Perú

Lima arde de calor: Temperatura supera los 30°C durante las primeras horas de hoy lunes 2 de noviembre

La capital peruana registró este lunes una de las jornadas más calurosas, con valores que superaron los 30 °C antes del mediodía y una sensación térmica que rozó los 32 °C en los distritos más alejados del litoral. El Senamhi advirtió que el calor se extenderá hasta el miércoles 4 de noviembre

Una mujer se seca la frente frente a una catedral, junto a un gráfico con un sol, un termómetro y el texto Lima mayor a 30 grados Celsius
Una mujer se seca el sudor frente a la Catedral de Lima junto a un gráfico que indica temperaturas superiores a los 30 grados Celsius. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Lima amaneció este lunes 2 de noviembre con el termómetro ya en alerta. Desde las 10:40 de la mañana, Lima Oeste registraba 28 °C con una sensación térmica de 31,5 °C, una cifra que anticipaba lo que vendría horas después: temperaturas máximas de hasta 31 °C en los distritos del este de la ciudad y proyecciones que apuntaban a los 30 °C en el centro y norte de la metrópoli hacia el mediodía.

El mapa de temperaturas registrado entre las 10 y las 11 de la mañana mostró un panorama dispar pero sostenidamente caluroso en toda Lima Metropolitana. Carabayllo lideró las mediciones con 30 °C, seguido por San Juan de Lurigancho, San Borja, La Molina y Ate, todos con 29 °C. San Martín de Porres, Jesús María, Santa Anita y Santiago de Surco marcaron 28 °C, mientras que Puente Piedra, Lurigancho y Villa María del Triunfo registraron 27 °C. En Chosica, al extremo este de la ciudad, el termómetro también alcanzó los 26 °C en las primeras horas de la jornada.

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Mapa de Lima con círculos anaranjados que contienen cifras de temperatura en grados centígrados sobre varios distritos urbanos
Un mapa de Lima presenta registros de temperatura de entre 26 y 30 grados centígrados distribuidos en distintos distritos de la capital peruana durante la mañana del 2 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evoluciona el calor a lo largo del día

Las proyecciones horarias del Senamhi para este lunes dibujaron una curva de calor que alcanza su pico al mediodía y cede gradualmente hacia la noche, aunque sin llegar a valores frescos en ningún sector de la ciudad.

Lima Este es la zona más calurosa del día: a la 1 de la tarde se esperan 31 °C con una humedad relativa del 60 %. Lima Norte y Lima Centro proyecta 30 °C a la misma hora, con humedades del 60 % y 72 % respectivamente. Lima Oeste/Callao y Lima Sur alcanzarían los 29 °C al mediodía.

Hacia las 4 de la tarde, los valores descenderían en todos los sectores hasta los 26 o 27 °C, y para las 10 de la noche la temperatura oscilaría entre los 23 °C en Lima Norte y los 25 °C en Lima Este, con humedades relativas que treparían hasta el 83 % en Callao y el 80 % en Lima Sur.

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Infografía dividida en paneles con textos sobre temperaturas, cifras en grados Celsius e iconos de sol, termómetro, reloj y viento.
Una infografía basada en proyecciones del Senamhi detalla la evolución de la temperatura en Lima, con un registro máximo de 31 °C en el sector este. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cielo según la zona: nubosidad variable

El comportamiento del cielo no fue uniforme en toda la capital. En Chosica, la mañana arrancó con cielo nublado que fue cediendo hacia nubes dispersas al mediodía, para volver a cubrirse por la tarde. Lima Este presentó cielo cubierto a nublado por la mañana con tendencia a brillo solar hacia el mediodía y cielo cubierto al atardecer. Lima Oeste y el Callao, en tanto, mostraron cielo cubierto a nublado durante la mañana, con brillo solar por la tarde y cielo cubierto nuevamente durante la noche.

La escasa nubosidad prevista hacia el mediodía en gran parte del territorio es, precisamente, uno de los factores que el Senamhi señaló como determinante para el aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV), uno de los riesgos más inmediatos de esta ola de calor.

Senamhi emite una alerta por el incremento de temperaturas en Lima, asociado al fenómeno 'Niño Costero'. El reporte detalla cómo el calentamiento del mar influirá en el clima primaveral de la capital peruana.

Cuatro días de calor intenso en toda la costa y la sierra

El Senamhi informó que el incremento de la temperatura diurna continuará hasta el miércoles 4 de noviembre, con intensidad que va de moderada a extrema en la costa y de moderada a fuerte en la sierra del país.

Para este lunes, las proyecciones nacionales indicaron temperaturas máximas de entre 24 °C y 38 °C en la costa norte, de entre 24 °C y 32 °C en la costa centro —donde se ubica Lima— y valores de entre 24 °C y 30 °C en la costa sur. En la sierra, los registros esperados oscilaron entre 19 °C y 32 °C en el norte, entre 24 °C y 29 °C en el centro, y entre 19 °C y 28 °C en el sur.

A estos valores se sumó otro factor de riesgo: el Senamhi previó ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. Tampoco se descartaron lluvias dispersas en la costa norte.

Infografía con ilustraciones de sol, termómetro sobre arena, montañas, viento y nube con lluvia, junto con recuadros informativos y cifras.
Una infografía detalla las temperaturas máximas, ráfagas de viento y lluvias previstas por el Senamhi durante cuatro días en la costa y la sierra de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones ante el peligro meteorológico

El organismo meteorológico calificó la situación como de peligro por fenómenos meteorológicos de gran magnitud y llamó a la población a ser extremadamente precavida. La recomendación oficial fue mantenerse informado sobre la evolución de la situación y cumplir estrictamente los consejos e instrucciones de las autoridades.

Una mano con gotas de sudor sostiene un pequeño ventilador portátil en una calle urbana con edificios al fondo.
Una persona sostiene un ventilador portátil con la mano cubierta de sudor durante una jornada de altas temperaturas en una calle de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las medidas de sentido común que cobran especial relevancia en jornadas como esta se encuentran evitar la exposición directa al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, hidratarse con frecuencia, usar ropa ligera y de colores claros, y aplicar protector solar con factor de protección elevado ante el incremento de la radiación UV previsto para el mediodía.

Lima, una ciudad costera cuyo clima es habitualmente gris y húmedo durante gran parte del año, enfrenta así el inicio de su temporada cálida con registros que superan lo habitual para esta época y que, según el Senamhi, no cederán al menos hasta el jueves.

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