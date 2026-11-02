Perú

Incendian casa de implicado en triple asesinato en Piura: Más de 30 personas habrían participado

Residentes de la zona solicitaron mayor seguridad tras el incendio, mientras continúa la investigación por el ataque contra una camioneta

Las autoridades de Piura investigan un terrible triple homicidio donde una familia fue brutalmente asesinada y su vivienda incendiada. Se barajan hipótesis de crimen organizado y se busca a los responsables de este atroz suceso.| Video: Latina Noticias
Guardar

Más de 30 personas habrían participado en el incendio de una vivienda atribuida a presuntos integrantes de la familia Portillas, luego del triple asesinato registrado el jueves 29 de octubre en el asentamiento humano Chiclayito, distrito de Castilla, en Piura.

De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, el grupo llegó durante la madrugada al inmueble y le prendió fuego. La vivienda quedó calcinada y en el lugar intervinieron agentes policiales y bomberos.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió cuatro días después del ataque armado contra una camioneta en la que viajaban integrantes de una familia identificada como Golles Herreros.

Piura: dos inmuebles quedaron calcinados y vecinos los relacionan con el triple homicidio| Foto: Latina Noticias
Piura: dos inmuebles quedaron calcinados y vecinos los relacionan con el triple homicidio| Foto: Latina Noticias

Tres personas murieron tras el ataque contra una camioneta

El atentado dejó tres fallecidos: Rigoberto Golles Girón, John Evert Goyes Herreros y Carolina Lisbet Golles Herreros. Hervyn Cristhian Golles Herreros resultó herido y permanece internado en una clínica local.

El ataque ocurrió en Chiclayito, en el distrito de Castilla. La información preliminar indica que los agresores dispararon contra el vehículo, aunque la cantidad exacta de disparos y las circunstancias del crimen aún deben ser confirmadas por las autoridades.

El siniestro movilizó a equipos de emergencia durante la madrugada en Chiclayito; moradores exigen medidas ante el temor de nuevos episodios de violencia| Foto: Ferrenafe Ahora
El siniestro movilizó a equipos de emergencia durante la madrugada en Chiclayito; moradores exigen medidas ante el temor de nuevos episodios de violencia| Foto: Ferrenafe Ahora

La Policía investiga la participación de sicarios extranjeros

Hasta el momento, no hay personas detenidas por el triple asesinato. La Policía envió a Piura un grupo especial de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de Lima para avanzar con las diligencias e identificar a los responsables.

PUBLICIDAD

El jefe de la Región Policial de Piura, general Daniel Hares, declaró que el objetivo del ataque habría sido el patriarca de la familia. Testigos y vecinos también señalaron a tres personas que habrían cumplido labores de vigilancia durante el atentado.

Esas personas estarían presuntamente vinculadas con el clan de los Portillas, al que se le atribuyen actividades de extorsión y otros delitos en Castilla.

La Policía mantiene la investigación en reserva

La Policía envió un equipo de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de Lima para apoyar las diligencias en Piura. El jefe de la Región Policial, general Daniel Hares, señaló que el objetivo de los atacantes habría sido el patriarca de la familia.

Familiares y vecinos que presenciaron el ataque mencionaron a tres personas que habrían cumplido labores de vigilancia durante el hecho. Estos presuntos implicados estarían vinculados con el clan Los Portillas, al que se atribuyen casos de extorsión y otros delitos en Castilla.

Los residentes de Chiclayito solicitaron mayor presencia policial ante el temor de nuevos hechos de violencia. Las autoridades deberán establecer si el incendio de los inmuebles guarda relación con el triple homicidio.

Canales de ayuda

PNP: Ante agresiones, amenazas, hechos delictivos o situaciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas, se puede llamar al 105, central de emergencias de la Policía Nacional del Perú. Al comunicarse, se recomienda indicar la dirección exacta, referencias del lugar y características de los involucrados.

Bomberos: Para reportar incendios, fugas de gas, rescates, accidentes o personas atrapadas, está disponible la central del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en el 116. La persona que llama debe informar el tipo de emergencia, la ubicación y si hay heridos o personas dentro del lugar afectado.

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): En caso de lesiones, pérdida de conocimiento u otras urgencias médicas, se puede solicitar apoyo al 106, número del Sistema de Atención Móvil de Urgencia. El servicio brinda orientación telefónica y, de ser necesario, coordina el traslado de la persona afectada a un centro de salud.

Temas Relacionados

Piuraperu-noticiasIncendio en PiuraPNP

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Melgar 0-1 Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Se juega el segundo tiempo. El ‘rojo matador’ se impone con goles de Javier Sanguinetti y Juan Martínez. Sigue todas las incidencias del enfrentamiento

Melgar 0-1 Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Diana de la Peña revela el malestar de Alianza Lima por la falta de video challenge ante Circolo: “Cada punto nos cuesta”

La central ‘blanquiazul’ habló sobre los inconvenientes técnicos que marcaron el partido y contó cómo vive su retorno a la competencia después de casi dos meses alejada de las canchas

Diana de la Peña revela el malestar de Alianza Lima por la falta de video challenge ante Circolo: “Cada punto nos cuesta”

Lima arde de calor: Temperatura supera los 30°C durante las primeras horas de hoy lunes 2 de noviembre

La capital peruana registró este lunes una de las jornadas más calurosas, con valores que superaron los 30 °C antes del mediodía y una sensación térmica que rozó los 32 °C en los distritos más alejados del litoral. El Senamhi advirtió que el calor se extenderá hasta el miércoles 4 de noviembre

Lima arde de calor: Temperatura supera los 30°C durante las primeras horas de hoy lunes 2 de noviembre

Misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas: ¿Se podrá ingresar alimentos y bebidas?

Los asistentes tendrán permitido ingresar provisiones ligeras. Es importante respetar el orden y la distribución de la organización para la espera del sumo pontífice

Misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas: ¿Se podrá ingresar alimentos y bebidas?

Luciana Fuster agradece el respaldo por ser directora del Miss Grand Perú, tras comunicado de Jessica Newton

La exreina de belleza se dirigió a su público luego de recibir diversos mensajes de felicitación por su nuevo puesto

Luciana Fuster agradece el respaldo por ser directora del Miss Grand Perú, tras comunicado de Jessica Newton
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alcalde streamer Franco Vidal gastó casi S/ 35 millones en fiestas y eventos: Contraloría detectó pagos por servicios que no se realizaron

Alcalde streamer Franco Vidal gastó casi S/ 35 millones en fiestas y eventos: Contraloría detectó pagos por servicios que no se realizaron

Pericia concluye que la firma y huella de la diputada Jacqueline Tapullima fueron falsificadas para inscribirla como candidata

Rafael López Aliaga llama a tomar las calles desde enero: “Por las buenas no se puede en este país”

Senadores y diputados inician hoy la semana de representación de noviembre

Chats de la diputada Catherine Palomino revelan presuntas exigencias de Pedro Castillo para colocar trabajadores en su despacho

ENTRETENIMIENTO

Luciana Fuster agradece el respaldo por ser directora del Miss Grand Perú, tras comunicado de Jessica Newton

Luciana Fuster agradece el respaldo por ser directora del Miss Grand Perú, tras comunicado de Jessica Newton

Magaly Medina revela que Rodrigo González le prohibió hablar de farándula cuando ambos estaban en Latina

Mondonguito mejora su salud, pero su hija revela que continuará con respirador artificial: “Está débil”

Yamila Piñero, exintegrante de Combate, anuncia su embarazo a los 35 años: “Ansiosos por tu llegada”

Melissa Paredes celebró nombramiento de Luciana Fuster y lanza indirecta a Jessica Newton: “Le arrebató el Miss Grand Perú”

DEPORTES

Sport Huancayo derrotó 2-0 a Melgar y es el líder provisional del Torneo Clausura 2026: resumen y goles del partido

Sport Huancayo derrotó 2-0 a Melgar y es el líder provisional del Torneo Clausura 2026: resumen y goles del partido

Fabián Bustos elogió a 2 jugadores de Universitario tras victoria sobre Atlético Grau: “El resultado quedó corto”

Diana de la Peña revela el malestar de Alianza Lima por la falta de video challenge ante Circolo: “Cada punto nos cuesta”

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La contundente postura de Agustín Lozano por supuesto arbitraje a favor de Juan Pablo II en Liga 1: “Si hablo, muchos quedarían mal parados”