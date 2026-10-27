Corte de agua para este jueves 29 de octubre por más 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Los usuarios deberán consultar la programación oficial de Sedapal para identificar los distritos, las zonas específicas y los horarios de interrupción y restablecimiento previstos para este jueves - Créditos: Magnific.

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Sedapal programó un corte de agua potable para este jueves 29 de octubre en determinados sectores de Lima Metropolitana, debido a trabajos técnicos de mantenimiento y mejoramiento de las redes de distribución. La interrupción temporal del suministro podría afectar a viviendas, comercios y establecimientos ubicados dentro de las zonas comprendidas en el cronograma de la empresa, por lo que los usuarios deberán verificar si sus domicilios están incluidos en la programación.

Las labores buscan conservar la infraestructura de abastecimiento y contribuir al funcionamiento adecuado del sistema de distribución. Para ejecutar las intervenciones previstas, el personal técnico realizará trabajos que requieren suspender temporalmente el servicio en los puntos seleccionados. Estas acciones forman parte de las tareas destinadas a mantener las redes y atender las necesidades operativas del sistema de agua potable.

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Ante esta medida, los vecinos de los sectores afectados deberán tomar precauciones para afrontar las horas sin suministro. Una de las principales recomendaciones es almacenar agua en recipientes limpios y seguros antes del inicio de la restricción, teniendo en cuenta las necesidades básicas de cada integrante del hogar. También es importante utilizar el recurso de manera responsable para evitar que las reservas se agoten antes de la reposición del servicio.

La empresa recomienda mantenerse informado a través de sus canales oficiales, donde se difunden los detalles de las intervenciones programadas - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Pucusana

Sector 541:

Urb. Naplo

Urb. Islas Galápagos

Urb Playa Naplo

A.H. Villa Hermosa

Sector 542:

A.H. Benjamin Doig

A.H. Manuel Scorza

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector Villa Virgen

A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector Naciones Unidas

A. H. 9 de Febrero Ampliación

Hora: 9 a. m. - 9 p. m.

Carabayllo

Centro Poblado San Diego

Asociación Granja Huerta Apóstol Santiago

Asociación de Vivienda Las Palmeras de La Molina

Asociación Casa Huerta Sol Radiante de La Molina

Asociación Casa Huerta San Diego

Hora: 12 m - 8 p. m.

distribución Los trabajos tienen como finalidad mantener en buenas condiciones las redes de suministro y asegurar la operatividad del sistema de distribución de agua potable - Créditos: Magnific.

Barranco

Urb. La Condesa

Urb. La Poblana

Urb. Confraternidad

Urb. San Ignacio

Urb. Tejadita

Urb. La Viñita

Cercado

Conjunto Habitacional San Joaquín

Centro Comercial Residencial Balta

Cuadrante: Av. El Sol Este, Av. Almirante Miguel Grau, Jirón 28 de Julio, Av. Francisco Bolognesi, Av. República de Panamá

Hora: 12 m - 11 p. m.

Miraflores

Urb. La Castellana

Urb. El Rancho

Urb. Benavides

Cuadrante: Av. La Merced, av. Alfredo Benavides, av. Paseo de la Castellana y av. Mariscal Ramon Castilla

Hora: 12 m - 11 p. m.

Santiago de Surco

Urb. La Castellana

Urb. Los Manzanos

Urb. Los Olivos

Urb. El Rosal

Urb. El Rosedal

Urb. Tulipanes

Urb. Alicia

Urb. Canopus

Cuadrante: Av. La Merced, Av. Alfredo Benavides, Av. Paseo de la Castellana, Av. Mariscal Ramón Castilla

Hora: 12 m - 11 p. m.

Miraflores

Urb. La Castellana

Urb. El Rancho

Urb. Benavides

Cuadrante: Av. La Merced, av. Alfredo Benavides, av. Paseo de la Castellana, av. Mariscal Ramón Castilla

Hora: 12 m - 11 p. m.

Barranco

Urb. La Condesa

Urb. La Poblana

Urb. Confraternidad

Urb. San Ignacio

Urb. Tejadita

Urb. La Viñita

Cercado

Conjunto Habitacional San Joaquín

Centro Comercial Residencial Balta

Cuadrante: Av. El Sol Este, av. Almirante Miguel Grau, jirón 28 de Julio, av. Francisco Bolognesi, av. República de Panamá

Hora: 12 m - 11 p. m.

Consejos ante el corte de agua

Almacena agua potable en recipientes limpios y con tapa antes de la interrupción del servicio.

Calcula la cantidad necesaria para beber, cocinar, lavarte las manos y realizar la higiene personal.

Evita desperdiciar el recurso y prioriza su uso para las actividades indispensables.

Mantén los depósitos alejados de la basura, el polvo y sustancias contaminantes.

Reserva agua adicional para la limpieza del hogar y el uso del inodoro.

No consumas agua almacenada en recipientes sucios o destapados.

Verifica los horarios de interrupción y restablecimiento anunciados por Sedapal.

Cuando vuelva el servicio, deja correr el agua unos instantes antes de utilizarla y comprueba que tenga apariencia habitual.