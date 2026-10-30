Perú

‘Sol Invictus’: Perú apunta a elevar su capacidad solar instalada a 3.490 MW hacia 2028

Si embargo, el marco regulatorio limita los compromisos de potencia firme de las plantas solares debido a la dependencia de la radiación diurna, alertó Fenix

energia solar
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El desarrollo de nuevos proyectos solares en Perú dependerá de su capacidad para asegurar contratos de largo plazo, acceder a redes de transmisión y obtener condiciones regulatorias que permitan financiar las inversiones. El país cuenta con una cartera de 13 centrales solares con concesión definitiva que prevé inversiones por USD 1.805,9 millones, según datos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

La expansión de esta tecnología se apoya en condiciones naturales favorables y en la necesidad de ampliar la oferta eléctrica. Aun así, el recurso solar y los costos competitivos de generación no alcanzan para garantizar que una iniciativa llegue a construirse.

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Uno de los principales desafíos es cerrar la brecha entre el atractivo técnico de los proyectos y su viabilidad comercial. Tener un buen recurso solar y costos de generación competitivos no garantiza, por sí solo, que un proyecto pueda desarrollarse y financiarse”, afirmó Juan Salinas, gerente general de Fenix, en referencia a la agenda de Expo Solar Perú 2026.

La cartera solar proyecta 2.402 MW de capacidad adicional

El MINEM informó que los 13 proyectos solares con concesión definitiva suman una capacidad proyectada de 2.402 megavatios (MW). Si estas iniciativas ingresan de manera progresiva al sistema, la capacidad solar instalada en Perú podría alcanzar los 3.490 MW hacia 2028.

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El avance de esa cartera depende de varios factores. Entre ellos figuran los permisos, la disponibilidad de infraestructura de transmisión y la posibilidad de cerrar contratos que otorguen previsibilidad a los desarrolladores y a las entidades financieras.

energia solar - sol
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La contratación de energía y potencia aparece como uno de los principales puntos de discusión. La generación solar depende de la radiación disponible durante el día, por lo que enfrenta limitaciones para respaldar compromisos de potencia firme bajo el marco regulatorio vigente.

Esa condición puede reducir su participación en determinados mecanismos de contratación. También dificulta el acceso a acuerdos de largo plazo, que suelen ser necesarios para respaldar la inversión inicial y estructurar el financiamiento de las centrales.

La transmisión eléctrica condiciona la llegada de capitales

La disponibilidad de redes es otro elemento central para el crecimiento de la generación solar. Las nuevas centrales requieren líneas capaces de transportar la electricidad desde las zonas de producción hacia los centros de consumo.

Las restricciones en algunos puntos de la red pueden retrasar proyectos o elevar sus costos. Por ese motivo, el desarrollo de infraestructura de transmisión debe acompañar el aumento de la capacidad renovable, en especial en regiones donde se concentra el interés por instalar plantas solares.

El crecimiento de la demanda eléctrica y la búsqueda empresarial de fuentes competitivas abren espacio para estas inversiones. Sin embargo, los perfiles de consumo se extienden más allá de las horas de mayor radiación, lo que obliga a incorporar alternativas que complementen la oferta solar.

“Desde la perspectiva de un generador, la oportunidad no está únicamente en vender energía solar, sino en diseñar una oferta integral que combine competitividad, confiabilidad y sostenibilidad”, sostuvo Salinas.

foco - luz - electricidad
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El almacenamiento y otras tecnologías pueden complementar la oferta

La combinación de parques solares con generación eólica, centrales flexibles y sistemas de baterías puede atender demandas en distintos horarios. Estas soluciones permiten responder a los cambios en la producción renovable y a las variaciones del consumo eléctrico.

La conveniencia económica de cada alternativa dependerá de los costos de inversión, las condiciones de los contratos y la valoración que el mercado otorgue a la flexibilidad. También será necesario definir señales económicas que reconozcan los recursos disponibles para sostener la seguridad del suministro.

La incorporación de una mayor proporción de fuentes renovables variables exige adecuar la operación del sistema eléctrico. El proceso incluye ampliar las redes, contar con respaldo para los momentos de menor generación solar y revisar los mecanismos que remuneran la potencia disponible.

Estos temas estarán presentes en la VI Expo Solar Perú 2026, que se realizará el 17 y 18 de noviembre en el Hotel Los Delfines. El encuentro reunirá a representantes de empresas energéticas y entidades vinculadas al sector para abordar oportunidades de inversión, regulación e infraestructura.

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