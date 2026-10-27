Corte de agua para este jueves 29 de octubre por más 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal programó un corte de agua potable para este jueves 29 de octubre en determinados sectores de Lima Metropolitana, debido a trabajos técnicos de mantenimiento y mejoramiento de las redes de distribución. La interrupción temporal del suministro podría afectar a viviendas, comercios y establecimientos ubicados dentro de las zonas comprendidas en el cronograma de la empresa, por lo que los usuarios deberán verificar si sus domicilios están incluidos en la programación.
Las labores buscan conservar la infraestructura de abastecimiento y contribuir al funcionamiento adecuado del sistema de distribución. Para ejecutar las intervenciones previstas, el personal técnico realizará trabajos que requieren suspender temporalmente el servicio en los puntos seleccionados. Estas acciones forman parte de las tareas destinadas a mantener las redes y atender las necesidades operativas del sistema de agua potable.
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Ante esta medida, los vecinos de los sectores afectados deberán tomar precauciones para afrontar las horas sin suministro. Una de las principales recomendaciones es almacenar agua en recipientes limpios y seguros antes del inicio de la restricción, teniendo en cuenta las necesidades básicas de cada integrante del hogar. También es importante utilizar el recurso de manera responsable para evitar que las reservas se agoten antes de la reposición del servicio.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Pucusana
Sector 541:
- Urb. Naplo
- Urb. Islas Galápagos
- Urb Playa Naplo
- A.H. Villa Hermosa
Sector 542:
- A.H. Benjamin Doig
- A.H. Manuel Scorza
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
- A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector Villa Virgen
- A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector Naciones Unidas
- A. H. 9 de Febrero Ampliación
Hora: 9 a. m. - 9 p. m.
Carabayllo
- Centro Poblado San Diego
- Asociación Granja Huerta Apóstol Santiago
- Asociación de Vivienda Las Palmeras de La Molina
- Asociación Casa Huerta Sol Radiante de La Molina
- Asociación Casa Huerta San Diego
Hora: 12 m - 8 p. m.
Barranco
- Urb. La Condesa
- Urb. La Poblana
- Urb. Confraternidad
- Urb. San Ignacio
- Urb. Tejadita
- Urb. La Viñita
- Cercado
- Conjunto Habitacional San Joaquín
- Centro Comercial Residencial Balta
- Cuadrante: Av. El Sol Este, Av. Almirante Miguel Grau, Jirón 28 de Julio, Av. Francisco Bolognesi, Av. República de Panamá
Hora: 12 m - 11 p. m.
Miraflores
- Urb. La Castellana
- Urb. El Rancho
- Urb. Benavides
- Cuadrante: Av. La Merced, av. Alfredo Benavides, av. Paseo de la Castellana y av. Mariscal Ramon Castilla
Hora: 12 m - 11 p. m.
Santiago de Surco
- Urb. La Castellana
- Urb. Los Manzanos
- Urb. Los Olivos
- Urb. El Rosal
- Urb. El Rosedal
- Urb. Tulipanes
- Urb. Alicia
- Urb. Canopus
- Cuadrante: Av. La Merced, Av. Alfredo Benavides, Av. Paseo de la Castellana, Av. Mariscal Ramón Castilla
Hora: 12 m - 11 p. m.
Miraflores
- Urb. La Castellana
- Urb. El Rancho
- Urb. Benavides
- Cuadrante: Av. La Merced, av. Alfredo Benavides, av. Paseo de la Castellana, av. Mariscal Ramón Castilla
Hora: 12 m - 11 p. m.
Barranco
- Urb. La Condesa
- Urb. La Poblana
- Urb. Confraternidad
- Urb. San Ignacio
- Urb. Tejadita
- Urb. La Viñita
- Cercado
- Conjunto Habitacional San Joaquín
- Centro Comercial Residencial Balta
- Cuadrante: Av. El Sol Este, av. Almirante Miguel Grau, jirón 28 de Julio, av. Francisco Bolognesi, av. República de Panamá
Hora: 12 m - 11 p. m.
Consejos ante el corte de agua
- Almacena agua potable en recipientes limpios y con tapa antes de la interrupción del servicio.
- Calcula la cantidad necesaria para beber, cocinar, lavarte las manos y realizar la higiene personal.
- Evita desperdiciar el recurso y prioriza su uso para las actividades indispensables.
- Mantén los depósitos alejados de la basura, el polvo y sustancias contaminantes.
- Reserva agua adicional para la limpieza del hogar y el uso del inodoro.
- No consumas agua almacenada en recipientes sucios o destapados.
- Verifica los horarios de interrupción y restablecimiento anunciados por Sedapal.
- Cuando vuelva el servicio, deja correr el agua unos instantes antes de utilizarla y comprueba que tenga apariencia habitual.
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