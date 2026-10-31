Perú

Primer puesto de Medicina en San Marcos revela su exitosa técnica de estudio: “Los subrayados son importantes”

Sin dejar Huancavelica, Marilyn encontró la manera de continuar su preparación académica. Durante seis años, la joven enfrentó limitaciones económicas y comentarios de personas que dudaban de ella, pero mantuvo su objetivo de estudiar Medicina Humana

Desde la fundación de la Universidad de San Marcos al nacimiento de José de la Mar, esta fecha sobresale por importantes hitos en la educación, la política, el fútbol y la justicia en el país. (Vídeo: Carlos Díaz)
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Prepararse para ingresar a Medicina Humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) requiere dedicación y constancia. En el caso de Marilyn Keyth Huamán Méndez, su preparación se desarrolló principalmente en Huancavelica, su tierra natal, donde tuvo que organizar sus estudios y buscar alternativas para continuar avanzando hacia su objetivo.

Después de años de esfuerzo, la joven de 23 años obtuvo el primer puesto en Medicina Humana en el proceso de admisión 2027-I. Según contó a Agencia Andina, su experiencia estuvo marcada por las limitaciones económicas, el aprendizaje independiente y las herramientas que incorporó a su rutina de estudio, algunas de las cuales compartió tras conseguir una vacante.

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¿Cómo se preparó para ingresar a la San Marcos?

Marilyn dedicó seis años a prepararse para alcanzar su objetivo. Durante ese tiempo, tuvo que afrontar limitaciones económicas que le impedían trasladarse a Lima y pagar una academia especializada. Por ello, optó por estudiar de manera independiente y complementar su preparación con clases en la academia San Fermedic, en Huancavelica.

En ese camino también tuvo que trabajar para contribuir con los gastos de su familia y enfrentar las burlas de personas que no confiaban en que pudiera ingresar a San Marcos. Sin embargo, mantuvo firme su decisión de convertirse en médica, una vocación que nació de la trágica experiencia que vivió con su padre. A ello se sumó el respaldo constante de su madre, quien la acompañó y alentó durante los años de preparación.

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Parte de su preparación estuvo a cargo de docentes que eran estudiantes de la Facultad de Medicina de San Marcos. Las clases le permitieron reforzar sus conocimientos y acercarse a los contenidos que necesitaba dominar para afrontar el examen de admisión.

Su método de estudio

Composición con una mujer de gafas oscuras frente a un letrero de San Marcos y una mano que subraya un texto con marcador fluorescente
Una ingresante que obtuvo el primer puesto en San Marcos posa frente a la universidad junto a una imagen de estudio con textos resaltados. (Infobae Perú / Andina)

Una de las herramientas que más le ayudó durante su preparación fue la lectura. Marilyn contó que desde pequeña tenía el hábito de leer, incluso obras cortas, una práctica que considera importante para comprender mejor los contenidos y retener información.

Lo que me ha ayudado bastante fue la lectura. Cuando uno lee, ya pues va aprendiendo más, como que capta mejor todo lo que lees. Entonces, te ayuda bastante. Leer ayuda mucho y como desde pequeña también yo leía bastante, así sean obras pequeñitas, entonces me ha ayudado bastante”, explicó.

A esta costumbre sumó el uso de subrayadores y la elaboración de apuntes. En lugar de limitarse a revisar los materiales de estudio, resaltaba las ideas que consideraba importantes y las organizaba en cuadernos para volver a consultarlas.

Para la joven, estas herramientas le permitían identificar los conceptos centrales de cada tema y reforzar lo aprendido. Su experiencia también demuestra que la preparación no dependió únicamente de la cantidad de horas frente a los libros, sino de la manera en que aprovechaba el tiempo de estudio.

Su ingreso a Medicina Humana y sus planes en San Marcos

Composición de dos fotografías de dos mujeres que se abrazan y posan de pie en el exterior de un campus universitario
Marilyn Huamán Méndez abraza a su madre frente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tras obtener el primer puesto en el examen de admisión a Medicina Humana. (Composición: Infobae Perú / Agencia Andina / Daniel Bracamonte)

El 25 de octubre, Marilyn rindió el examen de admisión 2027-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y alcanzó un puntaje de 1.776,750, con el que consiguió el primer puesto en Medicina Humana.

La joven viajó a Lima junto a su madre, Eudocia Méndez Yalli, y ambas permanecieron en un hospedaje de Jesús María mientras esperaban los resultados. Aunque estaba convencida de que conseguiría una vacante, no imaginaba ocupar el primer lugar.

Ahora que logró ingresar, uno de sus objetivos es postular a la residencia universitaria de San Marcos, una alternativa que le permitiría reducir los gastos de alojamiento y alimentación durante sus estudios. También ha manifestado interés por la especialidad de Anestesiología, aunque todavía deberá avanzar en su formación antes de elegir un área definitiva.

Tras seis años de preparación desde Huancavelica, Marilyn comienza una nueva etapa académica con el propósito de convertirse en médica y continuar formándose en la universidad que eligió.

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