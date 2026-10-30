Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 30 de octubre

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,46 soles peruanos, manteniendo el mismo nivel que la sesión previa, con una variación porcentual de -0,04% en comparación con el cierre anterior, de 3,46 soles; según datos de Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,32%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 2,53%.

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El tipo de cambio del dólar a sol peruano muestra una tendencia negativa en los últimos días, manteniéndose así por un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,9%, notablemente inferior a la volatilidad de referencia de 6,62%, lo que sugiere un periodo de relativa estabilidad en el mercado cambiario.