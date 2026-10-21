Perú

Laura Bozzo y las fuertes razones que la llevaron a dejar Perú para instalarse en México

La conductora de TV construyó una nueva etapa profesional fuera de su país luego de un periodo marcado por investigaciones, restricciones judiciales y controversias que afectaron su presencia en la televisión peruana

Laura Bozzo dejó Perú tras una investigación judicial y relanzó su carrera en México
Laura Bozzo dejó Perú tras una investigación judicial y relanzó su carrera en México
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Los recientes reportes sobre la hospitalización de Laura Bozzo en Acapulco volvieron a poner el foco sobre su vida en México, país donde reside desde hace más de una década. La conductora peruana trasladó allí su carrera después de una etapa marcada por investigaciones judiciales en Perú, el arresto domiciliario que cumplió entre 2002 y 2005 y la pérdida de espacio en la televisión local.

La presentadora, de 75 años, fue internada de emergencia en Acapulco tras sufrir un problema gastrointestinal que requirió una operación, según informó su hija Alejandra de la Fuente. La familia señaló que la evolución posterior a la intervención era favorable, aunque evitó difundir un parte médico completo.

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En medio de la preocupación por su salud, resurgió una pregunta que ha acompañado la trayectoria de Bozzo: por qué dejó Perú y construyó una nueva etapa profesional en México.

Laura Bozzo inició su carrera televisiva en Perú

Laura Bozzo nació el 19 de agosto de 1951 en Lima. Antes de convertirse en una figura habitual de la televisión mexicana, inició su carrera en su país de origen, donde estudió Derecho y luego incursionó en programas de entrevistas y casos familiares.

Alejandra de la Fuente habló de los días difíciles de Laura Bozzo en el hospital
Alejandra de la Fuente habló de los días difíciles de Laura Bozzo en el hospital

A finales de la década de 1990, alcanzó notoriedad con “Intimidades” y, más tarde, con “Laura en América”. El formato, basado en conflictos personales expuestos ante cámaras, amplió su popularidad dentro y fuera de Perú.

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El programa se emitió desde Lima y llegó a distintos mercados de América Latina. Ese crecimiento convirtió a la conductora en una de las personalidades más reconocidas de la televisión peruana, aunque también la ubicó en el centro de cuestionamientos por el contenido de sus emisiones y por su cercanía con figuras del poder durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Su nombre quedó vinculado a las investigaciones abiertas tras la caída del régimen fujimorista, en el año 2000. La justicia peruana indagó sus presuntos nexos con Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial y figura central de una red de corrupción que involucró a funcionarios, empresarios y medios de comunicación.

Dos fotografías de Laura Bozzo: una en un estudio de televisión y otra acostada en una cama de hospital con bata médica
La presentadora Laura Bozzo ingresó de emergencia a un centro médico en Acapulco debido a un cuadro de peritonitis.

La detención de 2002 y tres años bajo arresto domiciliario

El 17 de julio de 2002, Bozzo fue detenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuando se disponía a viajar a Miami junto a una de sus hijas. La medida se produjo dentro de la investigación por los presuntos vínculos con Montesinos y por la supuesta recepción de dinero público para apoyar la reelección de Alberto Fujimori.

La conductora quedó bajo una medida de arresto domiciliario en las instalaciones de la productora Monitor, en el distrito limeño de San Borja. La restricción se prolongó durante 36 meses, hasta julio de 2005, cuando la justicia levantó el arresto debido a que no había recibido sentencia durante ese periodo.

Bozzo continuó trabajando desde el lugar donde cumplía la medida. Desde allí grabó contenidos para Telemundo y mantuvo vigente su presencia televisiva, aun cuando no podía desplazarse libremente ni salir del país.

La presentadora negó haber cometido delitos y sostuvo que fue víctima de una persecución política y mediática. En declaraciones posteriores, también vinculó su detención con un programa en el que se abordó la paternidad de Saraí, hija extramatrimonial del entonces candidato presidencial Alejandro Toledo.

Laura Bozzo estalla contra Eliane Karp y la culpa por la muerte de su madre.
Laura Bozzo expuso la paternidad de Alejandra Toledo. Saraí es fruto de una relación extramatrimonial del expresidente.

“Yo estaba cumpliendo con mi labor”, afirmó en una entrevista de 2019 con el programa “De Primera Mano”, al recordar la emisión que, según su versión, derivó en presiones contra ella.

Las investigaciones afectaron su imagen en Perú

El arresto domiciliario y las investigaciones por sus vínculos con el régimen fujimorista afectaron la imagen pública de Laura Bozzo en Perú. Aunque logró retomar parte de sus actividades tras recuperar la libertad, el escenario profesional ya había cambiado.

La conductora encontró una alternativa en el mercado mexicano, que ya conocía su trabajo por la distribución internacional de “Laura en América”. México ofrecía una mayor exposición, una industria televisiva más amplia y la posibilidad de relanzar su formato ante un público que mantenía interés por sus programas.

Su traslado a México se consolidó en 2009, cuando inició una nueva etapa en la televisión de ese país. Allí condujo espacios como “Laura”, “Laura sin censura” y “Que pase Laura”, además de participar en realities y programas de espectáculos.

La presentadora adaptó su propuesta televisiva al público mexicano, pero conservó los elementos que la habían hecho conocida: testimonios personales, conflictos familiares, intervenciones directas y mensajes dirigidos a los participantes de cada caso.

Laura Bozzo – Vladimiro Montesinos – Alejandro Toledo – Perú entretenimiento – 22 junio
La presentadora llegó a México para relanzar su carrera. (Instagram)

México pasó a ser su principal base de operaciones y el lugar desde donde recuperó presencia en la televisión regional. Su trayectoria en el país también estuvo atravesada por controversias, entre ellas un proceso fiscal en 2021 que derivó en una orden de aprehensión, posteriormente suspendida por la justicia mexicana bajo condiciones establecidas por un juez.

La hospitalización reavivó la atención sobre su vida en México

La situación actual de Bozzo generó versiones distintas sobre la gravedad de su estado. Javier Ceriani y otros comunicadores mexicanos difundieron inicialmente que la conductora había sido hospitalizada por problemas abdominales. Su hija Alejandra de la Fuente confirmó después que fue operada por una úlcera y que se encontraba en recuperación.

La propia conductora publicó un mensaje en Instagram para agradecer la preocupación de sus seguidores. “Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran”, escribió.

No existe hasta el momento un parte médico público que detalle el diagnóstico completo, el centro de salud donde permanece internada o una fecha estimada de alta. Su entorno pidió cautela frente a las versiones difundidas sobre su condición.

La hospitalización ocurrió en México, el país que recibió a Laura Bozzo después de uno de los periodos más controvertidos de su carrera en Perú y donde consolidó la segunda etapa de su presencia televisiva.

Laura Bozzo recostada en una cama de hospital sobre almohadas blancas con bata médica y un catéter en el cuello
Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco por malestares intestinales que se agravaron por una peritonitis. (Instagram: Laura Bozzo)

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