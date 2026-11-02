Perú

Papa León XIV en Chiclayo: Se agotan las entradas para la Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral

El acto religioso programado en el principal templo chiclayano requería una inscripción anticipada. Este evento forma parte de la agenda del papa León XIV

Se agotaron las entradas para la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Chiclayo| Foto: Diócesis Chiclayo
Se agotaron las entradas para la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Chiclayo| Foto: Diócesis Chiclayo
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La Diócesis de Chiclayo informó que se agotaron las entradas para la coronación de la Virgen Inmaculada, una ceremonia prevista para el 14 de noviembre a las 08:00 en la Catedral de Chiclayo. En este evento participará el papa León XIV como parte de su agenda en el Perú.

La convocatoria forma parte de las actividades anunciadas bajo el lema “Papa León XIV vuelve a casa”. Cabe precisar que el ingreso será gratuito, aunque requería un registro previo.

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La Virgen Inmaculada será coronada durante el acto religioso, y el emblema de la campaña “Abramos el corazón”. Al día siguiente, el sumo pontífice realizará la misa multitudinaria en las pampas de Pimentel.

Se agotaron las entradas para la coronación de la Virgen Inmaculada| Foto: Diócesis de Chiclayo
Se agotaron las entradas para la coronación de la Virgen Inmaculada| Foto: Diócesis de Chiclayo

La coronación de la Virgen Inmaculada

La coronación de la Virgen Inmaculada es un solemne rito litúrgico católico que honra a María como Reina del Cielo y de la Tierra, reconociendo su papel como intercesora y modelo de santidad para los fieles. El rito encuentra su fundamento teológico en el dogma de la Inmaculada Concepción, que proclama que María fue preservada de todo pecado original desde el primer instante de su concepción por gracia divina.

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En Chiclayo, la ceremonia adquiere además una dimensión histórica y regional: la Inmaculada Concepción es la patrona de la ciudad y de la Catedral de Santa María, y este rito busca consagrarla como patrona de toda la región Lambayeque.

Agenda del papa León XIV en Chiclayo

Agenda del papa León XIV en Chiclayo| Foto: Diócesis de Chiclayo
Agenda del papa León XIV en Chiclayo| Foto: Diócesis de Chiclayo

Se ha programado diversas actividades para la visita del papa León XIV a la región los días 13 y 14 de noviembre de 2026. La agenda contempla celebraciones religiosas, reuniones con integrantes de la Iglesia católica, encuentros académicos y desplazamientos hacia Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña.

El pontífice partirá el viernes 13 de noviembre a las 07:40 desde la Base Aeronaval del Callao. Su llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo está programada para las 09:10.

La primera actividad pública será una santa misa a las 10:30 en la explanada de Pampas de Pimentel. Después, a las 12:40, figura una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero.

El itinerario continuará a las 16:30 con un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. A las 17:45 se prevé una reunión con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La jornada cerrará a las 19:00 con una cena junto a sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo.

Para el sábado 14 de noviembre, el programa anuncia a las 08:00 el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la parroquia Santa María Catedral de Chiclayo.

Luego, la agenda contempla un viaje en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba, donde el papa celebraría una misa a las 11:00. Tras retornar a Chiclayo, finalizaría sus actividades a las 17:30 con un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, por la clausura del Año Jubilar dedicado al santo.

Por otro lado, las entradas para la misa de Pimentel continúan disponibles pero es importante que el registro sea con tu número de DNI, pasaporte o carné de extranjería. Asimismo, las autoridades e instituciones del Estado están coordinando para que las personas usen el transporte público.

Cabe recordar que cada entrada tendrá la hora de ingreso, el QR y el número de puerta por donde deberás ingresar con la finalidad de evitar aglomeraciones.

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