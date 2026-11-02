Perú

Yamila Piñero, exintegrante de Combate, anuncia su embarazo a los 35 años: “Ansiosos por tu llegada”

La exchica reality usó sus redes sociales para dar a conocer esta emotiva noticia de la mano de su pareja Pablo Javier Feld

Composición de dos fotos con una pareja que festeja en una sala y luego posa en el suelo con dos perros y una ecografía
Yamila Piñero y su pareja anuncian su embarazo junto a sus dos perros mientras sostienen una ecografía en el suelo de su vivienda.
Guardar

Yamila Piñero compartió una noticia que marca un cambio en su vida personal: está embarazada por primera vez a los 35 años. La exintegrante de Combate anunció que espera a su bebé junto a su pareja, Pablo Javier Feld, con quien se casó a comienzos de este año.

La argentina eligió Instagram para revelar la novedad. Publicó un video que reunió las reacciones de sus familiares, amistades y de su compañero sentimental al conocer que la familia crecerá en 2027.

PUBLICIDAD

Las imágenes muestran distintos momentos íntimos, desde la entrega de la noticia a sus seres cercanos hasta las expresiones de sorpresa y llanto. También incluyó una ecografía de su futuro hijo, uno de los pasajes que generó mayor repercusión entre sus seguidores.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con un video de una pareja en una sala, texto y comentarios
Yamila Piñero comunica su embarazo mediante una publicación en Instagram junto a su pareja.

Pablo Javier Feld fue una de las primeras personas en enterarse. En el registro se observa la emoción de ambos, que se fundieron en un abrazo después de confirmar que se preparan para asumir la paternidad.

Luego, la pareja comunicó la noticia a su círculo más próximo. Las reacciones quedaron registradas en el video, con gritos, lágrimas y abrazos de parte de amigos y familiares. “2027: ¡Nueva temporada!”, escribió Yamila Piñero como parte de la publicación que acompañó esa secuencia.

PUBLICIDAD

La figura televisiva, que ganó notoriedad en Perú durante su paso por el programa de competencia, recibió una amplia cantidad de mensajes luego de revelar que atraviesa los primeros meses de embarazo.

Yamila Piñero compartió el anuncio junto a Pablo Javier Feld

El anuncio llegó el sábado 1 de noviembre, mediante un mensaje en el que Yamila Piñero habló de las expectativas que acompañan la llegada del bebé y del nuevo lugar que ocuparán ella y su esposo dentro de la familia.

Llega un nuevo integrante a la familia para darnos nuevos roles: mamá, papá y perrihermanos mayores”, escribió la ex chica reality en su cuenta personal de Instagram.

Captura de pantalla de red social con una pareja sentada en el suelo junto a un perro, una ecografía en la mano y texto con comentarios al lado
Yamila Piñero y su pareja anuncian la llegada de un bebé en una publicación de redes sociales en la que posan junto a su perro con una ecografía.

En el mismo texto, Piñero agradeció el acompañamiento de sus afectos y expresó sus sensaciones ante la etapa que se abre para la pareja. “Estamos sumamente agradecidos con nuestros familiares y amigos. Ansiosos por tu llegada e intrigados por saber si lo haremos bien, ¡pero muy seguros de que todo lo haremos con muchísimo amor!”, añadió.

La publicación acumuló comentarios de personas vinculadas al entretenimiento peruano y de usuarios que la siguen desde su paso por televisión. Georgette Cárdenas fue una de las primeras en saludarla con un breve “¡Felicidades!”.

También se sumó el actor y conductor Armando Machuca, quien escribió: “¡JUELICIDADES AMIGAAAAAA!”. Otros seguidores le dejaron mensajes de afecto y destacaron la relación que mantiene con el público peruano.

Soy tu fans desde Perú, siempre haciéndonos reír, felicidades”, señaló una usuaria. “Felicitaciones, amiga. Lo van a hacer increíble, eso no hay dudas”, publicó otra persona en la sección de comentarios.

Yamila Piñero se casó el 31 de enero.
Yamila Piñero se casó el 31 de enero.

El embarazo se conoce meses después de otro momento importante para la pareja. Yamila Piñero y Pablo Javier Feld contrajeron matrimonio el 31 de enero de 2026 en Santa Fe, Argentina.

La boda se realizó al aire libre, en una casa de campo, y reunió a sus familiares y allegados. Ahora, ambos se preparan para recibir a su primer hijo, cuya llegada está prevista para 2027.

Temas Relacionados

Yamila PiñeroCombateEmbarazoperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Senadores y diputados inician hoy la semana de representación de noviembre

La jornada se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre y permitirá a los miembros de ambas cámaras trasladarse a los territorios por los que fueron elegidos para ejercer funciones parlamentarias

Senadores y diputados inician hoy la semana de representación de noviembre

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

<p>El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor </p>

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

Carlos Zambrano se involucra en la polémica entre Hernán Barcos y Pablo Guede: “Yo sé la realidad”

El zaguero de Sport Boys habló sobre el episodio que protagonizaron su excompañero y su antiguo entrenador, y dejó entrever que conoce detalles de lo ocurrido

Carlos Zambrano se involucra en la polémica entre Hernán Barcos y Pablo Guede: “Yo sé la realidad”

Expresidente de CONAR aseguró que Gianluca Lapadula debió ser expulsado en Universitario vs Atlético Grau: “Juego brusco grave”

Winston Reátegui se refirió a una polémica acción que pasó desapercibida en el encuentro entre ‘cremas’ y ‘albos’, pero que sucedió cuando estaba 1-1

Expresidente de CONAR aseguró que Gianluca Lapadula debió ser expulsado en Universitario vs Atlético Grau: “Juego brusco grave”

Melgar vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Ambos equipos llegan con objetivos importantes: el ‘rojo matador’ quiere retomar el liderato y el ‘dominó’ necesita consolidarse en los puestos de vanguardia. Sigue todas las incidencias

Melgar vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Senadores y diputados inician hoy la semana de representación de noviembre

Senadores y diputados inician hoy la semana de representación de noviembre

Chats de la diputada Catherine Palomino revelan presuntas exigencias de Pedro Castillo para colocar trabajadores en su despacho

Alcalde streamer Franco Vidal gastó casi S/ 35 millones en fiestas y eventos: Contraloría detectó pagos por servicios que no se realizaron

Rafael López Aliaga llama a tomar las calles desde enero: “Por las buenas no se puede en este país”

Pericia concluye que la firma y huella de la diputada Jacqueline Tapullima fueron falsificadas para inscribirla como candidata

ENTRETENIMIENTO

Melissa Paredes celebró nombramiento de Luciana Fuster y lanza indirecta a Jessica Newton: “Le arrebató el Miss Grand Perú”

Melissa Paredes celebró nombramiento de Luciana Fuster y lanza indirecta a Jessica Newton: “Le arrebató el Miss Grand Perú”

Vanessa Terkes descarta a Roberto Martínez en su nuevo canal: "A ese tipo de gente no"

Pietro Sibille y sus 30 años entre las drogas y el alcohol: la depresión crónica, las recaídas y el día que tocó fondo

Cecilia Bracamonte recuerda su reencuentro con Liliana, su esposa, tras casi cuatro décadas: “Yo pensé que nunca más la iba a ver”

Cecilia Bracamonte revela que su hija "sufrió muchísimo" por su relación anterior antes de aceptar su matrimonio con Liliana

DEPORTES

Carlos Zambrano se involucra en la polémica entre Hernán Barcos y Pablo Guede: “Yo sé la realidad”

Carlos Zambrano se involucra en la polémica entre Hernán Barcos y Pablo Guede: “Yo sé la realidad”

Expresidente de CONAR aseguró que Gianluca Lapadula debió ser expulsado en Universitario vs Atlético Grau: “Juego brusco grave”

Melgar vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Christian Ramos lanzó picante comentario sobre Sporting Cristal tras triunfo ante Alianza Lima: “Celebran como si hubieran campeonado”

El sincero sentir de Mr Peet sobre Hernán Barcos tras conflicto con Pablo Guede: “Puede hacer lo que le dé la gana”