Perú

Turrones en Lima: desde S/ 3,50 hasta S/ 30, estos son los precios por el mes morado

La avenida Tacna y los alrededores de la Iglesia de las Nazarenas concentran una amplia oferta de este tradicional dulce peruano, con alternativas que varían según la marca, el peso y la variedad

Los puestos de turrones se ubican alrededor de la Iglesia de las Nazarenas, principalmente en las cuadras 4 y 5 de la avenida Tacna.
Los puestos de turrones se ubican alrededor de la Iglesia de las Nazarenas, principalmente en las cuadras 4 y 5 de la avenida Tacna. Foto: Peruvian Recipes
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Octubre trae consigo una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas en Lima: la compra de turrones por el mes morado. En los alrededores de la Iglesia de las Nazarenas, comerciantes de distintas marcas ofrecen este dulce en presentaciones que varían tanto en peso como en precio, en medio de la afluencia de compradores.

Un recorrido realizado por la Agencia Andina por los principales puestos de la avenida Tacna permitió conocer cuánto cuestan los turrones en 2026. A mitad de octubre, los puntos de venta registraban una importante concurrencia de turistas, devotos y público en general. Asimismo, se identificó un ligero incremento de precios frente al año anterior y la presencia anticipada de panetones en algunos establecimientos.

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¿Dónde comprar turrones en Lima durante octubre?

Los comerciantes se concentran en los alrededores del santuario de las Nazarenas, una zona que recibe a quienes buscan adquirir el tradicional postre durante la temporada. Los puestos se distribuyen a lo largo de la avenida Tacna, principalmente en las cuadras 4 y 5, así como en calles cercanas.

Otros puntos de venta están ubicados en el jirón Huancavelica, en la intersección del jirón Chancay con la avenida Tacna, y en el cruce de los jirones Chancay y Huancavelica. En estos lugares se pueden encontrar distintas marcas y tamaños, desde porciones pequeñas hasta presentaciones de un kilogramo.

Acompáñanos en un delicioso recorrido por las calles de Lima para descubrir los turrones más tradicionales y las nuevas creaciones que endulzarán tu mes. ¡No te pierdas estas delicias peruanas!

Lista de precios de turrones en Lima 2026

Los precios varían según la marca, el peso y la variedad elegida. Entre las opciones registradas, los montos van desde S/ 3,50 por una presentación de 1/8 de kilo hasta S/ 30 por un kilogramo de determinadas variedades.

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Turrones Isabel, Joel y Calderón

En el caso de Turrones Isabel, el kilogramo cuesta S/ 30, mientras que la presentación de medio kilo se vende a S/ 15.

Por su parte, Turrones Joel ofrece el envase de 450 gramos a S/ 8,50 y el de 900 gramos a S/ 15. También comercializa una presentación de medio kilo en lata por S/ 13,50.

En Turrones Calderón, el medio kilo de la variedad tradicional tiene un precio de S/ 11 y los 900 gramos cuestan S/ 18. Las presentaciones con ajonjolí se venden a S/ 11,50 por 450 gramos y S/ 18,50 por 900 gramos.

El costo depende de la marca, el tamaño y la variedad del turrón. Las presentaciones disponibles van desde S/ 3,50 por 1/8 de kilo hasta S/ 30 por un kilogramo.
El costo depende de la marca, el tamaño y la variedad del turrón. Las presentaciones disponibles van desde S/ 3,50 por 1/8 de kilo hasta S/ 30 por un kilogramo. Foto: Bon Viveur

Turrones San José: tradicional, de exportación y premium

Turrones San José cuenta con tres variedades y diferentes tamaños. En su versión tradicional, el kilogramo cuesta S/ 23; el medio kilo, S/ 12; el cuarto de kilo, S/ 6,50; y el octavo de kilo, S/ 5.

La versión de exportación tiene precios de S/ 30 por kilogramo, S/ 16 por medio kilo y S/ 8,50 por cuarto de kilo. En tanto, la línea premium se ofrece en presentaciones de 750 gramos a S/ 25 y 375 gramos a S/ 15.

Turrones Doña Pepa de Jaramillo

La marca Doña Pepa de Jaramillo comercializa su variedad tradicional a S/ 20 por kilogramo, S/ 10 por medio kilo y S/ 5 por cuarto de kilo.

Para quienes prefieren el turrón con ajonjolí, los precios son S/ 12 por medio kilo y S/ 22 por kilogramo. La variedad de exportación cuesta S/ 25 por kilogramo, S/ 12,50 por medio kilo, S/ 6,50 por cuarto de kilo y S/ 4 por octavo de kilo. Además, la presentación sin caramelo de un kilogramo se vende a S/ 20.

Ruta Del turrón: un recorrido para disfrutar del tradicional postre de octubre. Video: Paula Elizalde

Turrones Doña Pepa de Santo Domingo

En los puestos de Doña Pepa de Santo Domingo, el kilogramo se ofrece a S/ 20. Las presentaciones de medio kilo y cuarto de kilo cuestan S/ 10 y S/ 5, respectivamente.

Turrones Hermanas Clarisas

Los turrones de las Hermanas Clarisas se venden a S/ 25 por kilogramo, S/ 13 por medio kilo y S/ 6,50 por cuarto de kilo. La alternativa más pequeña, de 1/8 de kilo, cuesta S/ 3,50, el menor precio registrado entre las presentaciones incluidas en este recorrido.

Con estas alternativas, quienes visitan los alrededores de las Nazarenas durante el mes morado pueden comparar precios y tamaños antes de elegir el turrón que llevarán a casa.

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