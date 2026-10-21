¿Qué acciones ha dispuesto el gobierno ante la llegada del Fenómeno El Niño en todo el Perú y cómo se distribuirá la ayuda humanitaria?

El noticiero Buenos Días Perú presenta un informe sobre las declaraciones y el material difundido por Keiko Fujimori respecto al fenómeno de El Niño. Las imágenes muestran a la presidente Keiko Fujimori exponiendo gráficos climáticos y donde realiza recorridos en instalaciones y pistas de aterrizaje junto a personal militar, y observa centros de operaciones.

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La norma aprobada para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño permitirá que la ayuda humanitaria llegue a las poblaciones afectadas sin esperar una declaratoria de estado de emergencia. El cambio apunta a reducir los tiempos de reacción del Estado frente a lluvias intensas, inundaciones y activación de quebradas, sobre todo en zonas donde la población pueda quedar aislada o perder bienes esenciales.

Hasta ahora, la distribución de recursos requería un procedimiento previo para registrar el evento, establecer la magnitud de los daños y sustentar la declaratoria de emergencia. Ese trámite podía extenderse entre dos y tres días, un período que las autoridades consideran sensible cuando hay familias expuestas a desbordes, deslizamientos o acumulación de agua en áreas urbanas.

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El jefe institucional del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), Miguel Yamasaki Koizumi, indicó que la asistencia podrá entregarse de manera directa cuando se identifique a población afectada. La medida busca que alimentos, agua, carpas, abrigo y otros bienes lleguen antes de que se complete la evaluación administrativa de la emergencia.

Lima prepara un mapa para identificar zonas expuestas a aniegos

El Cenepred elabora un escenario de riesgo específico para Lima Metropolitana ante la posibilidad de lluvias anómalas desde fines de enero y durante febrero. El estudio buscará ubicar los sectores donde el agua podría concentrarse, una información que servirá para anticipar la respuesta operativa de las autoridades locales y nacionales.

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Trabajadores organizan suministros de ayuda humanitaria de Indeci en un depósito logístico destinado a la atención de emergencias en varias regiones de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capital presenta una vulnerabilidad particular ante precipitaciones intensas debido a la falta de sistemas de drenaje capaces de evacuar grandes volúmenes de agua. Entre los sectores bajo evaluación figuran un bypass de San Juan, el cruce de la avenida Arequipa con Javier Prado, la Vía Expresa y otros puntos con depresiones o condiciones que pueden favorecer la acumulación de agua.

El análisis se desarrolla con imágenes satelitales de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida) y curvas de nivel de cinco metros. Con esos datos, las autoridades podrán definir dónde instalar motobombas e hidroyets, equipos que permiten extraer, desplazar y almacenar agua cuando se produzcan aniegos en vías, viviendas o zonas de tránsito.

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Varios vehículos y mototaxis transitan por una avenida anegada tras las intensas lluvias registradas en el distrito Veintiséis de Octubre, en Piura. (EFE / Malú Ramahí)

Las alertas llegarán a celulares de poblaciones en áreas de riesgo

Las lluvias intensas en la vertiente occidental de la cordillera pueden activar quebradas que permanecieron inactivas durante años. El riesgo aumenta en zonas con pendientes pronunciadas, acumulación de sedimentos y viviendas cercanas a cauces naturales. En esos lugares, una precipitación de corta duración puede desencadenar flujos de lodo, piedras y agua hacia áreas habitadas.

Como parte de las intervenciones previstas, se instalarán 12 geomallas o mallas dinámicas en la cuenca media del río Rímac. Estas estructuras buscan retener parte del material que desciende por las quebradas y se sumarán a otras obras ya existentes. Yamasaki advirtió que no todas las quebradas podrán recibir intervenciones antes de la temporada de lluvias debido a la complejidad técnica y al tiempo que requieren estos trabajos.

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La prevención también incluirá mensajes de texto dirigidos a los teléfonos móviles de quienes habiten en áreas potencialmente expuestas. Las alertas indicarán cuándo evacuar hacia zonas altas y seguras mediante rutas previamente definidas por las autoridades locales. El objetivo es que las personas conozcan con anticipación los albergues disponibles, los puntos de encuentro y los caminos que deben utilizar si se activa una quebrada.

Personal técnico opera equipos de bombeo y barreras en una vía de Lima junto a un panel de monitoreo de riesgos para mitigar posibles aniegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Radares y avisos de corto plazo reforzarán la respuesta ante tormentas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) cuenta con radares meteorológicos en Piura e Ica, herramientas que permiten seguir la evolución de las lluvias con mayor precisión. Esa información puede respaldar avisos de corto plazo, incluidos pronósticos con 36 horas de anticipación y advertencias emitidas un día antes de un evento previsto.

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Los mensajes a la población serán enviados desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), que depende del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). La intención es que la advertencia llegue de forma inmediata a las personas ubicadas en los lugares donde se confirme una amenaza, para que puedan adoptar medidas de protección antes de una inundación o de un desplazamiento de lodo y rocas.

Yamasaki sostuvo que la preparación de la población será determinante en las zonas donde no se alcance a ejecutar obras de reducción del riesgo antes de las lluvias. Por ese motivo, pidió identificar rutas de evacuación, zonas seguras y espacios que puedan funcionar como albergues temporales. Las autoridades buscan que las comunidades tengan protocolos básicos definidos antes de que aparezca una situación de emergencia.

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Persistente lluvia en Lima por segundo día consecutivo.

Más de 500 puntos críticos reciben trabajos en la costa norte

Las labores de limpieza y descolmatación de ríos avanzan en Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad, donde se intervienen 536 puntos críticos priorizados. Las tareas incluyen el retiro de sedimentos, piedras y material acumulado en los cauces, con el objetivo de ampliar la capacidad de conducción del agua durante eventuales crecidas.

En estas acciones participan empresas privadas, el Ejército del Perú y otras unidades de las Fuerzas Armadas. La acumulación de sedimentos representa una de las principales dificultades para concluir las intervenciones antes del inicio de las lluvias. Por esa razón, los trabajos se realizan durante las 24 horas, incluso en turnos nocturnos con reflectores, para acelerar el retiro de material en los tramos con mayor riesgo.

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En Piura, la presidenta supervisó obras de remediación y anunció que se aseguró una caja hidráulica de 4.000 m³. Las labores empezaron el 30 de julio o durante la primera semana de agosto, tras la disposición de ejecutar de inmediato las tareas de limpieza. La capacidad hidráulica busca reducir la presión sobre los cauces ante un incremento repentino del caudal.

Personal técnico del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional evalúa mapas de riesgo y reportes meteorológicos ante el impacto del fenómeno de El Niño en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trujillo avanza con obras, pero persiste el déficit de drenaje urbano

En Trujillo, las obras bajo responsabilidad de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) se encuentran prácticamente terminadas. Aun así, varias ciudades de la costa no disponen de redes de drenaje capaces de evacuar grandes volúmenes de agua en pocas horas, una limitación que puede provocar aniegos urbanos aun cuando los ríos no se desborden.

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La preparación frente a El Niño combina obras físicas, monitoreo meteorológico, alertas tempranas y una modificación en la entrega de ayuda humanitaria. El cambio normativo permitirá actuar desde el momento en que se detecte población afectada, sin esperar el trámite administrativo que antes condicionaba la distribución de bienes esenciales.

Dos trabajadores municipales retiran agua acumulada con baldes durante una transmisión informativa sobre los efectos del fenómeno de El Niño costero en Perú.

El escenario de riesgo para Lima permitirá definir la ubicación de bombas e hidroyets antes de que ocurran precipitaciones anómalas. La información servirá para concentrar recursos en los puntos donde el agua tenga mayores probabilidades de acumularse y donde una respuesta tardía podría afectar la circulación, los servicios básicos y la seguridad de los habitantes.