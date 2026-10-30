Marinera limeña, ceviche y cine peruano: la feria gratuita que ofrecerá cuatro días de cultura en el Centro Histórico de Lima

La Feria de Octubre 2026 se desarrollará del jueves 29 de octubre al domingo 1 de noviembre en la Casa de Correos y Telégrafos, en el Centro Histórico de Lima.

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El Centro Histórico de Lima contará con una programación cultural y recreativa durante los últimos días de octubre y el inicio de noviembre. La propuesta incluye actividades dirigidas a públicos de distintas edades, con espacios dedicados al arte, la música, el cine y la gastronomía peruana.

La iniciativa tendrá como escenario la Casa de Correos y Telégrafos, donde el público podrá acceder a distintas expresiones de la cultura limeña. El recinto albergará actividades en su hall y patio principal, con una programación que combina presentaciones artísticas y experiencias participativas.

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La agenda también contempla propuestas para quienes buscan conocer más sobre las tradiciones de la capital, mediante talleres de manualidades, intervenciones culturales y demostraciones gastronómicas. Los niños contarán con opciones recreativas vinculadas al dibujo, la pintura y otras actividades creativas.

La Feria de Octubre 2026 estará disponible durante cuatro días y no requerirá el pago de una entrada. Las actividades comenzarán desde las 10 de la mañana, de acuerdo con la información difundida por la organización.

¿Cuándo y dónde se realizará la Feria de Octubre 2026?

La feria se desarrollará del jueves 29 de octubre al domingo 1 de noviembre en la Casa de Correos y Telégrafos, ubicada en el Centro Histórico de Lima. El ingreso será libre para quienes deseen participar en las actividades previstas.

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La organización está a cargo de la marca “Lima, Ciudad de los Reyes”, que plantea el encuentro como un espacio para acercar al público a las distintas propuestas culturales y turísticas del centro de la capital.

La directora de la marca, Lucrecia Lafora, explicó que la programación busca reunir diferentes alternativas para los visitantes y promover el conocimiento de la oferta cultural de la zona.

“La Feria de Octubre ya es un clásico en el Centro Histórico y nuestro objetivo cada año es ofrecerle a los visitantes una experiencia variada y completa para toda la familia, pensada para que descubran lo mejor de la oferta turística del Centro Histórico de Lima, representada a través de sus galerías, museos, teatros, centros culturales y variadas propuestas gastronómicas”, señaló.

Marinera limeña y música afroperuana forman parte de la programación

El encuentro cultural tendrá ingreso libre y comenzará desde las 10 a. m. durante cuatro jornadas. Entre sus principales atractivos figuran las presentaciones de música criolla y afroperuana, las experiencias gastronómicas y la exhibición de una película peruana filmada en el Centro Histórico.

Las expresiones musicales tendrán un espacio dentro de la feria, con presentaciones de marinera limeña, intérpretes de música criolla y espectáculos vinculados a la tradición afroperuana.

También se realizarán intervenciones artísticas protagonizadas por figuras de la tradicional tapada limeña, personaje representativo de la historia y la cultura de la capital peruana.

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Estas actividades estarán acompañadas por propuestas participativas para los asistentes, con talleres de fotografía y manualidades. La programación incluye ejercicios de pintura, dibujo, recorte y coloreado con motivos relacionados con Lima.

Las alternativas permitirán que los visitantes participen en actividades creativas durante su recorrido por el recinto, además de presenciar los espectáculos programados.

Clases de coctelería y preparación de ceviche

Crédito: @piscogastrobar

La gastronomía peruana también tendrá presencia en la Feria de Octubre 2026 mediante actividades prácticas y demostraciones dirigidas al público.

Entre las propuestas figuran clases de coctelería, con el pisco sour como protagonista. Esta bebida tradicional de la gastronomía nacional será el eje de las sesiones destinadas a mostrar aspectos de su preparación.

La programación contempla, además, una masterclass dedicada a la elaboración de ceviche, uno de los platos representativos de la cocina peruana.

Estas actividades se incorporan a la oferta cultural del encuentro, que incluye tanto expresiones artísticas como propuestas vinculadas con la gastronomía local.

Película peruana tendrá proyección especial y conversatorio con su director

El cine también formará parte de las actividades de la feria. El viernes 30 de octubre, a las 6 p.m., se proyectará “Una sombra al frente”, película peruana estrenada en 2008 y con escenas filmadas en el Centro Histórico de Lima.

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La función contará con la participación de Augusto Tamayo, director de la producción, quien estará presente en un conversatorio posterior a la exhibición.

La actividad permitirá abordar aspectos de la realización cinematográfica y la presencia de distintos espacios del centro limeño en la película. La proyección se encuentra entre las actividades destacadas de la programación cultural de esta edición.

¿Dónde consultar la programación completa de la feria?

La marca “Lima, Ciudad de los Reyes” difundió los canales oficiales para consultar los horarios y detalles de las actividades previstas entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre.

La información completa de la Feria de Octubre 2026 se encuentra disponible en su sitio web oficial.