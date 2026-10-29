Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 29 de octubre de 2026

El movimiento ocurrió el miércoles en Moquegua, tuvo 15 kilómetros de profundidad y alcanzó una intensidad de II-III en la localidad próxima al epicentro

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo sísmico continuo a nivel nacional para brindar información técnica inmediata a la población y a las autoridades de gestión del riesgo. En esta cobertura en vivo te presentamos el reporte oficial en tiempo real con los últimos movimientos telúricos registrados, detallando la magnitud, el epicentro y la profundidad focal en las distintas regiones del país.

Debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú experimenta una constante actividad tectónica producto de la fricción entre placas y fallas locales. Sigue en directo las actualizaciones emitidas por el Centro Sismológico Nacional (Censis), junto con las principales medidas de prevención, pautas de seguridad y recomendaciones de Indeci ante cualquier eventualidad.

Vista satelital de Perú con dos puntos rojos en el sur y el logotipo del Instituto Geofísico del Perú en el margen inferior derecho.
Una imagen satelital del Instituto Geofísico del Perú señala con puntos rojos la actividad sísmica en el departamento de Moquegua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En pocas líneas:

11:12 hsHoy

Sismo en Ucayali

Un sismo de magnitud 4.6 sacudió la región Ucayali, en la selva de Perú, a las 03:17 horas de este jueves. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ubicó el epicentro a 27 kilómetros al sureste de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, con una profundidad de 125 kilómetros. Según el reporte técnico identificado como IGP/CENSIS/RS 2026-0757, el movimiento telúrico tuvo su origen en las coordenadas -8.48 de latitud y -74.30 de longitud, y fue percibido con una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli en la ciudad de Pucallpa. Las autoridades locales no reportaron daños materiales ni personas afectadas tras el fenómeno.

El movimiento se suma a una serie de sismos de magnitud similar registrados en la misma zona durante octubre: el 19 de octubre, el IGP había informado un sismo de 4.5 grados a 65 kilómetros al norte de Pucallpa, también en la provincia de Coronel Portillo. La región se encuentra entre las áreas del país con mayor actividad sísmica reciente, junto con Arequipa y Tumbes, que en los últimos días también registraron movimientos de magnitud 4.5 y 4.6. El IGP mantiene el monitoreo permanente de la actividad telúrica en el territorio peruano a través de su red de estaciones sismológicas.

10:03 hsHoy

El IGP informó un sismo de magnitud 3,5 a 37 kilómetros al este de Calacoa

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0756, el movimiento ocurrió el 28 de octubre de 2026 a las 12:11:13 horas. El evento alcanzó una magnitud de 3,5 y tuvo una profundidad de 15 kilómetros. El epicentro se localizó a 37 kilómetros al este de Calacoa, en la provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua.

Paisaje montañoso con un poblado rural, ondas concéntricas sobre el terreno y una placa metálica en primer plano con el logotipo de IGP.
Un gráfico de ondas concéntricas sitúa el epicentro de un sismo en un valle árido de Moquegua, acompañado en primer plano por una placa del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe precisó que el sismo presentó una intensidad de nivel II-III en Calacoa. Esa escala indica que el movimiento pudo ser percibido por algunas personas dentro de viviendas o edificios, sin que el reporte preliminar consignara daños. Las coordenadas divulgadas por el organismo fueron latitud -16,78 y longitud -70,34.

Mapa satelital del sur de Perú con una estrella verde en el mar que indica el epicentro sísmico y una barra superior con datos técnicos
Un mapa del sur de Perú ubica el epicentro de un sismo de magnitud 3,7 ocurrido en el océano Pacífico a 47 kilómetros al suroeste de Ilo, en el departamento de Moquegua. (IGP)
09:58 hsHoy

La actividad sísmica también alcanza zonas de la sierra y la selva

La ubicación de Perú dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico explica la recurrencia de los movimientos telúricos. La mayor parte de los eventos tiene relación con el contacto entre las placas tectónicas frente a la costa, aunque los epicentros también pueden ubicarse en la sierra, la selva o áreas cercanas a fallas geológicas locales.

La profundidad determina, junto con la magnitud y la distancia, la forma en que un temblor es percibido por la población. Un evento de menor magnitud puede sentirse con más claridad si ocurre a poca profundidad o cerca de una localidad, mientras que otro de mayor energía puede pasar desapercibido en zonas alejadas de su epicentro.

El IGP difunde información preliminar después de procesar los registros de sus estaciones de vigilancia. Esos datos permiten que autoridades, servicios de emergencia y ciudadanos conozcan las características iniciales del evento. Los parámetros pueden actualizarse si el análisis técnico incorpora nuevas señales o mediciones.

Edificio moderno con escaleras de metal y señales de evacuación verdes. Varias personas, algunas con mochilas, se desplazan siguiendo las indicaciones.
Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
09:35 hsHoy

Sismo en Ucayali

Un sismo de magnitud 4,6 se registró a las 03:17 del 29 de octubre a 27 kilómetros al sureste de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo una profundidad de 125 kilómetros y alcanzó una intensidad de nivel II-III en Pucallpa.

09:29 hsHoy

Las familias deben identificar zonas seguras antes de una emergencia

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda que las familias reconozcan con anticipación los lugares de menor riesgo dentro de sus viviendas, oficinas, colegios y centros de trabajo. Esos espacios deben estar alejados de ventanas, mamparas, repisas, estanterías y objetos que puedan caer.

También es necesario establecer rutas de evacuación y un punto de encuentro fuera de la estructura. Cada integrante de la familia debe conocer el recorrido previsto y las responsabilidades que tendrá ante una emergencia. La organización previa puede reducir la desorientación durante los primeros minutos posteriores a un sismo.

La preparación debe considerar a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes necesitan medicación o asistencia permanente. Los simulacros permiten comprobar si las rutas están despejadas, si las salidas resultan accesibles y si el grupo conoce el lugar donde debe reunirse después de evacuar.

Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
05:31 hsHoy

Durante un sismo se debe evitar correr hacia las salidas

Ante un movimiento telúrico, las autoridades aconsejan mantener la calma y protegerse en una zona segura. Si la evacuación inmediata no es posible, corresponde aplicar la técnica de agacharse, cubrirse y sujetarse, con el objetivo de proteger la cabeza y el cuello ante una eventual caída de objetos.

No se debe correr hacia puertas, escaleras o patios mientras el suelo se encuentra en movimiento. Tampoco es recomendable utilizar ascensores, debido a que un corte de energía o una afectación en el sistema puede dejar a las personas atrapadas dentro del elevador.

Cuando termina el sismo, la salida debe realizarse de forma ordenada y por las rutas previamente definidas. No se aconseja regresar por documentos, teléfonos u otros objetos personales. Las personas deben evitar permanecer cerca de fachadas, postes, cables eléctricos, muros o construcciones que presenten riesgo de desprendimiento.

Cinco personas vistas de espaldas caminan dentro de una vivienda hacia un muro con una señal verde de zona segura.
Una familia peruana se desplaza hacia la zona segura de su hogar durante la práctica de un simulacro de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:14 hsHoy

La mochila de emergencia debe permanecer en un lugar accesible

Tras un sismo, corresponde verificar si hay personas heridas y brindar primeros auxilios de acuerdo con las posibilidades de quienes se encuentren en el lugar. También conviene revisar si existen fugas de gas, daños en las instalaciones eléctricas o filtraciones de agua. Los suministros solo deben cortarse si esa decisión no genera otro riesgo.

Mochila roja abierta con linterna, radio, agua, comida en conserva, botiquín, dinero, cargador, mascarillas, manta y un plano de evacuación.
Una mochila de emergencia con suministros básicos reúne los elementos recomendados por las autoridades ante desastres naturales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La población debe mantenerse atenta ante posibles réplicas. Las personas que viven cerca del litoral deben alejarse de la costa únicamente si las autoridades emiten una alerta ante un posible maremoto. No se debe ingresar a viviendas o edificios con grietas, inclinaciones, desprendimientos o daños visibles sin una evaluación técnica.

Mochila abierta con botellas de agua, comida enlatada, botiquín, radio, linterna, dinero y documentos sobre una mesa de madera.
Una mochila de emergencia equipada con agua, alimentos no perecederos y botiquín reúne los elementos sugeridos para responder ante situaciones de desastre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mochila de emergencia debe incluir agua, alimentos no perecibles, linterna, pilas, radio portátil, botiquín, medicamentos, abrigo, copias de documentos, cargador portátil y dinero en efectivo. Para solicitar ayuda ante una emergencia, los Bomberos atienden en el 116 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), en el 106.

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