Halloween, Lima, noche, coctelería: 48% de peruanos priorizará la gastronomía y 31% buscará espectáculos en vivo

El negocio de alimentos y bebidas de la hotelería capta ingresos adicionales mediante clientes que no se hospedan en los recintos.

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La celebración de Halloween, que este año caerá sábado, podría impulsar la actividad de restaurantes, bares, hoteles y espacios de entretenimiento con propuestas que combinan gastronomía, coctelería, fiestas y música en vivo. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima que la demanda vinculada con eventos y espectáculos alrededor del 31 de octubre crecería entre 5% y 8% frente a 2025.

El escenario forma parte de un análisis de la cadena Minor Hotels sobre las oportunidades de consumo que abre Halloween para el sector de entretenimiento y hospitalidad en Perú. La compañía considera que la fecha favorece las salidas de mayor duración y las propuestas que reúnen varias actividades en un mismo espacio, en especial porque el 31 de octubre coincide con el fin de semana.

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El 31 de octubre cae sábado y el sector prevé más actividad

Según el estudio Inside the Wallet de Paysafe, publicado en enero de 2026, el 48% de los peruanos prioriza las experiencias gastronómicas dentro de sus gastos de disfrute personal. El informe también indica que el 31% se interesa por conciertos, festivales y espectáculos en vivo, dos categorías que suelen integrarse a la oferta comercial de Halloween.

Los datos muestran una oportunidad para establecimientos que buscan captar a consumidores interesados en planes nocturnos que incluyan comida, bebidas y entretenimiento. En lugar de limitarse a fiestas de disfraces, parte de la programación por Halloween incorpora cenas temáticas, cartas de coctelería, música en vivo, presentaciones de DJ y espectáculos.

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El informe Inside the Wallet indica que el 31% de los consumidores peruanos muestra interés por conciertos y festivales.

Las propuestas integradas apuntan a elevar el consumo por visita

Para Minor Hotels, reunir varias actividades en una misma salida permite ampliar las ocasiones de consumo. Una cena puede anteceder a una fiesta, una degustación puede complementarse con música en vivo y un bar puede extender su operación en torno a una programación especial. El modelo busca atraer tanto a grupos de amigos como a parejas y público corporativo.

La empresa señaló que las reservas pueden tener ritmos distintos según el perfil del cliente y el tipo de experiencia. Algunos consumidores compran con anticipación, sobre todo cuando encuentran tarifas Early Bird o cupos limitados, mientras otros deciden sus planes en los días previos a la celebración.

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Minor Hotels no informó un porcentaje estimado de incremento en el ticket promedio ni una proyección específica de ocupación hotelera para el fin de semana de Halloween. La compañía sostuvo, de todos modos, que las activaciones temáticas pueden impulsar el gasto por visitante y fortalecer el negocio de alimentos y bebidas, incluso entre personas que no se hospedan.

Minor Hotels busca elevar el gasto por visitante con propuestas integradas de coctelería, cenas temáticas y música en vivo.

Minor Hotels analiza a Halloween como una fecha para ampliar las visitas

La coincidencia de Halloween con un sábado puede favorecer esa dinámica, ya que amplía el margen para actividades nocturnas y permite que los establecimientos concentren sus eventos en una noche.

En ese contexto, la competencia no se limita a discotecas o locales de fiesta: restaurantes, hoteles, rooftops y bares también buscan captar parte de la demanda con ofertas que incluyen gastronomía y entretenimiento.

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Desde la empresa indicaron que las experiencias temáticas forman parte de una estrategia para diversificar los ingresos de sus hoteles. El análisis pone el foco en el consumo de alimentos y bebidas, un segmento que busca ganar peso dentro de la operación mediante eventos, restaurantes, bares y actividades dirigidas al público local.