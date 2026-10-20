Perú

Laura Bozzo fue sometida a complicada cirugía y continúa en UCI: “Somos humanos, puede recaer”, afirma su asistente

La reconocida presentadora de televisión peruana alarmó a sus seguidores con su estado de salud. Su círculo cercano revela más detalles de cómo se encuentra

Reporte televisivo sobre el estado de salud de la conductora Laura Bozzo tras someterse a una intervención quirúrgica de emergencia. Su asistente personal, Aarón Guerrero, ofrece declaraciones a la prensa en la vía pública para detallar la evolución médica de la presentadora y explicar su traslado a un hospital público, mientras se presentan también declaraciones de su hija Alejandra de la Fuente.
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Laura Bozzo continúa internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Acapulco, México, después de someterse a una cirugía de emergencia por una úlcera perforada. Si bien la intervención fue exitosa, su entorno advirtió que la recuperación aún es delicada y requiere vigilancia médica permanente.

La conductora peruana, conocida como la “Abogada de los pobres”, fue trasladada de urgencia al centro médico más cercano tras sufrir una complicación de salud. Su chofer y asistente personal, Aarón Guerrero, informó que la evolución de la figura televisiva es favorable, aunque aclaró que todavía existe riesgo de una recaída.

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Delicada, pero estable. La señora va evolucionando bien”, manifestó Guerrero en declaraciones difundidas por América Hoy. El asistente pidió prudencia ante los avances de la conductora y explicó que el proceso posterior a una operación de esta magnitud puede presentar dificultades.

Aarón Guerrero frente a micrófonos en la vía pública, con transeúntes, vehículos y textos informativos en pantalla
Aarón Guerrero, asistente de Laura Bozzo, responde a preguntas de la prensa sobre la situación médica de la presentadora en una emisión del programa De primera mano.

Somos humanos, conforme vaya evolucionando, puede recaer su salud”, agregó al referirse al estado de Laura Bozzo, quien permanece bajo el cuidado de especialistas.

Guerrero explicó que la intervención fue compleja por la perforación de la úlcera, una condición que obligó a actuar de inmediato. Según indicó, el cuadro de salud de la presentadora demandó una cirugía mayor y un seguimiento intensivo durante las primeras horas posteriores al procedimiento.

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“Quiero que entiendan que no fue una cirugía menor, fue una cirugía un poquito complicada por el tema de reventamiento de la úlcera”, sostuvo el asistente. La conductora continúa en observación mientras los médicos analizan su respuesta al tratamiento.
Composición con Laura Bozzo sentada en un balcón a la izquierda y en una cama de hospital con bata blanca a la derecha
La conductora Laura Bozzo aparece en un retrato previo y en una cama hospitalaria tras una intervención médica.

Otro aspecto que generó consultas fue la decisión de trasladarla a un hospital público de Acapulco. Guerrero señaló que la emergencia exigía una atención inmediata y que eligió el establecimiento disponible más próximo para preservar la vida de la presentadora.

Fue una emergencia que desde Acapulco corrimos al primer hospital que a mí se me ocurrió, para salvarle la vida”, afirmó. También remarcó que Bozzo no recibe privilegios por ser una figura pública y que la institución la atiende bajo los mismos protocolos que al resto de los pacientes.

Hija de Laura Bozzo da detalles del estado de salud de su madre

Alejandra de la Fuente, hija de la conductora, confirmó que su madre fue sometida a una intervención de emergencia y aseguró que el procedimiento tuvo un resultado favorable. La joven habló sobre el caso en una conversación con el youtuber Javier Ceriani.

Sí, se le tuvo que hacer una cirugía, pero está estable, recuperándose, la cirugía salió bien”, señaló De la Fuente sobre la evolución de Laura Bozzo.

La hija de la presentadora reconoció que atravesó jornadas de preocupación desde la internación. También contó que se ha mantenido cerca de su madre durante todo el proceso médico y destacó la fortaleza que, según dijo, ha mostrado en medio de la crisis.

Fotografía de Alejandra de la Fuente sobre un fondo amarillo con ondas de audio y un texto en letras rojas que dice pero está estable
Un gráfico televisivo expone declaraciones sobre el estado clínico de Laura Bozzo atribuidas a su hija Alejandra de la Fuente.

“Tú sabes que yo y mi mamá somos una, somos súper pegadas, no me he separado de ella, y esto ha sido bien fuerte. Yo a veces no entiendo la fuerza que tiene y va bien”, expresó.

Laura Bozzo y las complicaciones tras la operación

El programa mexicano Venga la Alegría difundió información sobre eventuales complicaciones posteriores a la cirugía. Según ese reporte, Laura Bozzo habría presentado peritonitis y un choque séptico, dos cuadros que pueden comprometer el funcionamiento de distintos órganos.

La emisión también señaló que la conductora habría sufrido neumonía, colapso del pulmón izquierdo e hipertensión pulmonar. Además, informó que habría requerido ventilación mecánica debido a la complejidad de su cuadro clínico.

Laura Bozzo recostada en una cama de hospital sobre almohadas blancas con bata médica y un catéter en el cuello
Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco por malestares intestinales que se agravaron por una peritonitis. (Instagram: Laura Bozzo)

Sin embargo, esos diagnósticos no fueron confirmados oficialmente por la familia ni por Aarón Guerrero. El asistente sostuvo que la presentadora permanece grave, aunque estable, y afirmó que el equipo médico inició una reducción gradual de la sedación como parte del proceso de recuperación.

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