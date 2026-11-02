Incendian casa de implicado en triple asesinato en Piura: Más de 30 personas habrían participado

Las autoridades de Piura investigan un terrible triple homicidio donde una familia fue brutalmente asesinada y su vivienda incendiada. Se barajan hipótesis de crimen organizado y se busca a los responsables de este atroz suceso.| Video: Latina Noticias

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Más de 30 personas habrían participado en el incendio de una vivienda atribuida a presuntos integrantes de la familia Portillas, luego del triple asesinato registrado el jueves 29 de octubre en el asentamiento humano Chiclayito, distrito de Castilla, en Piura.

De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, el grupo llegó durante la madrugada al inmueble y le prendió fuego. La vivienda quedó calcinada y en el lugar intervinieron agentes policiales y bomberos.

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El hecho ocurrió cuatro días después del ataque armado contra una camioneta en la que viajaban integrantes de una familia identificada como Golles Herreros.

Piura: dos inmuebles quedaron calcinados y vecinos los relacionan con el triple homicidio| Foto: Latina Noticias

Tres personas murieron tras el ataque contra una camioneta

El atentado dejó tres fallecidos: Rigoberto Golles Girón, John Evert Goyes Herreros y Carolina Lisbet Golles Herreros. Hervyn Cristhian Golles Herreros resultó herido y permanece internado en una clínica local.

El ataque ocurrió en Chiclayito, en el distrito de Castilla. La información preliminar indica que los agresores dispararon contra el vehículo, aunque la cantidad exacta de disparos y las circunstancias del crimen aún deben ser confirmadas por las autoridades.

El siniestro movilizó a equipos de emergencia durante la madrugada en Chiclayito; moradores exigen medidas ante el temor de nuevos episodios de violencia| Foto: Ferrenafe Ahora

La Policía investiga la participación de sicarios extranjeros

Hasta el momento, no hay personas detenidas por el triple asesinato. La Policía envió a Piura un grupo especial de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de Lima para avanzar con las diligencias e identificar a los responsables.

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El jefe de la Región Policial de Piura, general Daniel Hares, declaró que el objetivo del ataque habría sido el patriarca de la familia. Testigos y vecinos también señalaron a tres personas que habrían cumplido labores de vigilancia durante el atentado.

Esas personas estarían presuntamente vinculadas con el clan de los Portillas, al que se le atribuyen actividades de extorsión y otros delitos en Castilla.

La Policía mantiene la investigación en reserva

La Policía envió un equipo de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de Lima para apoyar las diligencias en Piura. El jefe de la Región Policial, general Daniel Hares, señaló que el objetivo de los atacantes habría sido el patriarca de la familia.

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Familiares y vecinos que presenciaron el ataque mencionaron a tres personas que habrían cumplido labores de vigilancia durante el hecho. Estos presuntos implicados estarían vinculados con el clan Los Portillas, al que se atribuyen casos de extorsión y otros delitos en Castilla.

Los residentes de Chiclayito solicitaron mayor presencia policial ante el temor de nuevos hechos de violencia. Las autoridades deberán establecer si el incendio de los inmuebles guarda relación con el triple homicidio.

Canales de ayuda

PNP: Ante agresiones, amenazas, hechos delictivos o situaciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas, se puede llamar al 105, central de emergencias de la Policía Nacional del Perú. Al comunicarse, se recomienda indicar la dirección exacta, referencias del lugar y características de los involucrados.

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Bomberos: Para reportar incendios, fugas de gas, rescates, accidentes o personas atrapadas, está disponible la central del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en el 116. La persona que llama debe informar el tipo de emergencia, la ubicación y si hay heridos o personas dentro del lugar afectado.

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): En caso de lesiones, pérdida de conocimiento u otras urgencias médicas, se puede solicitar apoyo al 106, número del Sistema de Atención Móvil de Urgencia. El servicio brinda orientación telefónica y, de ser necesario, coordina el traslado de la persona afectada a un centro de salud.

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