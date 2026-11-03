¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú?: Novedades en la nómina de Mano Menezes frente Bolivia por fecha FIFA

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú?

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Se viene la última fecha FIFA del 2026 y Perú enfrentará a Bolivia el próximo viernes 13 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva. Ese duelo marcará el primer cotejo de Mano Menezes en territorio nacional y tendrá la misión de cortar la mala racha.

La selección peruana continuará con su preparación rumbo a las Eliminatorias 2030 y todo empezará con la lista de convocados que promete grandes novedades.

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¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para chocar con Bolivia?

La selección peruana se alista para reaparecer frente la ‘verde’ por amistoso de la última fecha FIFA del 2026. Mano Menezes ya tiene todo planificado para el duelo que se jugará en Matute. Se conoció cuándo saldrá la lista de convocados y todos los detalles de inicio de la preparación para recibir al cuadro altiplánico.

“Este jueves es la convocatoria del profesor Meneses; va a convocar para el amistoso ante Bolivia el viernes 13 de noviembre. La bicolor empieza a entrenar desde el lunes 9 y el sábado 14 quedan liberados post amistoso con Bolivia. El jueves no hay conferencia, pero el viernes sí va a haber conferencia del profesor Meneses para hablar un poco de la convocatoria”, apuntó Eduardo Combe en L1 Max.

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Mano Menezes dará a conocer su nómina frente los altiplánicos el próximo viernes 13 en Matute. (L1 Max)

¿Renato Tapia será convocado a la selección peruana?

Hay mucha expectativa por conocer quiénes integrarán la lista de convocados, pero genera más intriga si Renato Tapia volverá a la selección peruana tras la polémica con Agustín Lozano. El ‘capitán del futuro’ criticó duramente la gestión del presidente de la Federación Peruana de fútbol (FPF) y desde ese momento no fue considerado en la ‘blanquirroja’.

“Entiendo que la lista no sea tan larga por evidentes motivos. Habló Agustín Lozano en el aeropuerto y habló Jean Ferrari; los dos confirman que Mano Meneses tiene un contacto ya directo e incluso Agustín Lozano dice: ‘Ya me informó que han estado hablando y vamos a ver si toma la decisión de convocarlo’”, comentó Combe.

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Renato Tapia no será convocado a la selección peruana para los amistosos de setiembre y octubre. - créditos: Difusión

Precios de entradas para Perú vs Bolivia

La selección peruana buscará recuperarse ante Bolivia en el amistoso que se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, después de una gira por Norteamérica en setiembre y octubre que dejó dudas sobre el funcionamiento del equipo.

El técnico Mano Menezes tendrá la oportunidad de buscar una mejora en el rendimiento de la ‘blanquirroja’ y volver a darle una alegría a los aficionados.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó que la venta de entradas se realizará mediante Ticketmaster. Para comprar los boletos, los hinchas deberán registrarse previamente en la plataforma con su número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

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- Norte: S/49.00 soles

- Sur: S/49.00 soles

- Oriente: S/99.00 soles

- Occidente: S/139.00 soles

Los precios de las entradas para el Perú vs Bolivia por amistoso 2026. - captura: Ticketmaster

Canal TV para ver Perú vs Bolivia

El amistoso entre Perú y Bolivia será transmitido por América Televisión a través de los canales 4 y 704 en alta definición.

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante América TVGO, la plataforma de transmisión por internet que ofrece acceso gratuito.

El encuentro se jugará en el estadio Matute y será una nueva oportunidad para que la selección peruana busque una recuperación tras los resultados de su gira por Norteamérica.

Infobae Perú realizará la cobertura del partido con la previa, el minuto a minuto, las jugadas destacadas y las declaraciones que se produzcan antes y después del encuentro.

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La Federación Peruana de Fútbol cerró el calendario de fin de año con Bolivia en Lima y Panamá en Cusco el 9 de diciembre, mientras dos selecciones sudamericanas declinaron presentarse en altura. (Selección Peruana)