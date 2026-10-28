Senamhi activa alerta roja por temperaturas de hasta 38 °C en varias regiones del Perú

El Senamhi recomienda utilizar bloqueador solar, sombreros de ala ancha, lentes con protección UV y prendas que cubran la piel, además de buscar lugares sombreados y evitar la exposición prolongada durante las horas de mayor radiación - Créditos: Andina.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre la continuidad del incremento de las temperaturas diurnas en diversas regiones del país desde este jueves 29 hasta el sábado 31 de octubre. El pronóstico contempla condiciones de intensidad moderada a extrema en la costa y de moderada a fuerte en la sierra, con valores máximos que podrían alcanzar los 38 °C en el norte del litoral. Ante la magnitud prevista de este fenómeno, se ha establecido una alerta roja para las zonas comprendidas en el aviso.

La escasa nubosidad prevista hacia el mediodía favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV), lo que elevará el riesgo asociado a la exposición directa al sol. También se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las tardes. En el litoral septentrional, además, existe la posibilidad de precipitaciones dispersas, según las condiciones atmosféricas previstas por el organismo meteorológico.

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¿Qué temperaturas se esperan en la costa y la sierra?

Para el jueves 29 de octubre, las temperaturas máximas en la costa norte oscilarán entre los 24 °C y los 38 °C. En el sector central del litoral, los registros se situarán entre los 24 °C y los 32 °C, mientras que en la franja meridional alcanzarán valores de entre 24 °C y 30 °C.

La costa norte registrará las temperaturas más elevadas, con máximas de hasta 38 °C durante los tres días de vigencia del aviso meteorológico - Créditos: Andina.

En las zonas andinas, el panorama también estará marcado por el calor durante el día. La sierra norte presentará cifras máximas de entre 19 °C y 32 °C; en el área central, los termómetros fluctuarán entre los 24 °C y los 29 °C. Por su parte, el sector sur registrará valores comprendidos entre los 19 °C y los 30 °C.

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Para el viernes 30 de octubre, se mantendrán los mismos rangos previstos para ambas regiones geográficas. En el litoral norte, los termómetros podrían alcanzar los 38 °C, frente a máximas de 32 °C en la zona central y de 30 °C en la parte sur. En las localidades altoandinas, los valores superiores llegarán a los 32 °C en el norte, 29 °C en el centro y 30 °C en el sur.

El sábado 31 de octubre continuará el escenario de calor intenso, con condiciones similares a las pronosticadas para las jornadas anteriores. La costa septentrional volverá a registrar máximas de hasta 38 °C, mientras que el tramo central alcanzará los 32 °C y el meridional llegará a los 30 °C. En la sierra, los registros más altos serán de 32 °C en el norte, 29 °C en el centro y 30 °C en el sur.

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¿Qué regiones están comprendidas en la alerta roja?

El aviso meteorológico abarca 17 jurisdicciones y no solo en la costa, ya que también afecta a sectores de las regiones de la sierra. La relación incluye a Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.

La categoría roja advierte sobre la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Por ello, resulta fundamental que los habitantes de las localidades comprendidas permanezcan atentos a los reportes oficiales y adopten medidas preventivas para reducir los riesgos derivados de las condiciones atmosféricas.

El pronóstico contempla ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las tardes, además de posibles precipitaciones dispersas en el litoral norte - Crédtos: Andina/Juan Carlos Guzmán Negrini.

¿Qué recomienda el Senamhi ante el incremento de la temperatura?

Frente a este escenario, la institución exhorta a la ciudadanía a actuar con extrema precaución, mantenerse informada sobre la evolución del pronóstico y acatar las indicaciones emitidas por las autoridades competentes.

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Para disminuir los efectos de la radiación UV, se aconseja utilizar sombreros de ala ancha, prendas que cubran la piel, lentes con protección ultravioleta y bloqueador solar. Asimismo, conviene buscar espacios sombreados y evitar la exposición prolongada durante las horas centrales de la jornada, cuando la intensidad solar puede ser mayor.

En los lugares afectados por el calor, es importante beber agua con frecuencia, incluso sin sentir sed, y limitar las actividades físicas exigentes al aire libre durante los periodos más calurosos. Los niños, los adultos mayores y las personas con enfermedades preexistentes requieren especial atención, debido a su mayor vulnerabilidad frente a las temperaturas elevadas.

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El seguimiento de los comunicados oficiales permitirá conocer posibles variaciones en la intensidad del fenómeno y las nuevas disposiciones que puedan adoptar las autoridades durante los días comprendidos en el aviso.