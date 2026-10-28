Corte de luz en siete distritos de Lima y Callao: estos sectores tendrán interrupciones este 28 de octubre

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina

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La empresa Pluz anunció la suspensión del servicio eléctrico, que está programada para este jueves 29 de octubre en distintos sectores de Lima Metropolitana, el Callao y otras localidades de la región Lima. La interrupción comprenderá calles, avenidas, urbanizaciones, mercados y asentamientos humanos, con horarios diferenciados según la zona.

Entre los distritos y localidades incluidos en la programación figuran Jesús María, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Los Olivos, el Cercado de Lima, Carabayllo y Ventanilla. En algunos sectores, el corte comenzará desde las 8:00 a. m. y se extenderá hasta las 7:00 p. m.

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¿En qué distritos y zonas habrá corte de luz?

Jesús María: dos horarios de suspensión

En Jesús María, la interrupción del servicio eléctrico se realizará en dos franjas horarias.

De 11:00 a. m. a 3:00 p. m.

Jirón Huamachuco: cuadra 19.

Jirón Huiracocha: cuadra 19.

Jirón Luis Sáenz Peña: cuadra 5.

Jirón Estados Unidos: cuadra 5.

Jirón Octavio Bernal: cuadra 2.

De 2:00 p. m. a 5:30 p. m.

Calle Estados Unidos: cuadra 5.

Avenida Horacio Urteaga: cuadra 20.

Avenida San Felipe: cuadra 4.

Jirón Luis N. Sáenz: cuadra 4.

San Martín de Porres y Los Olivos: sectores afectados

En zonas comprendidas entre San Martín de Porres y Los Olivos, el corte está programado de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Los sectores incluidos son el asentamiento humano Daniel Alcides Carrión, manzanas O3 y P3; la urbanización Carrizal El Carmen, manzanas H, I y J; y la urbanización Primavera, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H y K.

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San Juan de Lurigancho: cortes en varios sectores

San Juan de Lurigancho concentra varias interrupciones del suministro eléctrico durante la jornada, con horarios y zonas diferenciados.

De 9:30 a. m. a 4:30 p. m.

Agrupación Canto Lindo: manzanas A, A10, B1 y B2.

Urbanización Canto Grande: manzanas A, A1, B, B1 y B2.

Calle Las Melleas: cuadra 6.

Calle Los Molles: cuadra 1.

Asociación Casa Huerta VI: manzana B1.

De 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

La interrupción abarcará los siguientes sectores:

A. H. Jesús Alberto Páez y Palmera: manzanas I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, K1, K2, K3, K8, K9, K10, K11, K12, K14 y K15.

A. H. 5 de Noviembre: manzanas M5, M6, M7, M8, N6, N7, N8, N9, O4, O5, O6, O7 y O8; además del mercado 5 de Noviembre.

A. H. Horacio Zevallos Gámez: manzanas M5, M6, M7, M8 y G.

Grupo Urbano Próceres de la Independencia: manzana K15.

Asociación de Vivienda El Heraldo: manzanas A y B.

A. H. Jaime Zubieta Calderón: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L.

A. H. Atusparia: manzanas I8, K1, K2 y K15.

Urbanización Mariscal Andrés A. Cáceres: manzanas A1, A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, C9, C10, C11, F1, I2, I3, I4, I6, I7, I8, K1, K2, K3, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, M5, M6, M7, M8, N5, N6, N7, N8, N9, O4, O5, O6, O7 y O8.

De 11:00 a. m. a 1:00 p. m.

También se ha programado una interrupción en la asociación de posesionarios de Mypes del sector Villa del Sol, anexo 22 de Jicamarca, manzana D.

Cercado de Lima

En el Cercado de Lima, la suspensión del servicio eléctrico está prevista de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Las zonas incluidas son:

Asentamiento humano Jardines Rosa de Santa María: manzanas I, J, N, O, P, Q, R, S, T, U, U5 y W.

Proyecto Martinete: manzanas A, C, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P y Q.

Carabayllo: corte de 9:30 a. m. a 5:30 p. m.

En Carabayllo, la interrupción está programada entre las 9:30 a. m. y las 5:30 p. m.

El sector consignado en el cronograma corresponde a la asociación San Francisco de Asís, ubicada a la altura del kilómetro 22,5 de la avenida Túpac Amaru.

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Ventanilla: asentamientos humanos y sectores industriales

En Ventanilla, el corte se realizará de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. y comprenderá las siguientes zonas:

A. H. Oasis III: sector, manzanas C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, O, P, Q, R, S y T.

A. H. San Pablo Pachacútec: manzanas E, F, H, I y J.

A. H. Sector Cerro Cachito: manzanas Ñ, O, S y T.

A. H. Cerro Cachito: manzanas C, E y U. P. Mini Parque Industrial Cerro Cachito: manzanas C y E.

¿Qué hacer durante un corte de luz?

Unas manos accionan el interruptor "OFF" de un panel eléctrico, mientras otras sostienen una vela encendida para iluminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante una interrupción programada del servicio eléctrico, se recomienda tomar algunas precauciones para evitar inconvenientes:

Desconectar los equipos electrónicos sensibles antes del inicio del corte y conectarlos nuevamente cuando el suministro se haya estabilizado.

Mantener cerradas las puertas del refrigerador y del congelador para conservar los alimentos.

Utilizar linternas en lugar de velas para reducir el riesgo de incendios.

Si se utilizan equipos médicos que requieren electricidad, verificar que cuenten con una fuente de respaldo.

Importante: la programación comprende sectores específicos y no necesariamente la totalidad de cada distrito. Los vecinos deben verificar las calles, manzanas y asentamientos humanos incluidos en el cronograma para confirmar si su vivienda será afectada.