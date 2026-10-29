Fenómeno El Niño en el sector financiero: La mitad de usuarios ya está reduciendo gastos para afrontarlo

Interbank da el panorama del fenómeno El Niño en su masa de clientes, tanto personas como empresas. - Crédito Andina/Ricardo Cuba

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Un estudio de Interbank, uno de los cuatro más importantes en Perú, ha revelado que los peruanos no estarían previendo el impacto del fenómeno El Niño.

El banco identificó una serie de necesidades frente al fenómeno El Niño gracias al estudio realizado, que revela la percepción y preparación de personas y pequeños negocios a nivel nacional para afrontar los efectos de este evento climático

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¿El dato? Cerca de la mitad de las personas y más de la mitad de los negocios no podrían sostener más de un mes de gastos si sus ingresos u operaciones se interrumpieran. También ya el 49% de los clientes (personas) han optado por reducir sus gastos como medida financiera para hacer frente al Niño.

Las grandes empresas agrarias están más preparadas para afrontar El Niño, pero las pymes sentirán el mayor impacto. - Crédito Difusión

Lima, la que menos cree afrontar impacto

Entre las personas encuestadas, más del 40% manifestó una alta preocupación por los efectos del fenómeno de El Niño. Sin embargo, solo el 25% considera que su hogar está preparado para afrontarlos, pese a que el 37% ha sufrido los efectos de lluvias intensas, inundaciones, huaicos u otros eventos similares en los últimos cinco años.

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Sin embargo, en un análisis más detallado, se revela que en Lima el 77% de hogares reconoce no haber sido afectado por fenómenos climáticos en los últimos años, o no lo sabe. Es decir, no sintieron mayor impacto por anteriores eventos como el FEN. Solo el 6% reconoció un impacto importante, y un 17% un impacto menor. En provincia la cosa cambia: solo el 55% se ‘salva’ y no considera haber sido impactada, o no lo sintió (no sabe).

Asimismo, la capacidad financiera para responder también es limitada: el 40% no cuenta con ahorros para una emergencia y el 49% no podría cubrir más de un mes de gastos habituales si sus ingresos se interrumpieran. Aunque casi la mitad de las personas ha reducido sus gastos como medida de preparación financiera, solo el 21% señala que está ahorrando para afrontar la emergencia.

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Grabación con el formato gráfico del noticiero de TVPerú Noticias en la que se muestra a Keiko Fujimori presentada como presidenta de la República en un podio de Palacio de Gobierno. Los rótulos en pantalla señalan el anuncio de medidas oficiales frente al fenómeno de El Niño y acciones en materia económica. La emisión cuenta con una intérprete de lengua de señas en el extremo inferior derecho.

“Estos resultados muestran que una disminución temporal de ingresos puede poner rápidamente bajo presión el presupuesto de algunas familias. Por eso nos hemos preparado para que nuestros clientes, de forma rápida y sencilla, puedan solicitar el acompañamiento que necesiten a través de nuestros canales digitales “, enfatizó Woodman.

¿Y qué pasa con la PYME?

En el caso de los pequeños negocios, el estudio muestra que el 51% no cuenta con un fondo destinado a emergencias o contingencias y el 54% no podría sostener más de un mes de gastos si tuviera que dejar de operar.

La caída de las ventas y las dificultades de transporte y logística figuran entre las principales preocupaciones de los negocios encuestados. En las zonas de riesgo alto ante el FEN, el 42% considera probable que su negocio resulte afectado y el 45% anticipa consecuencias graves para sus operaciones.

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Los más pobres recibirán el bono del gobierno para afrontar los choques como el fenómeno El Niño, pero no si no están empadronados. - Crédito Difusión

Sin embargo, el igual que en el caso de los hogares, la preocupación (42%) y experiencia previa tampoco se traduce necesariamente en una mayor preparación: aunque el 51% de los negocios ha sido afectado por eventos climáticos en años anteriores, solo el 24% se considera preparado y el 28% ha elaborado un plan para continuar operando ante una emergencia.

“Fortalecer a las pequeñas empresas también significa acompañarlas cuando enfrentan dificultades y ayudarlas a sostener lo que han construido. Contar con financiamiento oportuno y con plazos acordes a su realidad les permitir seguir operando, preservar empleos y seguir desarrollándose”, señaló Víctor Cárcamo, VP de Banca Comercial de Interbank.

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Finalmente, Interbank también está habilitando líneas adicionales a los negocios que venden productos o servicios cuya demanda crecerá o no se verá impactada por el impacto de las lluvias. “Sabemos que hay gente en las regiones más golpeadas que no van a estar afectadas por El Niño, y que su ciclo económico continúa. Negocios que alquilan maquinaria o que venden materiales de construcción, como las ferreterías. También empresas que tienen que financiar sus campañas de Navidad o la campaña escolar. Vamos a estar ahí para esos clientes”, aseguró Cárcamo.