ y volver a darle una alegría a los aficionados.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó que la venta de entradas se realizará mediante Ticketmaster. Para comprar los boletos, los hinchas deberán registrarse previamente en la plataforma con su número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

- Norte: S/49.00 soles

- Sur: S/49.00 soles

- Oriente: S/99.00 soles

- Occidente: S/139.00 soles

Los precios de las entradas para el Perú vs Bolivia por amistoso 2026. - captura: Ticketmaster
Los precios de las entradas para el Perú vs Bolivia por amistoso 2026. - captura: Ticketmaster

Canal TV para ver Perú vs Bolivia

El amistoso entre Perú y Bolivia será transmitido por América Televisión a través de los canales 4 y 704 en alta definición.

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante América TVGO, la plataforma de transmisión por internet que ofrece acceso gratuito.

El encuentro se jugará en el estadio Matute y será una nueva oportunidad para que la selección peruana busque una recuperación tras los resultados de su gira por Norteamérica.

Infobae Perú realizará la cobertura del partido con la previa, el minuto a minuto, las jugadas destacadas y las declaraciones que se produzcan antes y después del encuentro.

Selección Peruana – Mano Menezes – Perú – deportes – 20 octubre
La Federación Peruana de Fútbol cerró el calendario de fin de año con Bolivia en Lima y Panamá en Cusco el 9 de diciembre, mientras dos selecciones sudamericanas declinaron presentarse en altura. (Selección Peruana)

Temas Relacionados

Selección peruanaSelección de BoliviaMano MenezesRenato Tapiaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partidos de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día reunirá partidos de la Liga 1, la cuarta fecha de la UEFA Champions League y otros campeonatos alrededor del mundo

Partidos de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026

‘Nacho’ enfrentará al top 5 del ranking ATP en la segunda ronda del Rolex Paris Masters. Conoce detalles del histórico encuentro

Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026

Natalia Málaga se suma a Géminis y dirigirá en duelo clave ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

El equipo de Comas tuvo un inicio adverso en la primera fase: perdió todos sus partidos y quedó en la penúltima posición de la tabla. La exentrenadora de Perú buscará revertir ese panorama ante el vigente tricampeón

Natalia Málaga se suma a Géminis y dirigirá en duelo clave ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La respuesta de Agustín Lozano ante el posible regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “¿A quién no le gustaría?”

El presidente de la FPF se pronunció por la opción de que el ‘Cabezón’ vuelva a la ‘bicolor’, aunque advirtió que dependerá del técnico Mano Menezes

La respuesta de Agustín Lozano ante el posible regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “¿A quién no le gustaría?”

Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del amistoso internacional por la fecha FIFA 2026

Tras la gira por Norteamérica, la ‘blanquirroja’ se medirá con los altiplánicos en el reencuentro con la hinchada en Lima. Será uno de los últimos duelos del año

Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del amistoso internacional por la fecha FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE validan la reelección encubierta y proclaman para un nuevo periodo a alcaldes en funciones

JEE validan la reelección encubierta y proclaman para un nuevo periodo a alcaldes en funciones

JNJ destituye a la fiscal que pidió prisión contra Humberto Abanto por el caso “Árbitros de Odebrecht”

Comisión que preside diputada Catherin Palomino decidirá si avanza amnistía para Pedro Castillo

Diputada Jacqueline Tapullima podría ser investigada en Ética por peritaje que detectó falsificación de firma y huella de su inscripción

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

ENTRETENIMIENTO

Esposa de ‘Cinesmero’ manda fuerte indirecta a Jhovan Tomasevich por revelar nacimiento de su hija

Esposa de ‘Cinesmero’ manda fuerte indirecta a Jhovan Tomasevich por revelar nacimiento de su hija

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Carolina Braedt se quiebra al hablar de la muerte de su padre: “Devolvería hasta el último sol por estar con mi papá ahorita”

Ana Paula Consorte explica la razón de su mensaje hacia Hernán Barcos: “Me pareció una actitud infantil”

Peter Fajardo fue grabado orinando en la vía pública durante la madrugada

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026

Natalia Málaga se suma a Géminis y dirigirá en duelo clave ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La respuesta de Agustín Lozano ante el posible regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “¿A quién no le gustaría?”

Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del amistoso internacional por la fecha FIFA 2026