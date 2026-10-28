Universidad peruana lleva agentes de IA a sus cursos: 850 docentes ya están certificados y busca llegar a 4.000

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La Universidad César Vallejo (UCV) ha certificado a 850 docentes para desarrollar y utilizar agentes de inteligencia artificial (IA) en sus cursos y prevé elevar esa cifra a 4.000 el próximo año. Jorge Peralta Nelson, director de Innovación Tecnológica de la institución, vinculó esa expansión con el objetivo de llevar estos recursos a cerca del 50 % de la malla curricular.

El despliegue forma parte del proceso por el que la universidad recibió un reconocimiento de Google como institución de referencia en el uso educativo de Gemini. Peralta explicó que no se trató de un concurso, sino de una selección realizada por la compañía tecnológica entre universidades que cumplían determinadas condiciones de adopción de inteligencia artificial.

Entre los indicadores mencionados por el directivo figuran cerca de 70.000 usuarios de Gemini en un periodo de seis meses y 75.000 estudiantes capacitados en inteligencia artificial, cloud y herramientas de Google. La alianza entre ambas instituciones comenzó hace dos años con un programa orientado al desarrollo de competencias digitales entre los estudiantes y posteriormente avanzó hacia la incorporación de IA en los procesos de enseñanza.

“Ochocientos cincuenta han sido certificados justamente en eso. Ahora vamos a pasar el próximo año a cuatro mil”, señaló Peralta sobre la capacitación de profesores para generar sus propios agentes.

El uso de inteligencia artificial, sin embargo, no se limita a los agentes desarrollados por los profesores. Heraclio Campana Añasco, vicerrector académico de la UCV, señaló que la universidad también ha trabajado con IA en sílabos, contenidos y diseños instruccionales, mientras prepara una nueva actualización curricular para responder, entre otros cambios, a nuevas necesidades profesionales asociadas con el avance de esta tecnología.

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Agentes de IA para evaluación y reforzamiento

Los profesores pueden crear agentes mediante instrucciones o prompts, sin necesidad de programarlos, y configurarlos con los contenidos de cada curso para realizar tareas específicas. Entre los casos de uso mencionados por Peralta figuran tutores de reforzamiento, simuladores de exámenes y ejercicios de role play.

Los agentes también pueden generar pruebas o ejercicios adaptados al nivel de cada estudiante, una aplicación que la universidad plantea como un recurso para personalizar determinadas actividades de aprendizaje.

“Lo que proponemos con los agentes es que cada profesor pueda personalizar para cada curso un recurso de aprendizaje a la medida”, afirmó Peralta.

Uno de los casos destacados por el directivo es la evaluación. Según sus estimaciones, un profesor puede revisar alrededor de 500 pruebas durante un ciclo, mientras que los agentes desarrollados para esa tarea permiten realizar en minutos procesos que anteriormente podían demandar días.

Peralta sostuvo que la finalidad es reducir el tiempo destinado a determinadas labores operativas para que el profesor pueda dedicarlo a otras actividades, como la preparación de materiales y recursos para sus clases.

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De la evaluación al papel del docente

Mientras Peralta sitúa uno de los principales usos de los agentes en el proceso de evaluación, Campana aborda el cambio desde el modelo académico. Según explicó, la universidad busca que los estudiantes desarrollen un producto y posteriormente lo sustenten mediante distintos mecanismos, entre ellos una exposición oral, un video, un resumen o una aplicación.

De esta manera, la evaluación apunta a comprobar lo que el estudiante es capaz de desarrollar y sustentar, en lugar de limitarse a mecanismos tradicionales de evaluación.

La capacitación de los primeros 850 profesores también se ha concentrado en el uso ético de la IA y su aplicación en los procesos docentes. Peralta señaló que uno de los desafíos es definir el lugar de estas herramientas dentro del aprendizaje y evitar que su utilización se limite a copiar o resolver tareas.

Dr. Jorge Peralta, director de Innovación Tecnológica de la UCV. Foto: Infobae Perú

Según explicó, la universidad busca orientar las evaluaciones hacia competencias y emplear la IA para crear situaciones en las que los estudiantes puedan entrenarse y demostrar lo aprendido.

La incorporación de agentes, sostuvo Peralta, no está planteada como un reemplazo de los profesores, sino como una forma de extender determinadas capacidades docentes, incluida la posibilidad de ofrecer recursos de apoyo a los estudiantes fuera del horario habitual de clases.

“La capacidad de enseñar hoy es humana y seguirá siendo humana, en mi entender”, afirmó.

Campana situó el papel del profesor en el desarrollo de capacidades como pensamiento crítico y analítico, resolución de problemas, comunicación efectiva y trabajo en equipo. Añadió que acceder a información mediante inteligencia artificial no equivale por sí solo a generar conocimiento, sino que el estudiante debe procesarla, sistematizarla e integrarla.

Dr. Heraclio Campana, vicerrector académico de la UCV. Foto: Difusión

Currículo e impacto en el aprendizaje

La incorporación de inteligencia artificial también forma parte de los cambios que la universidad proyecta en su formación académica. Campana informó que la UCV trabaja en una nueva actualización curricular y que ha encargado estudios para responder a nuevas necesidades del mercado laboral.

Entre esos cambios mencionó la aparición de empleos vinculados con la aplicación de inteligencia artificial para los que, según indicó, todavía existe necesidad de profesionales preparados. El vicerrector sostuvo que la formación universitaria debe anticiparse a las transformaciones tecnológicas y del conocimiento que puedan producirse en los próximos años.

La estrategia incluye además herramientas destinadas directamente a los estudiantes. A través de sus cuentas institucionales pueden acceder a recursos como Gemini y NotebookLM. Según Peralta, este último permite trabajar con materiales académicos para generar resúmenes, videos, infografías, presentaciones y traducciones.

La UCV prevé habilitar licencias de Gemini Pro para sus estudiantes matriculados. Peralta indicó que las licencias educativas disponibles actualmente tienen determinadas capacidades restringidas y que la versión Pro está prevista para las cuentas institucionales correspondientes a la matrícula 27/1.

El impacto de este despliegue sobre los resultados educativos, sin embargo, todavía deberá ser evaluado. Peralta señaló que la universidad se encuentra actualmente en una etapa de implementación de estas herramientas y que el siguiente paso será medir sus efectos sobre el aprendizaje.