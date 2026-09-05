¿Buses o tanques? Conductores en Perú se protegen con cabinas de acero y vidrios antibalas ante avande de la extorsión

Las medidas adoptadas por el Corredor Rosado en Lima y Callao evidencia el cansancio de los transportistas por los ataques criminales que sacuden continuamente la capital peruana por la ola de extorsiones. Operarios han instalado paneles de acero y vidrios reforzados en la cabina de autobuses. | Video: América TV

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La violencia criminal contra el transporte público en Lima y Callao ha llevado a las autoridades a adoptar nuevas medidas de protección para los conductores. La Municipalidad Provincial del Callao y el consorcio que administra el Corredor Rosado acordaron reforzar sus buses con estructuras blindadas para reducir la exposición de los trabajadores ante posibles ataques con armas de fuego.

De acuerdo con información difundida por el Ministerio Público, entre agosto de 2024 y mayo de 2026 se registraron 214 atentados con víctimas en Lima Metropolitana y el Callao, que dejaron 283 personas afectadas: 152 fallecidos y 131 heridos. Los datos evidencian la gravedad de la violencia que enfrenta el sector transporte, en medio de las presiones de organizaciones criminales que exigen el pago de cupos a cambio de no atentar contra trabajadores o unidades y que disputan el control de este negocio ilícito.

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El Callao, una de las zonas más afectadas por la violencia vinculada a la extorsión al transporte, enfrenta un escenario cada vez más complejo para empresas y conductores. Ante las amenazas y los ataques armados, algunos operadores han optado por reforzar sus vehículos como una medida de protección, en lugar de ceder ante las exigencias de las organizaciones criminales.

Un autobús del transporte público se encuentra estacionado frente a una central de monitoreo en el Callao durante las alertas por extorsión e inseguridad. (Andina)

El proyecto contempla la instalación de vidrios blindados en el parabrisas y en la ventana del conductor, además de placas de acero para reforzar la carrocería de las unidades. La intervención busca convertir el área de conducción en una cabina con protección antibalas, con el objetivo de reducir la exposición de los trabajadores ante posibles ataques con armas de fuego.

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La medida fue anunciada por el alcalde del Callao, César Pérez, quien confirmó además que algunas de las empresas que integran el consorcio del Corredor Rosado han sido víctimas de extorsión.

Empresas optan por reforzar sus unidades

Pérez señaló que algunas compañías han decidido invertir en medidas de seguridad ante las amenazas que reciben. El alcalde evitó identificar a las empresas involucradas, debido al riesgo de que revelar sus nombres pueda convertirlas en nuevos objetivos de los grupos criminales.

“Hay empresas del consorcio que ya no quieren ser extorsionadas. Prefieren invertir en darse la seguridad, saber que van a ser blindadas con acero”, declaró.

El anuncio refleja una de las respuestas que vienen adoptando los operadores del transporte público frente a las extorsiones, un delito que en los últimos años se ha convertido en uno de los principales problemas de seguridad para empresas, conductores y trabajadores del sector en Lima y Callao.

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César Pérez inspecciona una lámina de blindaje en un autobús del Corredor Rosado para proteger a los pasajeros ante extorsiones en Callao. (Andina / Editora Perú)

¿Cómo serán las cabinas de los buses?

El sistema de protección estará concentrado en la zona ocupada por el conductor. Las modificaciones contemplan placas de acero para reforzar la estructura del vehículo y vidrios blindados capaces de ofrecer mayor resistencia frente a disparos.

El parabrisas y la ventana lateral del conductor serán reforzados como parte de la intervención. La finalidad es reducir la vulnerabilidad de los trabajadores durante el servicio, especialmente ante ataques dirigidos contra los vehículos.

La implementación será progresiva y la Municipalidad del Callao espera que toda la flota del Corredor Rosado haya sido modificada antes de finalizar 2026.

Municipalidad y consorcio financiarán el proyecto

El reforzamiento de los buses será desarrollado mediante un convenio de cooperación entre la Municipalidad Provincial del Callao y los representantes del Corredor Rosado.

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Un conductor del corredor rosado opera un vehículo equipado con cámaras de vigilancia para reforzar la seguridad en el Callao. (ANDINA / EDITORA PERU)

De acuerdo con el alcalde, ambas partes asumirán conjuntamente el gasto de las modificaciones. La comuna también busca incorporar a empresas especializadas en blindaje para conseguir condiciones económicas que permitan reducir el costo de las intervenciones.

“Van a hacer un convenio de cooperación para juntos hacer ese gasto”, explicó Pérez, quien añadió que se busca que las compañías dedicadas al blindaje puedan ofrecer un denominado “costo social”.

Más de 50 buses ya tienen cámaras de seguridad

El blindaje de las unidades se sumará a un sistema de vigilancia que ya funciona en parte de la flota.

Más de 50 buses del Corredor Rosado cuentan actualmente con cámaras de seguridad, según la información proporcionada por la Municipalidad del Callao. Las unidades también disponen de sistemas de geolocalización mediante GPS, que permiten conocer su ubicación durante el recorrido.

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Las imágenes son supervisadas desde la central de monitoreo de la Municipalidad Provincial del Callao. La comuna busca, además, conectar las cámaras instaladas en los buses con sus centrales C2, de modo que el sistema municipal pueda recibir las imágenes y mejorar su capacidad de respuesta ante una emergencia.

La combinación de videovigilancia y geolocalización permitirá realizar un seguimiento de los vehículos mientras prestan servicio y facilitar la coordinación con los equipos de seguridad cuando se detecte una situación de riesgo.

Una ruta entre el Callao y el centro de Lima

El Corredor Rosado conecta el distrito de Mi Perú, en la provincia del Callao, con la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima.

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La ruta atraviesa zonas de ambas jurisdicciones y transporta diariamente a pasajeros entre el Callao y la capital peruana. Por ello, la Municipalidad del Callao busca que el sistema de vigilancia pueda acompañar a las unidades durante todo su recorrido.

El uso de cámaras dentro de los buses también permitiría contar con registros audiovisuales de eventuales incidentes y aportar información para las investigaciones posteriores.

Una medida que busca extenderse a otros operadores

La Municipalidad del Callao espera que el reforzamiento de los buses del Corredor Rosado pueda convertirse en una referencia para otras empresas que operan rutas de transporte público y enfrentan amenazas similares.

El plan combina blindaje de las cabinas de conducción, cámaras de seguridad, GPS y monitoreo desde las centrales municipales.

La meta inmediata es que toda la flota del Corredor Rosado cuente con las modificaciones antes de que termine el año. Para las autoridades y los operadores, el desafío será implementar estas medidas sin interrumpir el servicio y, al mismo tiempo, reducir la exposición de conductores y pasajeros a la violencia asociada a las extorsiones.

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