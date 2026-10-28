Reibeth Artigas se aleja de Rebaza Acosta tras rechazo de visa en Perú: “No puede volver a presentarla hasta el 2027″

El técnico peruano contó que le rechazaron la visa a la voleibolista venezolana. Créditos: Ataque Cruzado.

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Después de un inicio meteórico en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, Rebaza Acosta recibió una mala noticia. El club del Callao no podrá contar esta temporada con una de sus extranjeras, luego de que fuera rechazado el trámite de visa para su ingreso al Perú.

Se trata de la venezolana Reibeth Artigas, integrante de su selección nacional y presentada por el equipo peruano hace algunas semanas. Su arribo al país se había retrasado por temas de papeleo, pero todo indica que no podrá sumarse al plantel, al menos durante esta campaña.

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El técnico de Rebaza, Martín Rodríguez, dio a conocer la situación en una entrevista con el programa de YouTube Ataque Cruzado. “Una mala noticia: ayer la chica me mandó un mensaje para contarme que la Embajada de Perú le había denegado la visa. No puede volver a presentarla hasta el 26 de abril de 2027”, declaró.

Rodríguez explicó el procedimiento que tuvo que realizar la ‘Avioncito’ ante la falta de representación diplomática peruana en Venezuela. “Lo que pasa es que no hay Embajada de Perú en Venezuela. Por eso yo decía que era un tema político. Al no haber Embajada de Perú en Venezuela, ella tiene que hacer el trámite en Colombia, de manera individual. No hay un tema federativo ni nada en lo que participe la institución”, sostuvo.

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Pese al rechazo de la visa, el entrenador de Rebaza mantiene la esperanza de contar con la voleibolista venezolana, aunque reconoció que las opciones son limitadas. “Estamos viendo las posibilidades. La verdad es que me gustaría pelear hasta el final por Reibeth, también por un tema humano: quedé con ella en un acuerdo de palabra y quiero quemar la última instancia. Es lo primero”, expresó.

“Hoy y mañana buscamos noticias en el consulado, amistades que de repente nos puedan decir: ‘Mira, que se presente de una manera...’, que nos den una ruta o algo para intentarlo. Con el club lo vemos desde julio y me parece bastante injusto para ambas partes, sobre todo para ella”, complementó.

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Martín Rodríguez también fijó un plazo para definir el caso de Reibeth Artigas. El estratega de 40 años señaló que esperará hasta el último momento a la atacante ‘llanera’ antes de iniciar la búsqueda de su cuarta extranjera para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

“Si en dos días no tenemos noticias positivas, tocará arreglar primero la situación con ella y recién empezar a ver otras posibilidades. Siempre hay gente que te dice: ‘Oye, Martín, tengo a esta’, no te voy a negar. Pero me gustaría primero cerrar bien el círculo con Reibeth. Creo que es lo más correcto”, finalizó.

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Reibeth Artigas se aleja de Rebaza Acosta tras rechazo de visa en Perú y no jugaría la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

¿Por qué Reibeth Artigas cruza la frontera?

En medio del programa, le consultaron a Martín Rodríguez por qué Reibeth Artigas no cruza la frontera terreste, tal y como lo hacen miles de venezolanos en el Perú. El técnico de Rebaza Acosta señaló que representará un peligro para la deportista.

“Es un riesgo, porque la situación política y migratoria está bastante estricta, sobre todo con las personas que vienen de Venezuela. No vaya a ser que viaje tres días en bus y no la dejen pasar. ¿Cómo quedamos nosotros con ella? Es un tema humano", apuntó.

Martín Rodríguez afirmó que el retraso de la llegada de la voleibolista venezolana se debe a algunos trámites. Créditos: Mate Galáctico.

Rodríguez afirmó que le gustaría que eso pasara, ya que encaja en su equipo de forma perfecta, pero que prioriza la parte humana. “Por necesidad, diría que venga porque la necesito. Es una buena chica y encajaría perfecto en mi equipo”.

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