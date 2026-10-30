Perú

Preparativos para la llegada del Papa León XIV al Perú aún no están al 100%: Sedes aún en fase de ajuste

La Conferencia Episcopal informó que la liturgia ya está lista, pero continúan pendientes tareas de acreditación, ingreso, aforos y logística en ciudades que recibirá el pontífice entre el 11 y el 16 de noviembre

Figura de un pontífice con vestidura blanca en primer plano, superpuesta a una explanada con andamios metálicos y un edificio
El papa León XIV saluda con la mano alzada en una composición gráfica situada frente al montaje de un escenario exterior. (Foto: Vatican News)
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La Conferencia Episcopal Peruana informó que los preparativos logísticos para la visita del papa León XIV al Perú alcanzan un avance de 90%, a menos de dos semanas de la llegada del pontífice. Las coordinaciones continúan en las ciudades que formarán parte de su recorrido apostólico, previsto entre el miércoles 11 y el lunes 16 de noviembre.

El monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de la visita, explicó que el proceso avanza dentro del cronograma previsto, aunque aún se afinan aspectos relacionados con la logística de escenarios, las acreditaciones internas, los accesos y la organización de las actividades de mayor convocatoria.

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Se está avanzando al ritmo previsto, con muchas cosas por hacer en poco tiempo”, señaló el representante de la Iglesia católica durante una conferencia de prensa brindada el jueves 29 de octubre.

La visita del Santo Padre comprende actividades en Lima y Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. En cada sede participan instituciones religiosas, entidades públicas, Fuerzas Armadas (FF. AA.), Policía Nacional del Perú (PNP), gobiernos locales y equipos encargados de seguridad, transporte, salud y gestión del riesgo.

“En el campo de liturgia podríamos decir que está todo listo porque solo falta empezar la Santa Misa”, afirmó. “En el campo de las acreditaciones internas de organización, de la logística de escenarios, allí estamos creo yo a un 90%, en algunos lugares un poco más, en otros un poco menos”, añadió.

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Obispos con vestiduras litúrgicas caminan junto a una valla de seguridad frente a una multitud congregada en un terreno despejado
Una procesión de obispos y sacerdotes avanza frente a miles de fieles reunidos en la Base Aérea Las Palmas de Lima durante la misa del papa Francisco en 2018. en este mismo escenario, el pontífice León XIV presidirá la Homilía del 16 de noviembre de 2026. (Andina)

Simulacros buscarán medir la respuesta ante riesgos en las sedes papales

Las instituciones involucradas realizarán simulacros y simulaciones el miércoles 4 de noviembre en las sedes que recibirá el papa León XIV. El objetivo será ensayar la respuesta frente a situaciones como sismos, incendios, caída de estructuras, efectos del Fenómeno El Niño o eventuales incidentes de seguridad.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) indicó que se conformó un comando unificado de incidentes para coordinar las acciones preventivas. El ensayo principal se realizará en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, donde el pontífice celebrará la misa de despedida el lunes 16 de noviembre.

“Estamos analizando amenazas y riesgos, un sismo, el fenómeno El Niño, una situación de incendio, la caída de una estructura, un atentado”, declaró Walter Gonzáles, especialista en gestión del riesgo de desastres del Indeci.

La misa en Las Palmas se perfila como la actividad con mayor asistencia de la visita. La organización calcula una convocatoria de al menos 1,2 millones de fieles. Las entradas digitales gratuitas estarán disponibles para el público general entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre.

Estamos avanzando con rapidez para que se pueda ver las cantidades definidas sobre todo en los lugares que son multitudinarios”, indicó Inca sobre los mecanismos de ingreso.

Itinerario oficial

León XIV llegará a la Base Aérea del Callao el miércoles 11 de noviembre a las 17:30. Esa noche participará en una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno y sostendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

El jueves 12 tendrá reuniones con obispos, sacerdotes, religiosos y laicos en el Centro Histórico de Lima. Por la tarde encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

La ruta continuará el viernes 13 en Chiclayo, ciudad donde Robert Prevost ejerció como obispo. El sábado 14 viajará a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. El domingo 15 visitará Cusco y Pucallpa, donde se reunirá con representantes de los pueblos amazónicos y celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

La agenda concluirá el 16 de noviembre con la eucaristía en Las Palmas y la ceremonia de despedida en el Callao, antes de su retorno a Roma.

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