Perú

¿Habrá cortes de agua en Lima y Callao por El Niño? Sedapal responde ante el riesgo de huaicos

La entidad estatal informó que cuenta con reservas para cubrir la demanda este año y prevé mantener el servicio en 2026 mediante intervenciones preventivas en captaciones y centros de potabilización

Sedapal insta a cuidar el agua
Sedapal asegura el abastecimiento de agua potable en Lima y Callao frente al fenómeno El Niño con reservas para el año 2026. (Andina)
Guardar

Sedapal aseguró que el abastecimiento de agua potable para Lima Metropolitana y el Callao está garantizado ante la llegada del fenómeno El Niño, aunque especialistas advierten sobre un posible déficit hídrico y recomendaron a los hogares almacenar el líquido.

La empresa estatal informó que ejecuta labores de mantenimiento y refuerzo en sus principales puntos de captación y plantas de tratamiento, con el objetivo de evitar afectaciones como las que ocurrieron en 2017, cuando los huaicos y la elevada turbidez del río interrumpieron el servicio en varios sectores de la capital.

PUBLICIDAD

Juan Moreno, de la Gerencia de Producción y Distribución Primaria de Sedapal, sostuvo ante 24 Horas que la entidad cuenta con reservas para atender la demanda.

“Sedapal garantiza el abastecimiento de agua a la población durante el presente año. Tenemos reservas suficientes para hacerlo”, afirmó.

Tres hombres empujan un automóvil blanco detenido en una calle anegada frente a varios edificios comerciales
Tres hombres empujan un automóvil varado en una calle inundada tras las precipitaciones registradas en la ciudad de Piura, en el norte de Perú. (EFE / Malú Ramahí)

El funcionario señaló además que la empresa tiene previsto asegurar el suministro durante 2026. La estrategia se concentra en las bocatomas, que constituyen la primera línea de respuesta ante lluvias intensas, huaicos y el incremento de la turbidez del agua en los ríos.

La Atarjea y Huachipa

Polo Agüero Sánchez, coordinador del Plan de Emergencia del Fenómeno El Niño 2026-2027 de Sedapal, explicó en RPP Noticias que la empresa dividió su plan en tres etapas: preparación, respuesta y rehabilitación.

PUBLICIDAD

Las intervenciones incluyen el refuerzo de la infraestructura básica, con trabajos en las plantas de tratamiento del río Chillón, así como en La Atarjea y Huachipa, ubicadas en la cuenca del río Rímac. También contempla la protección de laderas, la descolmatación de los cauces y el mantenimiento de pozos situados en las riberas.

Agüero Sánchez recordó que, en 2017, un huaico ingresó a la planta de Huachipa y dañó los sedimentadores. “Estuvimos más de un mes paralizados”, señaló al referirse a esa emergencia.

Río Rímac alcanza nivel crítico y autoridades advierten riesgo de desbordes en zonas cercanas. (Foto: Agencia Andina)
El plan de contingencia incluye obras de refuerzo y descolmatación en las plantas de La Atarjea, Huachipa y el río Chillón. (Andina)

El representante de la empresa indicó que la experiencia de ese año llevó a implementar mecanismos de protección y nuevos procesos para enfrentar las condiciones que pueda generar el fenómeno climático. Sedapal también informó que refuerza sus redes, motobombas, grupos electrógenos y equipos de respaldo.

Capacidad de tratamiento

Uno de los factores que puede afectar la captación es la llegada de agua con barro, piedras, maleza y otros materiales arrastrados por los huaicos. En 2017, según explicó Agüero Sánchez, las plantas no podían tratar niveles superiores a 10 mil unidades de turbidez, por lo que era necesario cerrar la captación hasta que descendieran los valores.

La empresa informó que instaló procesos químicos que le permiten triplicar su capacidad de tratamiento de agua turbia, hasta 30 mil unidades de turbidez. “Puede venir un huaico, bastante barro que venga en el río, hasta treinta mil unidades, podemos seguir captando y con eso abastecer a la población”, afirmó el coordinador del plan de emergencia en declaraciones a RPP Noticias.

Fotografía aérea de una ciudad con un río canalizado atravesado por puentes vehiculares, edificaciones urbanas y cielo nublado
El cauce del río Piura atraviesa el casco urbano de la ciudad tras el inicio de precipitaciones registradas en el norte del Perú. (EFE / Malú Ramahí)

Agüero Sánchez precisó que los ríos pueden registrar entre 100 mil y 200 mil unidades de turbidez, aunque describió esos niveles como picos puntuales. En ese escenario, Sedapal cerraría temporalmente la captación y la reanudaría cuando los registros bajen a 30 mil unidades.

La compañía también redujo el tiempo de apertura y cierre de sus compuertas. Según su representante, el procedimiento que antes demandaba media hora ahora puede realizarse en cinco minutos. “Podemos abrir, descargar los sólidos, cerrar y seguir captando”, explicó.

Más de 400 pozos

La matriz de abastecimiento de Lima cuenta con tres fuentes principales, de acuerdo con Agüero Sánchez: el agua superficial de los ríos Rímac y Chillón, las fuentes subterráneas y el agua de mar tratada en una planta desaladora ubicada en el sur.

Sedapal dispone de más de 400 pozos, de los cuales 200 están previstos para contingencias, según precisó el funcionario. También mencionó la planta desaladora de Santa María, Provi Sur, que atiende la zona sur de los balnearios.

Varias personas y personal de rescate avanzan por una calle inundada frente a viviendas de adobe y ladrillo
Residentes y rescatistas caminan por calles anegadas en una localidad peruana afectada por las intensas lluvias vinculadas al fenómeno El Niño.

Si sucediera algo, echamos a andar los cuatrocientos cuarenta pozos y podríamos tener garantizada el abastecimiento a toda la población”, indicó Agüero Sánchez. En una situación de extrema necesidad, agregó, existen 408 puntos de abastecimiento para la población.

Consultado sobre la calidad del agua que pudiera procesarse durante episodios de alta turbidez, el coordinador sostuvo que el suministro mantendría las mismas condiciones. Afirmó que las plantas dejarían pasar los momentos con mayor carga de sedimentos y captarían el recurso cuando las condiciones estén dentro de la capacidad instalada.

Recomiendan almacenar agua

Pese a los anuncios de Sedapal, Rudecindo Vega, expresidente de la empresa, advirtió en declaraciones recogidas por 24 Horas que el desabastecimiento podría producirse en algunos sectores, según el impacto que tenga el fenómeno El Niño.

El exfuncionario recomendó a los hogares que cuenten con espacio suficiente instalar un tanque de mil litros. “Quienes no tengan la posibilidad de conseguir un tanque de mil litros, pues consigan cilindros de plástico de menor tamaño y acumulen ahí su agua”, señaló.

Temas Relacionados

SedapalCorte de aguaFenómeno El NiñoLimaRío Rímacperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

ISA Energía sobre alza de tarifas eléctricas en el norte: “Hay una situación de emergencia que se está trabajando con el Gobierno”

En diálogo con Infobae Perú, la CEO de ISA Energía Perú, Brenda Rodríguez, señaló que la infraestructura clave para aliviar la congestión eléctrica en el norte estará lista recién en 2029. La ejecutiva atribuyó el desfase a la falta de una planificación estatal de largo plazo: “Tienes que definir hoy lo que puedes estar necesitando en 12, 15 o 20 años”

ISA Energía sobre alza de tarifas eléctricas en el norte: “Hay una situación de emergencia que se está trabajando con el Gobierno”

Milagros Moy opina del presente del vóley peruano y señala los motivos de su retroceso: “Antes si no salíamos, nos moríamos de hambre”

La exjugadora de la selección nacional destacó la importancia de que las deportistas jueguen en el extranjero para desarrollar su talento y ganar experiencia en ligas más competitivas

Milagros Moy opina del presente del vóley peruano y señala los motivos de su retroceso: “Antes si no salíamos, nos moríamos de hambre”

Pensión 65 aumentaría a S/700 este noviembre de 2026, según crédito suplementario del Gobierno

Se votará finalmente el predictamen del proyecto de Ley de crédito suplementario que busca aprobar el gobierno de Keiko Fujimori en la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República

Pensión 65 aumentaría a S/700 este noviembre de 2026, según crédito suplementario del Gobierno

Piden al CAL expulsar a miembros del JNE que aceptaron candidatura de Rafael López Aliaga

Asociación Iniciativa Democrática denunció a 4 magistrados del Jurado por no pronunciarse sobre las consecuencias constitucionales sobre una eventual reelección del líder de Renovación Popular

Piden al CAL expulsar a miembros del JNE que aceptaron candidatura de Rafael López Aliaga

María Alejandra Marín saca conclusiones del sufrido debut de Alianza Lima: “Somos el rival a vencer, la presión la tenemos nosotras”

Tras una victoria que exigió cinco sets ante Rebaza Acosta, la armadora colombiana destacó el mérito del rival y se refirió a la responsabilidad que asume el club ‘íntimo’ por su historia y favoritismo

María Alejandra Marín saca conclusiones del sufrido debut de Alianza Lima: “Somos el rival a vencer, la presión la tenemos nosotras”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piden al CAL expulsar a miembros del JNE que aceptaron candidatura de Rafael López Aliaga

Piden al CAL expulsar a miembros del JNE que aceptaron candidatura de Rafael López Aliaga

Este es el distrito donde Vladimiro Montesinos viviría si el PJ acepta su pedido de libertad

JEE anula elecciones distritales en Pataz por ausentismo de votantes: más del 50 % de ciudadanos no fue a votar

La ONPE culmina el conteo de votos en 10 distritos de Lima tras las elecciones del 4 de octubre: ¿Cuáles son?

Comisión de Diputados aprueba derogar leyes “procrimen” sobre Fuero Militar e investigación a cargo de la PNP

ENTRETENIMIENTO

Falleció Dennis Vargas Marín, reconocido periodista y excongresista a los 74 años

Falleció Dennis Vargas Marín, reconocido periodista y excongresista a los 74 años

Renato Rossini Jr. aclaró sus palabras sobre Samahara Lobatón y lo que opina de las mujeres con hijos: “Hago mea culpa ”

Entradas para 31 Minutos en Lima: link oficial y paso a paso para comprar en preventa y venta general

RM de BTS elogia a ARMY chilena en su concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en Lima

Laura Bozzo y las fuertes razones que la llevaron a dejar Perú para instalarse en México

DEPORTES

Milagros Moy opina del presente del vóley peruano y señala los motivos de su retroceso: “Antes si no salíamos, nos moríamos de hambre”

Milagros Moy opina del presente del vóley peruano y señala los motivos de su retroceso: “Antes si no salíamos, nos moríamos de hambre”

María Alejandra Marín saca conclusiones del sufrido debut de Alianza Lima: “Somos el rival a vencer, la presión la tenemos nosotras”

Universitario vs Belgrano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

Paolo Guerrero y los ocho jugadores que finalizan contrato con Alianza Lima en este 2026

Fernanda Tomé se asoma nuevamente a la Liga Peruana de Vóley pese a reciente anuncio en Maldivas: Deportivo Soan busca contratar a ‘Tomezinha’