Vuelos en Cusco serán suspendidos por visita del papa León XIV: Indecopi coordina medidas

La suspensión temporal de las operaciones aéreas en el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco, prevista para el 15 de noviembre, motivó la intervención preventiva del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). La entidad inició coordinaciones con representantes del sector aeronáutico para reducir posibles perjuicios a los pasajeros nacionales y extranjeros que tengan viajes programados durante ese periodo.
La interrupción se extenderá desde las 07:45 hasta las 15:05 horas, en el marco de las medidas de seguridad y organización por la visita del papa León XIV a la ciudad. Ante este escenario, el organismo pidió a las aerolíneas reforzar la comunicación con sus usuarios y adoptar mecanismos de atención que permitan afrontar eventuales cambios en los itinerarios.
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Indecopi pide informar sobre cambios en los vuelos
El Indecopi coordina acciones preventivas con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai), con el propósito de anticipar las dificultades que podría generar la suspensión de los servicios comerciales. Las medidas buscan garantizar que los viajeros conozcan oportunamente cualquier modificación que afecte sus planes de desplazamiento.
En ese sentido, la institución solicitó que las compañías proporcionen información clara, suficiente y oportuna sobre posibles reprogramaciones, modificaciones o cancelaciones. También instó a implementar y fortalecer los canales de atención para responder a las consultas y necesidades de los usuarios durante la contingencia.
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Asimismo, recomendó revisar con anticipación los procedimientos de comercialización y programación de los vuelos. Esta evaluación apunta a prevenir posibles incumplimientos de las obligaciones relacionadas con el deber de información y el deber de idoneidad, que exigen a los proveedores brindar información adecuada y ofrecer servicios en las condiciones correspondientes.
¿Qué deben hacer los pasajeros con viajes programados?
Las personas que tengan boletos para vuelos con origen, destino o conexión en Cusco el 15 de noviembre deben mantenerse atentas a los avisos de sus respectivas aerolíneas. El Indecopi recomendó consultar los canales oficiales de las compañías para verificar el estado de las reservas y conocer las alternativas disponibles ante eventuales alteraciones de los itinerarios.
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Quienes hayan comprado sus pasajes a través de una agencia de viajes deberán comunicarse directamente con esa empresa para recibir información sobre las gestiones correspondientes. La recomendación cobra relevancia para quienes necesiten reorganizar sus desplazamientos debido a los cambios en la programación aérea.
La suspensión también obliga a los viajeros a considerar las condiciones de sus traslados hacia el aeropuerto. El gerente de Tránsito, Vialidad y Transporte de la Municipalidad del Cusco, Reynaldo Bellido, informó que el último vuelo previsto para arribar a la ciudad será a las 07:15 horas. Por ello, exhortó a residentes y turistas a anticipar sus desplazamientos y evaluar rutas alternativas si necesitan llegar a la terminal durante la madrugada.
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Canales de atención para los afectados
Las oficinas del Indecopi en los aeropuertos de Lima y Cusco permanecerán atentas para brindar orientación y asistencia a los pasajeros cuyos servicios puedan verse afectados por la interrupción temporal de las operaciones.
La entidad también habilitó canales de contacto para quienes necesiten resolver consultas relacionadas con cancelaciones, reprogramaciones o modificaciones de vuelos. En Lima, los usuarios pueden comunicarse mediante el WhatsApp Aeropuerto Lima, al número 985 197 624, disponible las 24 horas del día durante todo el año.
En Cusco, la atención se brinda a través del WhatsApp Aeropuerto Cusco, al 987 111 156, de lunes a viernes, entre las 08:30 y las 17:30 horas. Estos medios permiten solicitar orientación ante los inconvenientes que puedan surgir por las restricciones previstas.
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Visita papal implica ajustes en la programación aérea
La suspensión responde al operativo de seguridad organizado para el desplazamiento del pontífice durante su visita a la capital cusqueña. La Dirección General de Aeronáutica Civil comunicó la disposición a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), que informó a las aerolíneas que operan en la terminal.
De acuerdo con el itinerario previsto, León XIV llegará a Cusco a las 10:00 horas, procedente de Chiclayo, y participará en actividades religiosas en Saqsaywaman y en la plaza de la Basílica Catedral. Posteriormente, partirá rumbo a Pucallpa a las 13:05 horas.
La visita forma parte del recorrido del papa por Perú, programado del 11 al 16 de noviembre, con actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. En este contexto, la coordinación entre autoridades, aerolíneas y organismos de protección al consumidor busca reducir las complicaciones para quienes deban viajar durante la jornada.
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