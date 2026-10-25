Perú

Garúa sorprendió a Lima y se intensificó durante la madrugada: qué distritos de la zona sur estuvieron bajo alerta del SENAMHI

Las lloviznas se extendieron por cerca de tres horas en sectores de la capital, con previsiones de mayor presencia en San Juan de Miraflores y Lurín

Mapa meteorológico satelital con áreas en tonos grises, marrones, amarillos y verdes sobre el perfil costero y una escala térmica inferior
Un mapa satelital del Senamhi registra la temperatura de brillo y la nubosidad asociada a las precipitaciones en la costa de Lima durante la jornada del 24 de octubre.
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La noche del 24 de octubre dejó una garúa persistente en Lima Metropolitana, con mayor presencia en sectores del sur y del litoral. El fenómeno se prolongó por varias horas durante la madrugada del 25 de octubre, según los reportes recogidos durante la jornada, y sorprendió a vecinos y conductores por la acumulación de agua en pistas, veredas y espacios expuestos.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) informó a través de sus canales oficiales y redes sociales que el 24 de octubre que se habían registrado lloviznas en San Juan de Miraflores, Lurín, San Miguel, Magdalena del Mar y Jesús María. La entidad anticipó que las precipitaciones podían aumentar durante las horas siguientes, sobre todo en los distritos de Lima Sur, además de presentarse de forma dispersa en otras zonas de la capital.

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La garúa redujo la visibilidad en varios puntos de la ciudad y obligó a los conductores a disminuir la velocidad. En una capital con limitados sistemas de drenaje pluvial en distintas vías urbanas, incluso una precipitación ligera que se extiende durante varias horas puede formar charcos y afectar la circulación, en especial durante la noche y las primeras horas del día.

Un autobús permanece estacionado en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce
Un autobús permanece estacionado en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce

San Juan de Miraflores y Lurín estuvieron bajo la previsión de mayor intensidad en Lima Sur

El comunicado del SENAMHI situó a San Juan de Miraflores y Lurín entre los distritos de Lima Sur donde la llovizna podía intensificarse. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se difundió un balance oficial consolidado que permita determinar qué jurisdicción registró los mayores daños materiales o el mayor número de incidencias durante la madrugada del 25 de octubre.

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La información oficial disponible confirmó la presencia de llovizna en los distritos mencionados, pero no detalló afectaciones en viviendas, vías o servicios públicos. Por ese motivo, no corresponde atribuir daños mayores a un distrito específico sin reportes de las municipalidades, del Instituto Nacional de Defensa Civil o de los centros de operaciones de emergencia.

El SENAMHI recomendó a la población consultar los avisos meteorológicos vigentes y seguir la información de fuentes oficiales para conocer la evolución real de las condiciones climáticas. La entidad indicó que los ciudadanos pueden revisar las alertas en el Observatorio SENAMHI, sus redes sociales y la aplicación SENAMHI PERÚ Móvil, antes de realizar desplazamientos o actividades al aire libre.

Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.
Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.

Una precipitación de 17 mm pondría a prueba la infraestructura de Lima

El meteorólogo de Ambiental Andina, Jonathan Cárdenas, explicó que el impacto de una lluvia en Lima no puede compararse de forma directa con el que se registra en las regiones del norte peruano. La ciudad presenta una vulnerabilidad distinta debido a la falta de sistemas de drenaje pluvial en amplios sectores y a la ocupación urbana de zonas expuestas a huaicos o desbordes.

Cárdenas señaló que el escenario más exigente para la capital sería una precipitación cercana a la registrada en 1970, cuando se acumularon 17 milímetros de lluvia. Precisó que esa referencia corresponde a una simulación de impactos y no a un pronóstico meteorológico. El objetivo es identificar qué podría ocurrir si Lima enfrenta un evento de esa magnitud en un periodo breve.

La cifra supera los ocho milímetros registrados en Villa María del Triunfo durante la DANA Aníbal, ocurrida en agosto. Aun ese volumen dejó acumulación de agua en varias calles y dificultades para el desplazamiento. Una lluvia de mayor intensidad podría agravar esas condiciones, sobre todo en zonas con pendientes, pistas deterioradas o alcantarillado insuficiente.

Un hombre con gafas y camisa azul habla bajo la lluvia, con dos círculos que muestran una camioneta y un mototaxi en calles inundadas.
El meteorólogo Abraham Levy presenta un informe sobre las intensas lluvias en Lima, con imágenes de vehículos y personas afectadas por las inundaciones en la capital peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las quebradas del este y norte de la capital concentran parte del riesgo

Las lluvias también podrían activar quebradas en Chaclacayo, Ricardo Palma y otros sectores del este de Lima. Estos cauces permanecen secos gran parte del año, aunque pueden conducir agua, lodo y piedras cuando las precipitaciones aumentan en las zonas altas. La presencia de El Niño eleva la probabilidad de episodios de este tipo durante la temporada de lluvias.

La recomendación para los habitantes que viven cerca de quebradas es reconocer con anticipación las rutas de evacuación y los espacios seguros. Cárdenas advirtió que no deben permanecer en los lechos secos ni intentar cruzarlos cuando el agua empieza a bajar con fuerza. “Donde hubo agua, el agua tiene memoria, va a volver a pasar”, resumió el especialista al describir el comportamiento de estos cauces.

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