La bolsa retrocede en Perú tras posible victoria de Roberto Sánchez y podría arrastrar a mercados de Chile y Colombia

Las primeras caídas se concentraron en acciones peruanas que cotizan en el exterior, donde Credicorp perdió 21% y Buenaventura retrocedió 33% antes de un traslado al mercado local. Créditos: BVL

El resultado parcial de las elecciones presidenciales en Perú marcó el inicio de una semana de alta volatilidad en los mercados financieros de la región.

Con el 93,181% de actas procesadas por la ONPE, Keiko Fujimori de Fuerza Popular suma el 50,069% de los votos, mientras Roberto Sánchez de Juntos por el Perú alcanza el 49,931%. Este escenario mantiene la competencia abierta y ha elevado la tensión entre los inversores.

La reacción recuerda lo ocurrido en 2021, cuando la victoria de Pedro Castillo generó un retroceso inmediato superior al 6% en el índice S&P/BVL Perú General y una caída de hasta 8,9% en el sector financiero al día siguiente de la elección.

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Primeras reacciones: caídas y bajo volumen en la Bolsa de Lima

La jornada bursátil comenzó con movimientos limitados y escaso volumen en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Según explicó David Lizama, jefe de análisis de Renta 4 SAB, “la bolsa local es tan líquida que, tras unas pocas operaciones iniciales, no se registró mucho volumen”.

Lizama detalló para Infobae Perú que las mayores caídas iniciales ocurrieron en acciones peruanas que cotizan en el exterior, como BAP (Credicorp) y Buenaventura, ambas incluidas en varios índices de referencia internacionales.

David Lizama, de Renta 4 SAB, advirtió que la mayor corrección en Perú podría llegar después del 28 de julio y de la presentación del gabinete si gana Roberto Sánchez.

BAP retrocedió de USD 370 a USD 300, una caída del 21%, mientras que Buenaventura descendió de USD 44 a USD 29,37, con una pérdida del 33%. En los últimos días, la acción de Buenaventura pasó de USD 37 a USD 29.

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“Lo que normalmente pasa es que primero se ve el ajuste afuera y luego, con demora, se refleja en el mercado local”, dijo el especialista.

Según explicó, el tipo de cambio permanece relativamente estable en S/3,50, mientras los bonos soberanos muestran puntas abiertas y baja actividad. De cualquier forma, la mayor corrección bursátil local podría no ocurrir de inmediato.

Expectativas de mayor volatilidad tras la transición presidencial

Históricamente, la volatilidad se incrementa después del discurso presidencial del 28 de julio y la presentación del gabinete, especialmente en la quincena de agosto, según Lizama.

“En caso que gane Sánchez, es probable que la mayor corrección [el verdadero golpe] no la veas hoy, sino después de que presente su primera plana de ministros ante el Senado”, subrayó.

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El desempeño de las mineras peruanas impacta en la capitalización bursátil regional.

Entre otras acciones relevantes, Volcan bajó de S/0,83 a S/0,66 (-22%), Souther Copper perdió 15% en los últimos días y 22% respecto a su máximo anual.

En tanto, IFS (Intercorp Financial Services) cayó de USD 50,40 a USD 45 (-9,8%), mientras que la cementera Unacem pasó de S/2,02 en febrero a S/1,68 (-19%).

Volcan e IFS dependen más del mercado local, tienen menor liquidez y su ajuste bursátil se da en una segunda etapa, una vez que se ha drenado el impacto externo. Este mercado, según Lizama, “todavía no refleja el impacto total por el bajo volumen”.

Impacto regional: ¿Riesgo de contagio en el bloque nuam?

El especialista también señaló el contexto regional y la posible repercusión en los mercados de Chile y Colombia, integrados con Perú en el holding nuam, que busca posicionarse globalmente frente a otros conglomerados bursátiles internacionales, como Euronext, Deutsche Börse y NYSE Group.

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“Cuando una de las bolsas del bloque nuam tropieza fuerte, termina arrastrando a las otras dos”, advirtió Lizama.

La Bolsa de Valores de Lima operó con bajo volumen, mientras el tipo de cambio se mantuvo en S/3,50 y los bonos soberanos mostraron escasa actividad.

Según el análisis de Renta 4 SAB, la interconexión operativa y financiera entre estas bolsas amplifica la sensibilidad regional ante episodios de volatilidad y puede generar un efecto dominó si persiste la incertidumbre política en el país.

En este contexto, nuam reportó resultados récord para el primer trimestre de 2026. Los ingresos operacionales alcanzaron CLP 40,7 mil millones (+17% interanual), la utilidad neta fue de CLP 9,7 mil millones (+47%) y el margen EBITDA llegó al 49%.

La capitalización bursátil conjunta de las tres bolsas sumó USD 532 mil millones (+43% interanual), reflejando el dinamismo reciente de los mercados. Pero ahora se avecinan golpes desde dos de los tres socios.

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Colombia y Chile: presión adicional sobre la integración andina

Y es que, para Lizama, el agobio internacional para nuam no se agota en Perú. El 21 de junio, Colombia celebrará la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella (derecha) e Iván Cepeda (izquierda, cercano a Gustavo Petro), en medio de un panorama que podría redefinir la correlación de fuerzas en Sudamérica.

En Chile, bajo la presidencia de José Antonio Kast, el mercado se mantiene como el más sólido del bloque, aunque no logra sostener el índice regional si Perú y Colombia presentan retrocesos simultáneos.

Ilustración acuarela de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, contrapuestos, con hospitales y la bandera de Colombia de fondo, simbolizando sus diferentes posturas en el contexto nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto, habría que sumarle que, dentro de Perú, la capacidad de respuesta de los inversionistas institucionales se ha visto limitada: las AFP cuentan con menor margen de maniobra tras los retiros de fondos recientes y las aseguradoras mantienen su preferencia por la renta fija.

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Según Lizama, “para que el equity peruano recupere tracción, la bolsa local debería caer por lo menos un 10% adicional desde los niveles actuales”.

El resultado electoral final en Perú podría demorar varias semanas en oficializarse, mientras el mercado local transita un periodo de baja representatividad y movimiento lateral, condicionado por la volatilidad externa, la política interna y la integración regional en el bloque.