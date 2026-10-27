Perú

JNE estima que los resultados de las elecciones municipales 2026 estarán listos en noviembre y revela qué falta resolver

La estimación fue comunicada por el especialista legal Ernesto Rosales, mientras los órganos electorales concluyen la resolución de actas con observaciones y las revisiones de sufragios pendientes en todo el país

Ernesto Rosales, vocero del JNE, informa sobre el cronograma para la difusión de los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Se espera que las cifras oficiales se conozcan entre la primera y segunda semana de noviembre. | JNE
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estima que los resultados de las Elecciones Municipales 2026 podrían conocerse entre la primera o segunda semana de noviembre. Ernesto Rosales, especialista legal del organismo electoral, brindó esta proyección mientras continúan las labores para resolver las actas observadas y completar los recuentos de votos en el ámbito nacional.

Rosales informó que el 99,8 % de las actas observadas ya se encontraba resuelto, mientras que el avance de los recuentos de votos alcanzaba el 84 %. Estas cifras corresponden al conjunto del país e incluyen el trabajo que desarrollan los órganos electorales para definir los resultados oficiales.

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El funcionario también precisó que las elecciones municipales provinciales y distritales no cuentan con una fecha límite establecida para concluir la revisión de las actas impugnadas. Mientras tanto, el pleno del JNE y los Jurados Electorales Especiales (JEE) mantienen sesiones permanentes para resolver los procedimientos pendientes.

Miembros de un Jurado Electoral Especial revisan las papeletas de votación en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). REUTERS/Leslie Moreno
Miembros de un Jurado Electoral Especial revisan las papeletas de votación en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). REUTERS/Leslie Moreno

Los resultados de las elecciones municipales se conocerían en noviembre

Durante la entrevista con Canal N, Ernesto Rosales señaló que el organismo electoral maneja una estimación para la publicación de los resultados de los comicios municipales, celebrados el domingo 4 de octubre.

“Se estima que para la segunda semana de noviembre podemos tener ya los resultados de las elecciones municipales”, declaró el especialista legal del JNE. La proyección está sujeta al avance de los procedimientos electorales que todavía deben resolverse antes de la conclusión del proceso.

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Rosales también recordó que algunas regiones tienen pendiente una segunda elección regional, programada para el 6 de diciembre. Según explicó, esos procesos todavía requieren resolver asuntos electorales en los próximos días, una situación que forma parte del calendario que maneja el organismo.

El JNE reporta un avance de 99,8 % en las actas observadas

El especialista legal compartió las cifras del tablero de seguimiento del JNE para explicar el estado de las labores electorales. De acuerdo con los datos mencionados durante la entrevista, el 99,8 % de las actas observadas ya estaba resuelto y el 84 % de los recuentos de votos se había realizado a nivel nacional.

Elecciones Regionales y Municipales 2026 - Elecciones 2026 - Elecciones municipales 2026 - Elecciones regionales 2026 – Perú - actualidad
El pago de la multa por no cumplir como miembro de mesa no queda habilitado al día siguiente de las elecciones. Primero debe concluir la revisión de documentos y registros para confirmar quiénes son omisos. (ONPE)

Estos procedimientos permiten atender las controversias relacionadas con las actas y revisar los votos cuando corresponde, antes de que las instancias electorales determinen los resultados oficiales. El avance de cada etapa depende de la carga de trabajo y de los casos que debe resolver cada órgano electoral.

En Lima, el proceso se desarrolla a través de diez Jurados Electorales Especiales, que tienen sus propias cargas de trabajo y avanzan progresivamente con los recuentos. Rosales precisó que cada uno de estos órganos continúa con sus labores para atender los casos que tiene a su cargo.

Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. ONPE
Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. ONPE

Las elecciones municipales no tienen una fecha límite para resolver las actas impugnadas

A diferencia de los plazos establecidos para determinados procedimientos de las elecciones regionales, los comicios municipales provinciales y distritales no cuentan con una fecha fijada para concluir todos los recuentos y resolver las actas impugnadas.

“Para el caso de las elecciones municipales, tanto provincial como distrital, no se tiene una fecha establecida, pero se viene realizando de manera exhaustiva”, explicó Rosales. El especialista añadió que el pleno del JNE y los Jurados Electorales Especiales se encuentran en sesión permanente, incluso durante los días no hábiles, para avanzar con la revisión de los casos pendientes.

Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. ONPE
Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. ONPE

El funcionario también se refirió a las consultas sobre candidaturas de exautoridades a primer regidor, entre ellas un caso relacionado con una lista de Renovación Popular. Al respecto, indicó que las decisiones se evaluarán cuando se conozcan los resultados oficiales al 100 %, según las competencias de cada instancia. La justicia electoral funciona mediante una doble instancia, por lo que los JEE resuelven inicialmente los casos y el pleno del JNE puede intervenir posteriormente, según corresponda.

Las autoridades elegidas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 asumirán sus funciones el 1 de enero de 2027, para el periodo de gobierno 2027-2030. Hasta entonces, la resolución de las actas observadas y los procedimientos electorales pendientes será determinante para completar la definición oficial de los resultados.

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