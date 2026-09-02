BVL acumula rentabilidad de 36,78% en soles durante 2026: minería lidera las ganancias

El avance fue impulsado por las empresas mineras, favorecidas por el alza internacional del oro, plata y cobre. Foto: Borsista

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La Bolsa de Valores de Lima (BVL) mantiene un desempeño positivo durante el 2026. Al cierre de agosto, el mercado bursátil peruano acumuló una rentabilidad de 36,78% en soles, mientras que medida en dólares alcanzó un avance de 37,29%, de acuerdo con Ángel Alcalá Canales, funcionario de inversiones de Juan Magot & Asociados Sociedad Agente de Bolsa (SAB).

El resultado estuvo impulsado principalmente por el comportamiento de las empresas vinculadas a la minería, favorecidas por el incremento de las cotizaciones internacionales de los metales. El oro, la plata y el cobre destacaron entre los productos que contribuyeron al mejor desempeño de las compañías del sector.

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Minería concentra las mayores ganancias

Según Alcalá Canales, el sector minero fue el que obtuvo los mejores resultados en la plaza bursátil local, en un contexto marcado por el fuerte avance de los precios internacionales de los metales. Esta tendencia permitió que varias empresas vinculadas a la actividad extractiva registraran un desempeño destacado en bolsa.

El precio del oro se ubicó entre USD 4.400 y USD 5.000 por onza, situación que favoreció los resultados empresariales. De acuerdo con el especialista, las compañías mineras alcanzaron utilidades récord durante el primer semestre del año.

El sector minero lideró la rentabilidad de la bolsa local, impulsado por el alza de los metales en el mercado internacional. Foto: Proveedores Mineros

Entre las empresas que sobresalieron en este comportamiento figuran Southern Copper, Buenaventura, Volcan y Atacocha, cuyos desempeños estuvieron vinculados al favorable escenario para los metales.

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Empresas junior ganan protagonismo

Otro segmento que cobró fuerza en la BVL fue el de las empresas junior, compañías que todavía se encuentran principalmente en fases de exploración. Alcalá Canales destacó en particular a Panoro Minerals y PPX.

Estas firmas incrementaron de manera significativa sus volúmenes de negociación en el mercado local, impulsadas por el mayor interés de los inversionistas en activos relacionados con los metales. El mayor apetito por riesgo también les permitió obtener importantes retornos durante el año.

Sector financiero ocupa el segundo lugar

El sector financiero se posicionó como el segundo grupo con mejor rentabilidad en lo que va del 2026. El desempeño responde, según el funcionario de inversiones, a una mejora en las perspectivas macroeconómicas, a la estabilidad en la colocación de créditos y a una menor presión por provisiones relacionadas con la morosidad.

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El sector financiero ocupó el segundo lugar en rentabilidad, favorecido por mejores perspectivas económicas, créditos estables y menores provisiones por morosidad. Foto: Novicap

A ello se sumó el efecto de las medidas y operaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que contribuyeron a mantener la liquidez en moneda nacional y favorecieron la estabilidad del sistema financiero.

Dentro de este segmento, Credicorp continúa entre las alternativas preferidas por los inversionistas, debido a los niveles de rentabilidad que presenta y a su política de distribución de dividendos.

Industria muestra señales de recuperación

El sector industrial se ubicó en el tercer lugar entre los segmentos con mayor rentabilidad de la bolsa peruana. Su evolución estaría relacionada con la recuperación progresiva del consumo interno, que viene generando mejores condiciones para las empresas de esta actividad.

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En este grupo, Alcalá Canales resaltó el desempeño de Aceros Arequipa, compañía que, según explicó, ha mostrado avances importantes tanto en sus volúmenes como en los retornos obtenidos mediante dividendos.

De esta manera, la minería se mantiene como el principal motor de las ganancias acumuladas por la BVL durante el 2026, seguida por el sector financiero y, en tercer lugar, la actividad industrial.