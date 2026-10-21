Laura Bozzo sigue internada: la razón por la que la conductora está en un hospital público en México

Laura Bozzo compartió un mensaje en redes sociales luego de los reportes sobre su hospitalización en Acapulco.

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Laura Bozzo continúa internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital público de Acapulco, México, después de una cirugía de emergencia por una úlcera perforada. Aunque la operación salió bien, su entorno advirtió que todavía atraviesa una etapa de recuperación delicada.

La presentadora peruana fue trasladada de urgencia luego de sufrir una complicación de salud que requirió atención inmediata. La prioridad fue llevarla al centro médico más cercano para que pudiera recibir asistencia quirúrgica sin demoras.

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Su chofer y asistente personal, Aarón Guerrero, aseguró que el estado de la conductora muestra una evolución favorable. De todos modos, evitó dar una fecha estimada para su alta médica.

“Delicada, pero estable. La señora va evolucionando bien”, manifestó Guerrero en declaraciones difundidas por América Hoy.

Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco por malestares intestinales que se agravaron por una peritonitis. (Instagram: Laura Bozzo)

El asistente explicó que los médicos mantienen una vigilancia permanente sobre la figura televisiva. La intervención resolvió la urgencia inicial, pero el periodo posterior exige precaución por el riesgo de que surjan nuevas complicaciones.

“Somos humanos, conforme vaya evolucionando, puede recaer su salud”, agregó Guerrero al describir el escenario que enfrenta la conductora peruana.

La internación de Laura Bozzo también llamó la atención por el lugar donde recibe tratamiento. La presentadora permanece en un hospital público de Acapulco, pese a su extensa carrera en la televisión de Perú, México y Estados Unidos.

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Guerrero señaló que esa decisión respondió exclusivamente a la urgencia del cuadro. Según relató, no hubo tiempo para evaluar otras opciones médicas ni trasladarla a un establecimiento privado.

“Fue una emergencia que desde Acapulco corrimos al primer hospital que a mí se me ocurrió, para salvarle la vida”, explicó.

Aarón Guerrero, asistente de Laura Bozzo, responde a preguntas de la prensa sobre la situación médica de la presentadora en una emisión del programa De primera mano.

El asistente añadió que la conductora no recibió condiciones especiales a causa de su popularidad. Afirmó que la institución la atiende bajo los mismos criterios que al resto de los pacientes.

“Se encuentra todavía aquí en el área de urgencias, en cuidados intensivos, sigue igual. No tenemos un trato especial por ser Laura Bozzo, la institución la atiende a ella como a todas las personas”, precisó Guerrero.

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Magaly Medina planteó dudas por la atención de Laura Bozzo en un hospital público

La situación médica de la animadora fue abordada en la televisión peruana por Magaly Medina, quien cuestionó que Bozzo esté internada en un hospital estatal en México.

Durante una emisión de Magaly TV La Firme, la conductora recordó los años de trabajo de su colega en cadenas internacionales como Telemundo y Televisa. También mencionó los ingresos que habría obtenido durante las etapas de mayor exposición de sus programas.

Medina sostuvo que la pregunta no solo surgió en Perú. Según expresó, colegas de la televisión mexicana también se sorprendieron por la atención hospitalaria que recibe la presentadora.

La periodista se pregunta por la atención médica de Laura Bozzo y recuerda cuánto ganó en televisión. ATV/ Magaly TV La Firme.

“Lo que muchos colegas en la televisión mexicana se preguntan también es cómo Laura Bozzo, con todo el dinero que ganó a lo largo de su carrera televisiva, larguísima además, cómo está atendiéndose en un hospital público”, comentó la conductora.

Las palabras de Medina se produjeron mientras la familia y el equipo de la presentadora siguen atentos a los reportes médicos. Hasta el momento, no se comunicó cuándo podría salir de cuidados intensivos.

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La hija de la conductora también ha acompañado de cerca el proceso de recuperación, que mantiene preocupados a sus seguidores. Por ahora, la información disponible indica que Laura Bozzo permanece estable, aunque bajo observación de especialistas tras la cirugía por la úlcera perforada.