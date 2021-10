Diferencia entre trabajar un día no laborable y un feriado

Calendario de feriados. (foto: Mag El Comercio)

Los peruanos suelen tener doce feriados oficiales al año, pero también se pueden establecer días no laborables como lo hizo recientemente la administración del presidente Pedro Castillo. En este sentido, te vamos a explicar la diferencia que existe entre un feriado y un día no laborable.

En primer lugar, los feriados se establecen por ley y los días no laborables por decreto supremo. El pasado jueves 7 de octubre, el Gobierno agregó seis nuevos días que no serán laborales al calendario anual con la emisión del Decreto Supremo N° 161-2021-PCM.

DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE

Aunque las familias pueden utilizar tanto los días festivos como los días no laborables para tomarse un tiempo libre del trabajo o del estudio, varían en términos de trabajo.

Según la legislación laboral, los trabajadores que no tengan obligaciones laborales en un día festivo recibirán un salario normal, sin ningún problema. Y si trabaja, puede pedirle a su empleador otro día libre como compensación.

Sin embargo, existe una cifra particular que se produce cuando el trabajador decide no solicitar la interrupción del subsidio por vacaciones trabajadas.

Si prefieres el ‘cobro’ del feriado, recibirás el pago normal del día. Por ejemplo, usted cotidianamente gana S/. 300). Entonces, recibirá un recargo que es el doble; es decir, un adicional de S/. 600. En total, cobraría S/. 900 en lugar de los S/. 300 diarios por esas feriado.

Hay un caso especial que ocurre solo un día al año: el 1 de mayo. Debido a que es el Día del Trabajo hay un pago adicional. El recargo (usando el ejemplo anterior) sería de S/. 900, sumando un total de S/. 1200 por ese día trabajado (S/. 900 + S/. 300)

La situación es diferente con los días no laborables. En primer lugar, como ya se mencionó, son dictados por el Ejecutivo mediante Decreto Supremo. En segundo lugar, el empleado debe recuperar las horas que no trabajó en coordinación con su empleador.

Los especialistas hacen mención que normalmente el objetivo de dictar días no laborables es establecer puentes o puentes o puentes para promover determinadas actividades económicas, por ejemplo el turismo. Así mismo, también se puede decretar como una orden interna para evitar el movimiento de personas para actividades especiales, como lo fueron los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Además, los días no laborables son generalmente opcionales en el caso del sector privado y obligatorios para el sector público. Cabe resaltar que no hay una sobretasa; si trabaja en un día no laborable, no recibirá un pago adicional al ya establecido. Y si no lo hace, debe compensar las horas no trabajadas después de coordinar con su empleador.

DÍAS NO LABORALES QUE RESTAN DEL AÑO 2021

El Plan de Reactivación del Sector Turístico indicó que los días no laborables que estableció el Gobierno a través del Decreto Supremo N° 161-2021-PCM son:

- Lunes 11 de octubre

- Martes 2 de noviembre

- Viernes 24 de diciembre

- Lunes 27 de diciembre

- Viernes 31 de diciembre

- Lunes 3 de enero de 2022

DÍAS FERIADOS QUE QUEDAN EN EL AÑO 2021

Como ya se mencionó anteriormente, en calendario del año hay 12 feriados oficiales. Después del feriado 8 de octubre por la conmemoración del Combate de Angamos, quedan tres feriados más en lo que resta del año. Toma nota:

- Lunes 1 de noviembre (Día de todos los santos)

- Miércoles 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)

- Sábado 25 de diciembre (Navidad)

