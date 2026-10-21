¿Habrá cortes de agua en Lima y Callao por El Niño? Sedapal responde ante el riesgo de huaicos

Sedapal asegura el abastecimiento de agua potable en Lima y Callao frente al fenómeno El Niño con reservas para el año 2026. (Andina)

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Sedapal aseguró que el abastecimiento de agua potable para Lima Metropolitana y el Callao está garantizado ante la llegada del fenómeno El Niño, aunque especialistas advierten sobre un posible déficit hídrico y recomendaron a los hogares almacenar el líquido.

La empresa estatal informó que ejecuta labores de mantenimiento y refuerzo en sus principales puntos de captación y plantas de tratamiento, con el objetivo de evitar afectaciones como las que ocurrieron en 2017, cuando los huaicos y la elevada turbidez del río interrumpieron el servicio en varios sectores de la capital.

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Juan Moreno, de la Gerencia de Producción y Distribución Primaria de Sedapal, sostuvo ante 24 Horas que la entidad cuenta con reservas para atender la demanda.

“Sedapal garantiza el abastecimiento de agua a la población durante el presente año. Tenemos reservas suficientes para hacerlo”, afirmó.

Tres hombres empujan un automóvil varado en una calle inundada tras las precipitaciones registradas en la ciudad de Piura, en el norte de Perú. (EFE / Malú Ramahí)

El funcionario señaló además que la empresa tiene previsto asegurar el suministro durante 2026. La estrategia se concentra en las bocatomas, que constituyen la primera línea de respuesta ante lluvias intensas, huaicos y el incremento de la turbidez del agua en los ríos.

La Atarjea y Huachipa

Polo Agüero Sánchez, coordinador del Plan de Emergencia del Fenómeno El Niño 2026-2027 de Sedapal, explicó en RPP Noticias que la empresa dividió su plan en tres etapas: preparación, respuesta y rehabilitación.

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Las intervenciones incluyen el refuerzo de la infraestructura básica, con trabajos en las plantas de tratamiento del río Chillón, así como en La Atarjea y Huachipa, ubicadas en la cuenca del río Rímac. También contempla la protección de laderas, la descolmatación de los cauces y el mantenimiento de pozos situados en las riberas.

Agüero Sánchez recordó que, en 2017, un huaico ingresó a la planta de Huachipa y dañó los sedimentadores. “Estuvimos más de un mes paralizados”, señaló al referirse a esa emergencia.

El plan de contingencia incluye obras de refuerzo y descolmatación en las plantas de La Atarjea, Huachipa y el río Chillón. (Andina)

El representante de la empresa indicó que la experiencia de ese año llevó a implementar mecanismos de protección y nuevos procesos para enfrentar las condiciones que pueda generar el fenómeno climático. Sedapal también informó que refuerza sus redes, motobombas, grupos electrógenos y equipos de respaldo.

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Capacidad de tratamiento

Uno de los factores que puede afectar la captación es la llegada de agua con barro, piedras, maleza y otros materiales arrastrados por los huaicos. En 2017, según explicó Agüero Sánchez, las plantas no podían tratar niveles superiores a 10 mil unidades de turbidez, por lo que era necesario cerrar la captación hasta que descendieran los valores.

La empresa informó que instaló procesos químicos que le permiten triplicar su capacidad de tratamiento de agua turbia, hasta 30 mil unidades de turbidez. “Puede venir un huaico, bastante barro que venga en el río, hasta treinta mil unidades, podemos seguir captando y con eso abastecer a la población”, afirmó el coordinador del plan de emergencia en declaraciones a RPP Noticias.

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El cauce del río Piura atraviesa el casco urbano de la ciudad tras el inicio de precipitaciones registradas en el norte del Perú. (EFE / Malú Ramahí)

Agüero Sánchez precisó que los ríos pueden registrar entre 100 mil y 200 mil unidades de turbidez, aunque describió esos niveles como picos puntuales. En ese escenario, Sedapal cerraría temporalmente la captación y la reanudaría cuando los registros bajen a 30 mil unidades.

La compañía también redujo el tiempo de apertura y cierre de sus compuertas. Según su representante, el procedimiento que antes demandaba media hora ahora puede realizarse en cinco minutos. “Podemos abrir, descargar los sólidos, cerrar y seguir captando”, explicó.

Más de 400 pozos

La matriz de abastecimiento de Lima cuenta con tres fuentes principales, de acuerdo con Agüero Sánchez: el agua superficial de los ríos Rímac y Chillón, las fuentes subterráneas y el agua de mar tratada en una planta desaladora ubicada en el sur.

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Sedapal dispone de más de 400 pozos, de los cuales 200 están previstos para contingencias, según precisó el funcionario. También mencionó la planta desaladora de Santa María, Provi Sur, que atiende la zona sur de los balnearios.

Residentes y rescatistas caminan por calles anegadas en una localidad peruana afectada por las intensas lluvias vinculadas al fenómeno El Niño.

“Si sucediera algo, echamos a andar los cuatrocientos cuarenta pozos y podríamos tener garantizada el abastecimiento a toda la población”, indicó Agüero Sánchez. En una situación de extrema necesidad, agregó, existen 408 puntos de abastecimiento para la población.

Consultado sobre la calidad del agua que pudiera procesarse durante episodios de alta turbidez, el coordinador sostuvo que el suministro mantendría las mismas condiciones. Afirmó que las plantas dejarían pasar los momentos con mayor carga de sedimentos y captarían el recurso cuando las condiciones estén dentro de la capacidad instalada.

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Recomiendan almacenar agua

Pese a los anuncios de Sedapal, Rudecindo Vega, expresidente de la empresa, advirtió en declaraciones recogidas por 24 Horas que el desabastecimiento podría producirse en algunos sectores, según el impacto que tenga el fenómeno El Niño.

El exfuncionario recomendó a los hogares que cuenten con espacio suficiente instalar un tanque de mil litros. “Quienes no tengan la posibilidad de conseguir un tanque de mil litros, pues consigan cilindros de plástico de menor tamaño y acumulen ahí su agua”, señaló.