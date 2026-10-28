Perú

Huánuco: obras paralizadas en Lauricocha dejan expuestas a más de 100 familias y 1.000 estudiantes ante el azote de El Niño

La defensa ribereña de la quebrada Chegchillhuan presenta un avance físico de solo 36%. La Municipalidad Provincial de Lauricocha solicitó transferencias de fondos a la PCM, el MEF y el Midagri

Lauricocha
La paralización de los trabajos incrementa la vulnerabilidad de la ciudad de Jesús frente a los efectos del fenómeno de El Niño.
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Más de 100 familias y la comunidad educativa del colegio José Vara Llanos, que reúne a más de 1.000 alumnos, permanecen expuestas a inundaciones y accidentes debido a la paralización de obras de prevención en la provincia de Lauricocha, en Huánuco. La Municipalidad Provincial de Lauricocha pidió al Gobierno Nacional recursos para reanudar los trabajos antes del período de lluvias intensas.

El principal proyecto afectado es la mejora de la defensa ribereña en la quebrada Chegchillhuan, ubicada en la ciudad de Jesús, capital provincial. La obra, identificada con el Código Único de Inversiones (CUI) N.° 2453476, se encuentra detenida desde febrero y registra un avance físico de 36%, según informó la municipalidad.

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La infraestructura busca proteger a las viviendas cercanas a la quebrada y al colegio José Vara Llanos. La interrupción de los trabajos deja expuesta a la zona ante un aumento del caudal durante la temporada de precipitaciones, en un contexto de alerta local por los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Lauricocha
El proyecto de pistas y veredas en Jesús contempla un sistema de drenaje pluvial para evitar anegamientos en las viviendas.

La defensa ribereña de Chegchillhuan solo alcanza un avance de 36%

La obra inconclusa forma parte de las medidas de prevención frente a desbordes e inundaciones en Jesús. El proyecto contempla intervenciones en la quebrada Chegchillhuan, un punto cuya vulnerabilidad preocupa a las autoridades locales por su cercanía con viviendas y centros educativos.

El alcalde provincial de Lauricocha, Gide Falcon Sánchez, afirmó que la comuna realizó gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otros sectores del Ejecutivo para obtener el presupuesto pendiente. “Hemos realizado múltiples gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas y otros ministerios para conseguir el presupuesto que permita reactivar y culminar estas obras, pero aún no obtenemos los recursos necesarios”, sostuvo.

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Falcon Sánchez, quien también integra la directiva nacional de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe), señaló que el municipio exige una respuesta ante el riesgo para los vecinos. “No podemos esperar a que ocurra una tragedia”, agregó.

Lauricocha
Las zanjas abiertas y el lodo dificultan el tránsito de los alumnos hacia el colegio José Vara Llanos.

Las zanjas y el barro dificultan el tránsito de vecinos y escolares

El segundo proyecto pendiente corresponde a la creación de pistas y veredas en la ciudad de Jesús, registrado con el CUI N.° 2462311. La intervención incorpora un sistema de drenaje pluvial destinado a conducir el agua de lluvia y evitar que se acumule en las viviendas.

La paralización de estas labores dejó zanjas abiertas y sectores con terreno inestable. De acuerdo con la municipalidad, estas condiciones dificultan el desplazamiento diario de escolares, adultos mayores y otros vecinos, además de elevar el riesgo de caídas y accidentes.

La situación adquiere relevancia por la cercanía del colegio José Vara Llanos y por el tránsito de estudiantes hacia la institución. El municipio advirtió que el barro y las excavaciones afectan la circulación en zonas donde las obras de pistas, veredas y drenaje no han sido concluidas.

Lauricocha
El alcalde Gide Falcon Sánchez afirmó que la comuna gestionó el financiamiento ante el Ejecutivo sin recibir respuesta favorable.

Lauricocha solicita transferencias para retomar los dos proyectos

La Municipalidad Provincial de Lauricocha solicitó que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el MEF y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) prioricen las transferencias necesarias para reactivar ambos proyectos. El pedido incluye la culminación de la defensa ribereña, las vías, las veredas y el drenaje pluvial.

Las autoridades locales sostienen que la ejecución completa permitiría reducir la exposición de las familias de Jesús frente a lluvias intensas. El alcalde afirmó que la prevención requiere obras concluidas antes de que las precipitaciones compliquen las condiciones de la zona.

“Nuestra población necesita obras terminadas y soluciones concretas. Seguiremos exigiendo el presupuesto para culminar la defensa ribereña, las pistas, las veredas y el drenaje pluvial”, manifestó Falcon Sánchez.

La municipalidad espera una respuesta del Ejecutivo sobre el financiamiento de los proyectos, cuyos trabajos continúan paralizados desde febrero.

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