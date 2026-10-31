Perú

Corte de agua para el lunes 02 de noviembre por más 10 de horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal indicó que las intervenciones permitirán mejorar las redes de abastecimiento de agua potable y que la distribución se normalizará progresivamente en los sectores comprendidos una vez finalizados los trabajos programados

Sedapal anunció la programación de un corte de agua para este 30 de octubre (Magnific)
Sedapal anunció la programación de un corte de agua para este 30 de octubre (Magnific)
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Diversos sectores de Lima Metropolitana se verán afectados por una interrupción temporal del servicio de agua potable debido a trabajos programados por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). La suspensión, prevista para este 31 de octubre, responde a intervenciones técnicas destinadas al mantenimiento y mejoramiento de las redes de distribución, labores que buscan preservar la infraestructura y garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de abastecimiento.

La medida alcanzará a determinados distritos y podría ocasionar dificultades en las actividades domésticas, comerciales y laborales de los usuarios que residen en las zonas incluidas en el cronograma. Ante este escenario, resulta importante que los ciudadanos revisen la programación difundida por la compañía estatal para comprobar si sus viviendas o establecimientos figuran entre los puntos comprendidos y conocer los horarios establecidos para el corte y la posterior reposición.

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Frente a la restricción, las familias deberán organizar sus actividades con anticipación y tomar previsiones para disponer del recurso durante el periodo sin suministro. Una de las principales recomendaciones consiste en almacenar agua en recipientes limpios, con tapa y en condiciones adecuadas de conservación, a fin de evitar cualquier tipo de contaminación.

También se aconseja calcular las reservas de acuerdo con las necesidades de cada hogar y priorizar su utilización para preparar alimentos, mantener la higiene personal y realizar otras tareas indispensables. El consumo responsable permitirá administrar mejor las cantidades disponibles mientras duren las labores.

Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a seguir las comunicaciones oficiales y aplicar medidas de ahorro de agua en sus viviendas (Magnific)
Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a seguir las comunicaciones oficiales y aplicar medidas de ahorro de agua en sus viviendas (Magnific)

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

  • A. H. Huaycán Zona T
  • UCV 171B, 171C
  • UCV 172, 173, 130B, 208, 209

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

  • Zona Manchay
  • A. H. Nueva Gales
  • A. H. Paul Poblet

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Pachácamac

  • Zona Manchay
  • A. H. Portada de Manchay II Ampliación - Sector San Pablo Mirador
  • A. H. Portada de Manchay III
  • Asoc. Viv. Franja Comercial Santa Catherine
  • A. H. San Pablo Mirador

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

  • A. H. Portada de Manchay II Ampliación - Sector San Pablo Mirador
  • A. H. Portada de Manchay III
  • Asoc. Viv. Franja Comercial Santa Catherine
  • A. H. San Pablo Mirador
  • A. H. Nueva Gales
  • A. H. Paul Poblet

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

La restricción podría afectar a viviendas, establecimientos comerciales y otros inmuebles comprendidos en la programación - Créditos: Magnific.
La restricción podría afectar a viviendas, establecimientos comerciales y otros inmuebles comprendidos en la programación - Créditos: Magnific.

Carabayllo

  • Habilitación Urbana Boulevard de San Antonio de Carabayllo
  • Urb. Alameda de San Juan
  • Urb. Residencial San Antonio
  • Urb. San Antonio de Carabayllo
  • Urb. San Antonio de Carabayllo 2, 3, 4, 5 y 7

Hora: 12 m. - 8 p. m.

Puente Piedra

  • A. H. Participación Puente Pedrina
  • A. H. Ramiro Prialé
  • A. H. Señor de los Milagros
  • Asoc. Prop. Lotización Rústica La Ensenada
  • Asoc. Prop. Lotización Chillón
  • Asoc. de Viv. Villa Chillón Los Robles Mz. C Lote 6
  • Asoc. Lotización Semirústica Chillón
  • Asoc. Parcela Semirústica Resid. La Ensenada

Hora: 12 m. - 8 p. m.

La Molina

  • Urb. Portada del Sol de La Molina I y II etapa
  • Urb. Los Girasoles de La Molina
  • Urb. Los Robles
  • Cobertura R-8E

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Consejos ante el corte de agua

  • Almacenar agua con anticipación: llenar recipientes limpios y seguros antes del inicio de la interrupción.
  • Utilizar envases con tapa: mantener el líquido protegido para evitar la entrada de polvo, insectos u otros agentes contaminantes.
  • Calcular las reservas necesarias: considerar el número de integrantes del hogar y las actividades que requieren este recurso.
  • Priorizar las necesidades básicas: reservar el suministro para cocinar, beber, lavarse las manos y mantener la higiene personal.
  • Evitar el desperdicio: utilizar únicamente las cantidades indispensables durante el periodo de restricción.
  • Mantenerse informado: revisar los canales oficiales de Sedapal para conocer los horarios de suspensión y la reposición del abastecimiento.

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