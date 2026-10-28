Docentes frente a la IA: las seis habilidades que ganan peso dentro del aula

La inteligencia artificial y las herramientas digitales deben usarse en la educación para personalizar actividades, reducir carga docente y evitar nuevas desigualdades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La incorporación de la inteligencia artificial y otras herramientas digitales está modificando las competencias que requieren los docentes dentro del aula. Al conocimiento pedagógico se suman ahora capacidades relacionadas con el uso de tecnología, la adaptación a nuevos escenarios, el aprendizaje permanente y la reflexión sobre los límites éticos de estos recursos.

Felipe Berckemeyer, director de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la UPC, identifica seis capacidades que adquieren mayor relevancia para los educadores frente a estos cambios. El desafío, sostiene, no pasa únicamente por incorporar nuevas herramientas, sino por saber utilizarlas con criterio pedagógico y responder a necesidades de aprendizaje cada vez más diversas.

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Las seis habilidades que necesitan los docentes

La primera corresponde a las habilidades digitales, entendidas no solo como el manejo de dispositivos o plataformas, sino como la capacidad de utilizarlos para enriquecer las metodologías de enseñanza y generar nuevas experiencias de aprendizaje.

Las habilidades socioemocionales como la empatía y la comunicación fortalecen el vínculo entre los educadores y sus alumnos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A ellas se suma el conocimiento de la inteligencia artificial. Para el especialista, los docentes necesitan comprender sus posibilidades y limitaciones para incorporarla de manera responsable y aprovechar su potencial sin perder de vista el propósito educativo.

La tercera área corresponde a las habilidades socioemocionales, entre ellas la comunicación, la empatía y la capacidad de adaptación. Estas competencias permiten fortalecer el vínculo con los estudiantes y responder a distintas necesidades dentro del aula.

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Berckemeyer incluye además la capacidad de adaptación y la mentalidad de crecimiento. Esto implica mantenerse abierto a nuevas metodologías y asumir que los cambios tecnológicos y sociales obligan también a revisar de manera continua la práctica docente.

Otra competencia es el aprendizaje a lo largo de la vida. Más que recurrir únicamente a capacitaciones puntuales, este enfoque propone una actualización permanente de conocimientos y herramientas que permita fortalecer la labor educativa en el tiempo.

La sexta habilidad incorpora una dimensión filosófica y ética. Frente al avance acelerado de la tecnología, el docente también necesita desarrollar una mirada crítica sobre sus alcances, sus efectos y el papel que debe cumplir dentro del proceso formativo.

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Un estudiante de secundaria utiliza una tableta digital para resolver ejercicios de matemáticas en un aula de escuela pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Capacitación para docentes de escuelas públicas

La necesidad de actualización ha impulsado programas orientados a acercar nuevas herramientas a docentes en actividad. Uno de ellos es Becas Docentes, una iniciativa virtual y gratuita desarrollada por Fundación Romero, el Ministerio de Educación y la UPC.

Según información del programa, durante su primera etapa más de 24 mil docentes culminaron al menos un curso y más de 7 mil completaron una ruta de aprendizaje, con una certificación universitaria vinculada a su desarrollo dentro de la Carrera Pública Magisterial.

La nueva etapa incluye el Reto Becas Docentes, dirigido a quienes completen las dos rutas formativas disponibles: habilidades digitales y habilidades socioemocionales. La participación es automática y no requiere un registro adicional. Los docentes de escuelas públicas interesados pueden inscribirse a través del portal oficial de Becas Docentes (www.becasgruporomero.pe/) y completar las capacitaciones asignadas.

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La integración de la inteligencia artificial y las herramientas digitales redefine las competencias pedagógicas requeridas a los docentes en el aula. - Crédito Andina/Vidal Tarqui

El reto contempla una beca de maestría en Educación de la UPC para un ganador nacional en cada categoría. Los segundos y terceros lugares accederán al Summit de Educación organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con pasajes y alojamiento incluidos, mientras que los tres primeros puestos de cada una de las 25 regiones recibirán un kit digital.

Más allá del dominio técnico, el cambio que atraviesa la educación coloca a los docentes ante una tarea adicional: decidir cuándo, cómo y para qué utilizar la tecnología. La formación digital se combina así con competencias humanas, capacidad de adaptación y pensamiento crítico, que adquieren mayor peso a medida que la inteligencia artificial gana espacio en la enseñanza.

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