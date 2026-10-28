Perú

Mujeres representan el 50% del Estado, pero siguen rezagadas en sectores clave: Transportes y Energía y Minas concentran brechas

En contraste, los sectores de Educación, Salud y Mujer concentraron las tasas más altas de participación laboral femenina. Women CEO Perú sostuvo que la influencia del liderazgo femenino todavía no es una realidad en los espacios de poder

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La presencia femenina ocupó el 44% de las plazas de funcionarios y directivos en la administración pública.
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Las mujeres representaron la mitad de quienes trabajaron en el Estado peruano durante 2025, pero la distribución del empleo público mantiene brechas en sectores estratégicos y en puestos de decisión. En Transportes, la participación femenina llegó al 33%; en Energía y Minas, al 38%; y en Defensa, al 26%, de acuerdo con el informe La mujer en el servicio civil peruano 2026 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

El contraste se aprecia en sectores vinculados con servicios sociales. La proporción de mujeres alcanzó el 58% en Educación, el 67% en Salud y el 72% en el sector Mujer. Las cifras muestran que la paridad general en el personal público no se replica en todas las carteras ni en las áreas asociadas a infraestructura, seguridad, recursos naturales y transporte.

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El informe de Servir también indica que las mujeres ocuparon el 44% de los puestos de funcionarios y directivos en 2025. Aunque la cifra representa una participación cercana a la paridad, implica que los principales espacios de conducción estatal continúan con una presencia mayoritaria de hombres.

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El sector Defensa registró apenas un 26% de presencia de mujeres dentro del servicio civil.

El empleo público femenino se concentra en educación, salud y el sector Mujer

La composición sectorial refleja una división persistente de roles en el Estado. Educación, Salud y Mujer concentran una presencia femenina superior a la mitad de su personal, mientras que Defensa, Transportes y Energía y Minas registran porcentajes inferiores al promedio nacional.

La presidenta ejecutiva de Servir, Cecilia del Pilar García Díaz, señaló durante la presentación de una publicación sobre liderazgo femenino que el desafío consiste en ampliar el acceso de las mujeres a cargos de conducción y toma de decisiones. La entidad destacó además la participación femenina en el programa de gerentes públicos y su desempeño dentro de la administración estatal.

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El 50% de participación femenina en el conjunto del servicio civil representa un avance cuantitativo, pero no elimina las diferencias en la asignación de funciones ni en el acceso a sectores considerados centrales para la inversión pública, la gestión de infraestructura, la defensa y el aprovechamiento de recursos naturales.

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La presidenta ejecutiva de Servir planteó la necesidad de ampliar el acceso femenino a los cargos de decisión.

Solo el 44% de funcionarios y directivos públicos fueron mujeres en 2025

Para Cecilia M. Flores, presidenta de Women CEO Perú, la presencia de mujeres en el empleo estatal debe evaluarse también a partir de su representación en los cargos de mayor jerarquía. “La influencia del liderazgo femenino aún dista de ser una realidad”, afirmó al referirse a la composición de los espacios de poder en el Estado.

La organización presentó Mujeres de Estado: Reflexiones y experiencias desde el liderazgo femenino, una publicación digital que reúne los testimonios de 17 mujeres que ocuparon altas responsabilidades en la administración pública. El libro recoge trayectorias en economía, defensa, salud, justicia, transportes, inclusión social y financiamiento para el desarrollo.

Entre las participantes figuran la expresidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez, la exministra de Desarrollo e Inclusión Social Carolina Trivelli, la exministra de Defensa Nuria Esparch, la exministra de Justicia María Soledad Pérez Tello, la exministra de Salud Patricia García, la exministra de Transportes María Jara y Brigitt Bencich.

Primer plano de una mujer joven con cabello oscuro, blusa blanca y camisa verde, que sostiene libros con una mano y lleva una mochila negra. Al fondo se observa un campus universitario con edificios y personas borrosas
El libro conmemoró los diez años de Women CEO Perú con testimonios de exministras como Violeta Bermúdez y Nuria Esparch.

Women CEO Perú reunió las trayectorias de 17 exfuncionarias

La publicación se lanzó en el décimo aniversario de Women CEO Perú y busca registrar las experiencias de quienes pasaron por la administración pública, desde su preparación previa hasta los desafíos de conducir instituciones estatales.

“Cada testimonio que recogimos muestra el recorrido previo al servicio público, su experiencia durante el ejercicio del cargo y las reflexiones que sus protagonistas desean compartir con futuras generaciones”, sostuvo Flores.

La asociación informó que su comunidad supera las 3.000 integrantes. Como parte de su agenda institucional, mencionó otras publicaciones sobre proyectos liderados por mujeres, liderazgo femenino, maternidad y participación en directorios.

La brecha entre la participación total de mujeres en el Estado y su presencia en sectores estratégicos plantea un reto para las políticas de gestión del talento público.

El informe de Servir coloca el foco en las condiciones de acceso, desarrollo profesional y promoción hacia puestos directivos en las carteras donde la representación femenina sigue por debajo del promedio.

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