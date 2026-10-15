Perú enfrentará dos fenómenos climáticos: friaje en la selva y frío intenso en la sierra

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó un descenso de las temperaturas durante las noches en distintas zonas de la sierra sur, mientras que en la selva se prevé el ingreso de una masa de aire frío que provocará lluvias, vientos y condiciones más frías. En contraste, Lima continuará registrando temperaturas cálidas durante las primeras horas del día y al mediodía, aunque el incremento de los vientos contribuirá a refrescar el ambiente.

De acuerdo con el organismo meteorológico, las condiciones nocturnas más frías se presentarán hasta este miércoles en localidades situadas por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. El pronóstico comprende sectores de Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna, donde las temperaturas podrían descender por debajo de los cero grados Celsius.

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Raquel Loayza, especialista del Senamhi, explicó, durante una entrevista con TVPerú, que Puno y el sur de Cusco figuran entre las áreas que experimentarán una mayor disminución térmica durante la noche. Según indicó, el cielo despejado y la escasa humedad favorecen la pérdida de calor, debido a la ausencia de una cobertura nubosa que limite el enfriamiento de la superficie terrestre.

Estas condiciones incrementan la probabilidad de registrar valores negativos en los termómetros, especialmente en las zonas altoandinas. Por ello, los habitantes de las localidades comprendidas en el pronóstico deberán prestar atención a las variaciones del tiempo, principalmente durante la madrugada y las últimas horas de la noche.

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Una masa de aire frío ingresará a la selva sur el jueves 15 de octubre y provocará lluvias, vientos y una disminución de las temperaturas - Créditos: Andina.

Friaje ingresará por la selva sur

Otro fenómeno previsto por el Senamhi es el ingreso de una masa de aire frío a la Amazonía, cuyo inicio está programado para este jueves 15 de octubre. El evento avanzará desde la selva sur hacia otras áreas del territorio amazónico y ocasionará precipitaciones, ráfagas de viento y una disminución de los valores térmicos.

Loayza precisó que el sistema continuará desplazándose hacia el norte y alcanzará sectores de Ucayali y la selva alta. La llegada de esta masa atmosférica modificará las condiciones habituales de la región, tanto en las temperaturas máximas como en las mínimas.

La especialista detalló que la menor presencia de radiación solar, junto con las características del aire frío, contribuirá a reducir el calor durante el día y a enfriar el ambiente por la noche. Esta combinación de factores caracteriza al friaje, un fenómeno que puede generar cambios importantes en el tiempo de las localidades amazónicas afectadas.

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El friaje avanzará hacia el norte y alcanzará sectores de Ucayali y la selva alta, donde modificará las condiciones meteorológicas durante el día y la noche - Créditos: Andina.

Lima tendrá mañanas cálidas y sensación de bochorno

En la costa central, el panorama será diferente. La capital mantendrá condiciones cálidas desde las primeras horas de la mañana, por lo que las jornadas no requerirán necesariamente el abrigo habitual de esta temporada. Hacia el mediodía, los valores térmicos podrían situarse entre los 25 y 26 grados Celsius, incluso cuando el cielo presente nubosidad.

La cobertura de nubes puede incrementar la sensación de bochorno, de acuerdo con la explicación de Loayza. Sin embargo, el Senamhi prevé un aumento de la intensidad del viento entre el 13 y el 16 de octubre, situación que ayudará a refrescar ligeramente el ambiente limeño.

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Ante estos cambios meteorológicos, se recomienda consultar los avisos y reportes publicados por el Senamhi a través de sus canales oficiales. La revisión de los pronósticos actualizados permitirá conocer las condiciones previstas para cada región y tomar precauciones frente a las bajas temperaturas, las lluvias y los vientos.