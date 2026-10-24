Perú

Más de cinco millones de peruanos viven en distritos con riesgo alto ante incendios forestales

Cusco es la región más afectada, con más de 500 mil hectáreas quemadas entre 2017 y 2025 por incendios

Dos fotografías de un incendio en una ladera boscosa con llamas en el pasto seco, árboles de pino, humo y una persona tendida en el suelo.
Focos de fuego activo consumen la vegetación de laderas en la región de Cusco, donde las autoridades ordenaron evacuaciones ante el avance de los incendios forestales. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Fenómeno El Niño (FEN) no traerá las mismas consecuencias a todo el país. Mientras la costa norte se prepara para lluvias intensas, para la sierra sur se prevé precipitaciones normales o inferiores a lo normal. Según el SENAMHI, más de dos tercios de la lluvia anual de esta zona cae entre enero y marzo. Si las precipitaciones son insuficientes, el suelo y la vegetación podrían permanecer secos, favoreciendo la propagación de incendios forestales en la zona sur especialmente.

Un país en riesgo por incendios, pero con reservas insuficientes

Los incendios forestales son una amenaza tanto por la extensión del territorio que destruyen como por la cantidad de personas expuestas. Entre 2017 y 2025, el SERFOR registró más de 97 mil incendios forestales que afectaron más de 3 millones de hectáreas a nivel nacional. Los daños que estos causan han crecido en el tiempo: según el INDECI, las emergencias por estos siniestros pasaron de 73 en 2015 a casi 2 mil en 2024. Además, cuatro de cada diez distritos del país tienen un riesgo alto o muy alto de incendios, donde viven casi 5.7 millones de personas, de acuerdo con el Censo 2025.

PUBLICIDAD

Grupo de personas con cascos y chalecos intenta controlar un fuego entre pastizales secos y humo denso en una colina
Varias personas intentan apagar un incendio forestal en una ladera seca de Cusco, donde los siniestros causaron la muerte de siete personas en lo que va del año. (Foto: Facebook / Informativo Chanchamayo)

El riesgo es aún mayor si las zonas expuestas no cuentan con suficiente agua. Aunque el sur concentra la mitad de la capacidad de almacenamiento de las grandes represas del país, al cierre de setiembre siete de cada diez tenían menos agua que el año anterior. Si las lluvias del próximo verano son escasas debido al FEN, el sur podría llegar a 2027 con reservas aún menores.

Cusco es la región más afectada por incendios

En los últimos ocho años la región perdió más de 500 mil hectáreas, equivalente al 7% de su superficie total. Las provincias de Chumbivilcas, Espinar y La Convención concentran más de un tercio de este daño. En 2025, los incendios en Cusco fueron casi tres veces más extensos que el promedio nacional, con 59 hectáreas quemadas por incendio.

PUBLICIDAD

Imagen AQONLIIRANCYXDMW55LPE4FQ5A

El CENEPRED ubica 36 distritos cusqueños en riesgo alto o muy alto de incendio. En la región podrían verse afectados más de 230 colegios y 24 establecimientos de salud. También están expuestos sitios arqueológicos como Sacsayhuamán y Ollantaytambo.

La sequía agrava el panorama: los estudios recogidos por el IGP señalan que la sequía puede elevar los incendios hasta en un 400%. Según Cenepred, más de ocho de cada diez distritos de Cusco tienen riesgo alto o muy alto de sequía. En las zonas de pastoreo, los incendios destruyen los pastos, que pueden tardar hasta cuatro años en recuperarse. La falta de agua dificulta aún más su regeneración.

En cuanto al presupuesto, Cusco ejecutó cerca del 90% de su presupuesto para reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres entre 2019 y 2025. Sin embargo, a mediados de octubre, el porcentaje de ejecución para 2026 alcanza 44%, por debajo del promedio nacional de 47.3%. A ello se suma que las obras están trabadas: hasta setiembre de 2026, más de la mitad de los proyectos de gestión de riesgos y emergencias del GORE Cusco y de los municipios de la región están paralizados o abandonados.

Imagen XOX7A7DW3ZGNFLDCGFMR2DVOGI

Recomendaciones del IPE

La falta de lluvias, las menores reservas de agua y las obras inconclusas aumentan el riesgo de incendios en Cusco. Urge concluir los proyectos paralizados e impulsar obras de almacenamiento de agua mediante Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas.

*/ Elaborado por Matias Buendia, economista del IPE

Temas Relacionados

CuscoSequíaFenómeno El NiñoIPEperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Said Palao protagoniza accidente automovilístico: su auto y una moto impactaron

El chico reality protagonizó un accidente vehicular en Surco luego de que su automóvil impactara con una motocicleta en la que viajaban dos personas.

Said Palao protagoniza accidente automovilístico: su auto y una moto impactaron

Comemos mucho, nos alimentamos poco

El Perú es el único de 18 naciones latinoamericanas con una política integral contra la anemia ferropénica, pero mantiene tasas de anemia infantil entre las más elevadas de la región

Comemos mucho, nos alimentamos poco

Vivian Baella propone el Alianza Lima vs Universitario como clásico de la Liga Peruana de Vóley: “Por más que digan que la ‘U’ no tiene títulos”

La exjugadora de la selección peruana se sumó al debate sobre los principales clásicos del vóley nacional previo al choque entre ‘blanquiazules’ y Regatas Lima

Vivian Baella propone el Alianza Lima vs Universitario como clásico de la Liga Peruana de Vóley: “Por más que digan que la ‘U’ no tiene títulos”

Estos serán los 3 días no laborables en Lima y Callao por la visita del papa León XIV: son aplicables para el sector privado y público

El Gobierno estableció horarios diferenciados para las jornadas de noviembre y precisó cómo se recuperarán las horas pendientes, así como las condiciones que deberán cumplir las empresas para acogerse a la medida

Estos serán los 3 días no laborables en Lima y Callao por la visita del papa León XIV: son aplicables para el sector privado y público

Productora de concierto de Libido multada con casi S/ 1 millón por reproducir canciones de Soda Stereo y otros artistas como ambientación

A23 Live Entertainment debía contar con la autorización correspondiente para la comunicación pública de fonogramas durante el evento “Libido La Reunión”, realizado en julio de 2024 en el Estadio Nacional

Productora de concierto de Libido multada con casi S/ 1 millón por reproducir canciones de Soda Stereo y otros artistas como ambientación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Suspensión perfecta de labores por Fenómeno El Niño: MTPE la contempla y MEF la limita a casos extremos

Suspensión perfecta de labores por Fenómeno El Niño: MTPE la contempla y MEF la limita a casos extremos

Corte Suprema admite casación de Alejandro Toledo para que cumpla su condena en casa

Daniel Barragán revela que su hermana no fue despedida, sino que renunció por “la presión” y para no incomodarlo

Keiko Fujimori inaugura obras de agua y alcantarillado para más de 30 000 habitantes de Cerro Colorado

Juntos por el Perú demandará ante el TC la inconstitucionalidad de la ley de facultades por incorporaciones del Senado

ENTRETENIMIENTO

Said Palao protagoniza accidente automovilístico: su auto y una moto impactaron

Said Palao protagoniza accidente automovilístico: su auto y una moto impactaron

¿Andrea San Martín podría perder la tenencia de su hija de comprobarse la denuncia interpuesta por Juan Víctor Sánchez?

¿Quién es Andrés Roca Rey, el torero peruano que estuvo envuelto en un triángulo amoroso de la alta sociedad española?

Andrea San Martín salió en libertad luego de 40 horas detenida: imágenes de su retiro de la comisaría de Miraflores

‘La Casa de las Galletas’, película peruana, llega a salas locales tras ganar un premio en el Festival de La Habana

DEPORTES

Vivian Baella propone el Alianza Lima vs Universitario como clásico de la Liga Peruana de Vóley: “Por más que digan que la ‘U’ no tiene títulos”

Vivian Baella propone el Alianza Lima vs Universitario como clásico de la Liga Peruana de Vóley: “Por más que digan que la ‘U’ no tiene títulos”

Gino Vegas respalda la labor de Antonio Rizola y señala el motivo de los malos resultados de Perú: “Afecta no contar con el plantel ideal”

José Soto identifica a Fernando Gaibor como el conductor de Alianza Lima en la previa del duelo ante CD Moquegua: “Te maneja todo”

Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Las 4 bajas de Universitario para enfrentar a Juan Pablo II en duelo por Torneo Clausura 2026