O’Higgins, Tania Libertad y Miguel Araujo marcan las efemérides del 24 de octubre

Miguel Araujo y la contundente la razón por la que no pudo regresar a Alianza Lima para el 2024.

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El 24 de octubre reúne efemérides vinculadas con la historia política, social y cultural del Perú. La fecha recuerda la muerte, en Lima, de Bernardo O’Higgins, uno de los principales dirigentes de la independencia de Chile, y los nacimientos del exalcalde capitalino Piero Pierantoni, la cantante Tania Libertad, el ingeniero y político Rómulo Mucho y el futbolista Miguel Araujo. También permite revisar la trayectoria del Club Nacional, institución fundada en octubre de 1855.

O’Higgins murió el 24 de octubre de 1842, a los 64 años, luego de casi dos décadas de exilio en territorio peruano. Su figura está asociada al proceso que puso fin al dominio del Imperio español en Chile y al período de organización institucional que siguió a la victoria militar de los independentistas. Ejerció como Director Supremo de Chile entre 1817 y 1823, años en los que fue proclamada la independencia del país, se impulsó la creación de la Armada y se consolidaron estructuras del nuevo Estado.

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La salida de O’Higgins del poder ocurrió el 28 de enero de 1823, en medio de tensiones políticas y resistencias a su gobierno. Su renuncia buscó evitar una guerra civil y abrió una etapa de destierro en Perú. Vivió en las haciendas de Montalván y Cuiva, en el valle de Cañete, y mantuvo vínculos con dirigentes de la región. Por su participación en las campañas independentistas sudamericanas, recibió el reconocimiento de capitán general de Chile y Gran Mariscal del Perú.

Un escritorio de época con mapas, documentos y las banderas de Chile y Perú recrea el entorno del exilio de Bernardo O’Higgins en una hacienda peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Club Nacional fue fundado el 19 de octubre de 1855, no el 24 de octubre

La cercanía de fechas suele incorporar al Club Nacional de Lima en las efemérides de fines de octubre. Sin embargo, su fundación se produjo el 19 de octubre de 1855. La asociación civil nació por iniciativa de 81 socios, bajo la presidencia inicial de Gaspar de la Puente y Querejazú, en una etapa de expansión económica vinculada a la exportación de guano y a la consolidación de grupos de poder en la capital peruana.

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El club tomó como referencia los espacios de sociabilidad de la élite británica. Durante los siglos XIX y XX, fue un punto de encuentro de dirigentes políticos, empresarios, diplomáticos y representantes de familias con influencia económica. Entre sus miembros hubo 17 presidentes de la República, además de figuras relacionadas con distintos episodios de la vida pública peruana. Esa composición convirtió a la institución en un espacio relevante para observar las relaciones entre poder político, vida social y sectores económicos de Lima.

Su actual sede está ubicada frente a la Plaza San Martín, en el Centro Histórico de Lima. El inmueble fue diseñado por el arquitecto Ricardo de Jaxa Malachowski y se terminó en 1929. La construcción responde al estilo académico francés, con elementos neorrenacentistas, y fue declarada monumento histórico integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. Antes de instalarse allí, el club ocupó distintos locales, entre ellos inmuebles de las calles Valladolid, Espaderos y Núñez.

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El edificio del Club Nacional reúne elementos de arquitectura académica frente a la Plaza San Martín en el Centro Histórico de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Piero Pierantoni, Tania Libertad, Rómulo Mucho y Miguel Araujo nacieron un 24 de octubre

Piero Pierantoni Cámpora nació en Génova, Italia, el 24 de octubre de 1932. Ingeniero civil de profesión, desarrolló parte de su actividad en el ámbito privado antes de asumir la alcaldía de Lima en 1980, tras la renuncia de Roberto Carrión Pollit. Su gestión coincidió con la transición que puso fin al Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas y antecedió al retorno de las autoridades municipales elegidas por voto popular. Murió en Lima el 10 de septiembre de 2009, a los 76 años.

Piero Pierantoni, nacido en Italia en 1932, fue alcalde de Lima en 1980. Ingeniero civil de gran responsabilidad, dejó una marca en la ciudad y en la política peruana durante su breve gestión. (Gian Piero Pierantoni)

La cantante Tania Libertad de Souza Zúñiga nació el 24 de octubre de 1952 en Zaña, en la provincia de Chiclayo. Se trasladó a México en 1980 y luego obtuvo la nacionalidad de ese país, desde donde desarrolló una carrera internacional que abarca música criolla, bolero, trova, repertorio afroperuano, ranchera y canción latinoamericana. Su trayectoria supera seis décadas y reúne más de 40 producciones discográficas. En 2009 recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical y fue nombrada Artista de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) por la Paz.

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Con más de cuarenta discos y millones de copias vendidas, Tania Libertad celebra una carrera que trasciende géneros y fronteras, proyectando la esencia del canto latinoamericano. (Instagram)

El 24 de octubre también nacieron Rómulo Mucho Mamani, en Juli, Puno, en 1956, y Miguel Araujo Blanco, en Lima, en 1994. Mucho es ingeniero de minas, docente universitario y excongresista por Puno entre 2000 y 2001; además, fue viceministro de Minas y ministro de Energía y Minas entre febrero y noviembre de 2024. Araujo se inició profesionalmente en Cobresol, fue campeón peruano con Alianza Lima en 2017 y forma parte de la selección peruana desde 2014. El defensor integró el plantel que disputó el Mundial de Rusia 2018 y continúa su carrera en el Portland Timbers de la Major League Soccer.