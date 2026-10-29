Una caja acaba de batir un nuevo récord en el sistema microfinanciero peruano: superó los S/11.000 millones en colocaciones

Caja Arequipa suma más de 1,8 millones de clientes de ahorros y se sitúa como la quinta institución del sistema financiero con mayor captación.

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Caja Arequipa superó los S/ 11.000 millones en su cartera de créditos, según informó la entidad este 28 de octubre. La cifra la ubica como la primera caja municipal que alcanza ese volumen de colocaciones desde la creación del sistema de cajas municipales hace más de cuatro décadas.

El resultado llega en el año en que la institución cumple 40 años de operaciones. También se produce 36 años después de su primer crédito dirigido a micro y pequeñas empresas, segmento que hoy concentra el 75% de su cartera total.

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La entidad había cruzado la barrera de los S/ 10.000 millones en colocaciones durante 2025. Con el nuevo avance, suma S/ 1.000 millones adicionales en créditos en menos de un año, de acuerdo con la información proporcionada por la institución.

El crédito a las micro y pequeñas empresas concentra tres de cada cuatro préstamos

Caja Arequipa inició sus operaciones de crédito para micro y pequeñas empresas en noviembre de 1990. En 2008, su cartera para ese segmento alcanzó los S/ 1.000 millones.

Actualmente, las micro y pequeñas empresas representan tres de cada cuatro soles colocados por la entidad. El crecimiento de ese negocio explica el avance de su cartera total, que alcanzó los S/ 11.000 millones.

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Caja Arequipa superó los 11 mil millones de soles en colocaciones crediticias el 28 de octubre.

Luis Gallegos, gerente central de Negocios de Caja Arequipa, atribuyó el resultado a la confianza de los clientes de la institución. “Llegar a los 11 mil millones de soles es fruto de la confianza de nuestros clientes, que cada día eligen a Caja Arequipa para hacer crecer sus negocios y sacar adelante a sus familias”, afirmó el ejecutivo.

La entidad cuenta con alrededor de 650 mil clientes de créditos. Su actividad se concentra en el financiamiento de emprendimientos, negocios familiares y pequeñas empresas en distintas regiones del país.

Más de un tercio de los desembolsos se realiza por canales digitales

La entidad informó que el 38,62% de sus operaciones de crédito se desembolsa a través de WhatsApp o de la aplicación de Caja Arequipa. Estos canales permiten iniciar y concretar solicitudes sin acudir a una agencia.

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El proceso digital mantiene la participación de los analistas de crédito, según indicó la institución. La evaluación de cada cliente considera sus necesidades de financiamiento y el perfil de su negocio.

Las plataformas de WhatsApp y la aplicación oficial canalizan el 38,62% de los desembolsos crediticios.

El uso de canales digitales forma parte de la estrategia de la caja para ampliar el acceso al crédito, en especial entre emprendedores que operan lejos de las oficinas físicas o que requieren atención mediante herramientas remotas.

Gallegos indicó que la entidad buscará complementar sus alternativas de financiamiento con productos como seguros y servicios digitales para sus clientes.

Financiamiento internacional respalda capacidad de crédito

Caja Arequipa también informó que recibió recursos de entidades internacionales durante el último año. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) otorgó préstamos por USD 65 millones, mientras que BID Invest desembolsó USD 17 millones.

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La entidad también cuenta con una línea de financiamiento de hasta USD 50 millones de DEG, institución alemana de financiamiento para el desarrollo.

Entidades internacionales como JICA, BID Invest y DEG otorgaron préstamos para fortalecer el patrimonio efectivo de la institución.

Estos recursos fortalecen el patrimonio efectivo de la caja y respaldan su capacidad de otorgar nuevos préstamos, según la entidad. El financiamiento externo se suma a los depósitos de sus clientes y a otras fuentes de recursos utilizadas para las colocaciones.

Caja Arequipa señaló que tiene más de 1,8 millones de clientes de ahorros a nivel nacional. De acuerdo con sus cifras, ocupa el quinto lugar del sistema financiero peruano en captación de depósitos, detrás de los principales bancos.

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El nuevo nivel de colocaciones sitúa a la institución por encima de los S/ 11.000 millones en créditos, una cifra que, según la empresa, no había sido alcanzada antes por una caja municipal.