Perú

Ingreso promedio sube a S/ 2.308, pero brecha salarial de género es de unos S/ 609

El resultado corresponde al trimestre móvil junio-julio-agosto de 2026 y muestra diferencias según sexo, edad, nivel educativo y actividad económica, con Construcción como el sector donde más avanzó la remuneración promedio

El ingreso promedio mensual de las mujeres registró un incremento de 5,3% frente al mismo trimestre de 2025.
El ingreso promedio mensual de las mujeres registró un incremento de 5,3% frente al mismo trimestre de 2025. Foto: Revista Contable
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El ingreso promedio mensual que reciben los trabajadores de Lima Metropolitana registró un avance durante el trimestre móvil junio-julio-agosto de 2026. El monto llegó a S/ 2.308,4, de acuerdo con los resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que muestran un crecimiento frente al mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, el incremento no eliminó las diferencias entre hombres y mujeres. Mientras los trabajadores varones alcanzaron un ingreso promedio de S/ 2.585,4, las mujeres recibieron S/ 1.976,3, una diferencia de aproximadamente S/ 609 que refleja la persistencia de la brecha salarial.

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Mujeres registraron un mayor crecimiento de sus ingresos

El ingreso promedio mensual de las mujeres aumentó 5,3% en comparación con el trimestre junio-julio-agosto de 2025. En términos monetarios, esto significó un incremento de S/ 98,7. Para los hombres, en cambio, el avance fue de 1,3%, equivalente a S/ 32,0.

Pese a esta mayor tasa de crecimiento, el ingreso femenino representó el 76,4% del obtenido por los hombres. En el periodo analizado, la remuneración promedio general aumentó 2,6%, es decir, S/ 58,8 respecto de un año atrás.

A pesar de este mayor crecimiento, el ingreso de las mujeres equivalió al 76,4% del que percibieron los hombres.
A pesar de este mayor crecimiento, el ingreso de las mujeres equivalió al 76,4% del que percibieron los hombres. Foto: Andina

Jóvenes y trabajadores de 25 a 44 años mejoraron sus ingresos

El comportamiento del ingreso por edad también fue diferente entre los grupos de trabajadores. Entre las personas de 14 a 24 años, el promedio mensual se elevó 5,9%, lo que significó un aumento de S/ 76,3 frente al mismo trimestre móvil de 2025.

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La población de 25 a 44 años registró un crecimiento de 5,4%, equivalente a S/ 125,8 adicionales. En contraste, quienes tenían 45 años o más experimentaron una disminución de 1,4%, con una reducción de S/ 34,7 en su ingreso promedio mensual.

Ingresos crecieron más entre quienes tenían menor nivel educativo

Por nivel educativo, los mayores incrementos se observaron entre quienes tenían educación primaria o un nivel inferior. En este grupo, el ingreso promedio mensual aumentó 7,6% durante el periodo evaluado.

También hubo avances entre las personas con educación secundaria, cuyos ingresos crecieron 4,8%, y entre quienes contaban con educación superior no universitaria, con un aumento de 4,7%. En sentido contrario, los trabajadores con educación superior universitaria registraron una reducción de 3,1% en su ingreso promedio.

Los mayores aumentos se registraron entre las personas con educación primaria o menor nivel educativo.
Los mayores aumentos se registraron entre las personas con educación primaria o menor nivel educativo. Foto: BBC

Construcción lideró el aumento por actividad económica

Al analizar las principales ramas de actividad, Construcción presentó el mayor crecimiento del ingreso promedio mensual, con un avance de 10,6% respecto de similar trimestre del año anterior.

Los ingresos en Servicios aumentaron 3,3%, mientras que en Comercio subieron 3,0%. Manufactura fue la única de estas actividades que registró una variación negativa, con una disminución de 5,1%.

INEI reporta alza en luz, agua y transporte durante el último mes

El costo de algunos servicios esenciales para los hogares de Lima Metropolitana aumentó durante agosto y añadió presión a los gastos familiares. Entre los principales incrementos destacó la electricidad residencial, cuyas tarifas subieron 4% desde el 4 de agosto, de acuerdo con el INEI.

El transporte también registró mayores precios durante el mes, principalmente por el encarecimiento de los combustibles. El petróleo diésel aumentó 11,5% y el gasohol 8,4%, mientras que las tarifas de taxi avanzaron 0,8%. En conjunto, la división Transporte tuvo una variación de 0,28%.

A estos movimientos se sumó el incremento de 0,87% en la división de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, impulsado principalmente por la electricidad. Aunque algunos precios, como el del gas propano doméstico y determinados pasajes, disminuyeron, el resultado contribuyó al aumento de 0,07% del índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana en agosto.

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