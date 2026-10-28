Misa del papa León XIV en Lambayeque: la plataforma estaría habilitada el viernes 30 de octubre a esta hora

La plataforma digital para la inscripción a la misa del papa León XIV estará disponible el viernes 30 de octubre en Lambayeque. (AFP)

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El Gobierno Regional de Lambayeque prevé que la plataforma digital para inscribirse a la misa del papa León XIV estará disponible el viernes 30 de octubre a las 10 de la mañana. El registro permitirá conocer el aforo concreto para la ceremonia religiosa programada para el 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel.

El gobernador regional Jorge Pérez indicó que los fieles deberán consignar su Documento Nacional de Identidad (DNI), correo electrónico, teléfono, nombres y apellidos. Tras completar el procedimiento, recibirán un código QR con información sobre la puerta de acceso y el subsector que les corresponde.

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La inscripción formará parte del sistema previsto para ordenar el ingreso de los asistentes a la celebración, para la cual se calcula la presencia de alrededor de un millón de personas.

“Probablemente ya tengamos nosotros el portal abierto donde se van a inscribir de acuerdo con su DNI, con su correo electrónico, con su teléfono y obviamente su nombre completo, con sus apellidos, para que finalmente puedan inscribirse y ver ya el aforo concreto”, declaró Pérez en entrevista con Exitosa.

El Gobierno Regional de Lambayeque estima la asistencia de alrededor de un millón de personas a la ceremonia del 13 de noviembre.

Con un código QR

Las entradas para la misa del pontífice serán gratuitas y se gestionarán a través de un aplicativo digital. El gobernador pidió a la población mantenerse atenta a los canales oficiales y advirtió que no se debe pagar a terceros por una acreditación.

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El acceso a las Pampas de Pimentel se efectuará con el código QR obtenido tras el registro. El sistema indicará a cada persona el punto por el que deberá ingresar y el espacio asignado dentro del terreno acondicionado para la ceremonia.

Según la información difundida, la organización evalúa la participación de Joinnus en el proceso de inscripción. Hasta el momento, no se ha publicado un enlace oficial para el registro ni se han precisado los detalles definitivos sobre los horarios y las puertas de ingreso.

La Policía Nacional del Perú participará en el control y la seguridad durante la jornada. También se contará con ronderos y voluntarios inscritos en la Diócesis de Chiclayo, quienes tendrán la tarea de orientar y asistir a los visitantes.

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Una ilustración en acuarela presenta al papa León XIV con vestiduras litúrgicas y la mano alzada frente a franjas que evocan la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

17 sectores

El espacio destinado a la misa comprende unas 50 hectáreas, según lo informado por Pérez. La distribución contempla 17 sectores y 126 subsectores, cada uno con accesos propios para organizar el desplazamiento de los asistentes.

La previsión es que el público pueda ingresar entre 10 y 12 horas antes del inicio de la celebración. Esta medida busca evitar concentraciones en los accesos y facilitar el control de la multitud antes de la misa del 13 de noviembre.

El gobernador recomendó que los asistentes evalúen las condiciones de permanencia en el lugar antes de acudir. También sugirió evitar la presencia de niños debido a las horas de espera y a la exposición al sol o a la lluvia durante la jornada.

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La organización instalará puntos de carga para celulares con energía solar desde el 12 de noviembre. Asimismo, se prevé iluminación en las rutas de desplazamiento para facilitar el tránsito de los fieles durante la noche previa a la misa.

El papa León XIV saluda con la mano alzada en una composición gráfica situada frente al montaje de un escenario exterior. (Foto: Vatican News)

El Fuerte Cáceres

Las Pampas de Pimentel están ubicadas a una distancia aproximada de entre 6,5 y 7 kilómetros de Chiclayo. Para reducir la congestión vehicular en el tramo final, el plan contempla que los vehículos lleguen hasta el Fuerte Cáceres del Ejército.

Desde ese punto, los asistentes continuarían el trayecto hacia el lugar de la misa en buses. El Ejército facilitará un área de aproximadamente 20 hectáreas para el estacionamiento, mientras que propietarios de terrenos cercanos habilitarían espacios adicionales para vehículos particulares.

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El Gobierno Regional de Lambayeque también prevé disponer de buses gratuitos, con apoyo del sector privado, para trasladar a personas con discapacidad y adultos mayores desde el Fuerte Cáceres hasta las Pampas de Pimentel.

Las autoridades deberán difundir las rutas, los horarios y las instrucciones definitivas para el ingreso de los fieles registrados en la plataforma digital.