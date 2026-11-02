Yamila Piñero, exintegrante de Combate, anuncia su embarazo a los 35 años: “Ansiosos por tu llegada”

Yamila Piñero y su pareja anuncian su embarazo junto a sus dos perros mientras sostienen una ecografía en el suelo de su vivienda.

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Yamila Piñero compartió una noticia que marca un cambio en su vida personal: está embarazada por primera vez a los 35 años. La exintegrante de Combate anunció que espera a su bebé junto a su pareja, Pablo Javier Feld, con quien se casó a comienzos de este año.

La argentina eligió Instagram para revelar la novedad. Publicó un video que reunió las reacciones de sus familiares, amistades y de su compañero sentimental al conocer que la familia crecerá en 2027.

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Las imágenes muestran distintos momentos íntimos, desde la entrega de la noticia a sus seres cercanos hasta las expresiones de sorpresa y llanto. También incluyó una ecografía de su futuro hijo, uno de los pasajes que generó mayor repercusión entre sus seguidores.

Yamila Piñero comunica su embarazo mediante una publicación en Instagram junto a su pareja.

Pablo Javier Feld fue una de las primeras personas en enterarse. En el registro se observa la emoción de ambos, que se fundieron en un abrazo después de confirmar que se preparan para asumir la paternidad.

Luego, la pareja comunicó la noticia a su círculo más próximo. Las reacciones quedaron registradas en el video, con gritos, lágrimas y abrazos de parte de amigos y familiares. “2027: ¡Nueva temporada!”, escribió Yamila Piñero como parte de la publicación que acompañó esa secuencia.

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La figura televisiva, que ganó notoriedad en Perú durante su paso por el programa de competencia, recibió una amplia cantidad de mensajes luego de revelar que atraviesa los primeros meses de embarazo.

Yamila Piñero compartió el anuncio junto a Pablo Javier Feld

El anuncio llegó el sábado 1 de noviembre, mediante un mensaje en el que Yamila Piñero habló de las expectativas que acompañan la llegada del bebé y del nuevo lugar que ocuparán ella y su esposo dentro de la familia.

“Llega un nuevo integrante a la familia para darnos nuevos roles: mamá, papá y perrihermanos mayores”, escribió la ex chica reality en su cuenta personal de Instagram.

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Yamila Piñero y su pareja anuncian la llegada de un bebé en una publicación de redes sociales en la que posan junto a su perro con una ecografía.

En el mismo texto, Piñero agradeció el acompañamiento de sus afectos y expresó sus sensaciones ante la etapa que se abre para la pareja. “Estamos sumamente agradecidos con nuestros familiares y amigos. Ansiosos por tu llegada e intrigados por saber si lo haremos bien, ¡pero muy seguros de que todo lo haremos con muchísimo amor!”, añadió.

La publicación acumuló comentarios de personas vinculadas al entretenimiento peruano y de usuarios que la siguen desde su paso por televisión. Georgette Cárdenas fue una de las primeras en saludarla con un breve “¡Felicidades!”.

También se sumó el actor y conductor Armando Machuca, quien escribió: “¡JUELICIDADES AMIGAAAAAA!”. Otros seguidores le dejaron mensajes de afecto y destacaron la relación que mantiene con el público peruano.

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“Soy tu fans desde Perú, siempre haciéndonos reír, felicidades”, señaló una usuaria. “Felicitaciones, amiga. Lo van a hacer increíble, eso no hay dudas”, publicó otra persona en la sección de comentarios.

Yamila Piñero se casó el 31 de enero.

El embarazo se conoce meses después de otro momento importante para la pareja. Yamila Piñero y Pablo Javier Feld contrajeron matrimonio el 31 de enero de 2026 en Santa Fe, Argentina.

La boda se realizó al aire libre, en una casa de campo, y reunió a sus familiares y allegados. Ahora, ambos se preparan para recibir a su primer hijo, cuya llegada está prevista para 2027.

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