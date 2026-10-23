Decretan días no laborables en noviembre en ocho regiones, por llegada del papa León XIV

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo finalmente decretó las fechas libres por la visita del papa León XIV, un evento para el que Perú se lleva preparando con gran expectativa, por la cercanía del Santo Padre al país.
Sin embargo, estos serán días no laborables y no feriados, lo que quiere decir que para que los trabajadores privados puedan descansar esos días tendrán que pactarlo con sus empleadores, pero igual eso significará que tendrán que recuperar luego las horas no trabajadas.
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- Para Lima (sector público y privado) serán días no laborables el miércoles 11 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas, el jueves 12 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas y el lunes 16 de noviembre (día completo).
- Para la Provincia Constitucional del Callao (sector público y privado) serán días no laborables el miércoles 11 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas, el jueves 12 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas y el lunes 16 de noviembre (día completo).
- Para Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura (sector público y privado) serán días no laborables el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre (días completos).
- Para Cusco (solo sector privado) será día no laborable el domingo 15 de noviembre (día completo).
- Para Ucayali (solo sector privado) será día no laborable el domingo 15 de noviembre (día completo).
En desarrollo...
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