Perú

BVL acumula rentabilidad de 36,78% en soles durante 2026: minería lidera las ganancias

La plaza bursátil limeña se vio favorecida por el buen desempeño de las empresas mineras, el mayor interés por compañías junior y una mejora en las perspectivas del sector financiero

El avance fue impulsado por las empresas mineras, favorecidas por el alza internacional del oro, plata y cobre.
El avance fue impulsado por las empresas mineras, favorecidas por el alza internacional del oro, plata y cobre. Foto: Borsista
Guardar

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) mantiene un desempeño positivo durante el 2026. Al cierre de agosto, el mercado bursátil peruano acumuló una rentabilidad de 36,78% en soles, mientras que medida en dólares alcanzó un avance de 37,29%, de acuerdo con Ángel Alcalá Canales, funcionario de inversiones de Juan Magot & Asociados Sociedad Agente de Bolsa (SAB).

El resultado estuvo impulsado principalmente por el comportamiento de las empresas vinculadas a la minería, favorecidas por el incremento de las cotizaciones internacionales de los metales. El oro, la plata y el cobre destacaron entre los productos que contribuyeron al mejor desempeño de las compañías del sector.

PUBLICIDAD

Minería concentra las mayores ganancias

Según Alcalá Canales, el sector minero fue el que obtuvo los mejores resultados en la plaza bursátil local, en un contexto marcado por el fuerte avance de los precios internacionales de los metales. Esta tendencia permitió que varias empresas vinculadas a la actividad extractiva registraran un desempeño destacado en bolsa.

El precio del oro se ubicó entre USD 4.400 y USD 5.000 por onza, situación que favoreció los resultados empresariales. De acuerdo con el especialista, las compañías mineras alcanzaron utilidades récord durante el primer semestre del año.

El sector minero lideró la rentabilidad de la bolsa local, impulsado por el alza de los metales en el mercado internacional.
El sector minero lideró la rentabilidad de la bolsa local, impulsado por el alza de los metales en el mercado internacional. Foto: Proveedores Mineros

Entre las empresas que sobresalieron en este comportamiento figuran Southern Copper, Buenaventura, Volcan y Atacocha, cuyos desempeños estuvieron vinculados al favorable escenario para los metales.

PUBLICIDAD

Empresas junior ganan protagonismo

Otro segmento que cobró fuerza en la BVL fue el de las empresas junior, compañías que todavía se encuentran principalmente en fases de exploración. Alcalá Canales destacó en particular a Panoro Minerals y PPX.

Estas firmas incrementaron de manera significativa sus volúmenes de negociación en el mercado local, impulsadas por el mayor interés de los inversionistas en activos relacionados con los metales. El mayor apetito por riesgo también les permitió obtener importantes retornos durante el año.

Sector financiero ocupa el segundo lugar

El sector financiero se posicionó como el segundo grupo con mejor rentabilidad en lo que va del 2026. El desempeño responde, según el funcionario de inversiones, a una mejora en las perspectivas macroeconómicas, a la estabilidad en la colocación de créditos y a una menor presión por provisiones relacionadas con la morosidad.

El sector financiero ocupó el segundo lugar en rentabilidad, favorecido por mejores perspectivas económicas, créditos estables y menores provisiones por morosidad.
El sector financiero ocupó el segundo lugar en rentabilidad, favorecido por mejores perspectivas económicas, créditos estables y menores provisiones por morosidad. Foto: Novicap

A ello se sumó el efecto de las medidas y operaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que contribuyeron a mantener la liquidez en moneda nacional y favorecieron la estabilidad del sistema financiero.

Dentro de este segmento, Credicorp continúa entre las alternativas preferidas por los inversionistas, debido a los niveles de rentabilidad que presenta y a su política de distribución de dividendos.

Industria muestra señales de recuperación

El sector industrial se ubicó en el tercer lugar entre los segmentos con mayor rentabilidad de la bolsa peruana. Su evolución estaría relacionada con la recuperación progresiva del consumo interno, que viene generando mejores condiciones para las empresas de esta actividad.

En este grupo, Alcalá Canales resaltó el desempeño de Aceros Arequipa, compañía que, según explicó, ha mostrado avances importantes tanto en sus volúmenes como en los retornos obtenidos mediante dividendos.

De esta manera, la minería se mantiene como el principal motor de las ganancias acumuladas por la BVL durante el 2026, seguida por el sector financiero y, en tercer lugar, la actividad industrial.

Temas Relacionados

BVLBolsa de Valores de Limamineríaperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Quién es Óscar Cruz Basilio, el heredero que tomaría las riendas de ‘Los Pulpos’ tras la captura de su líder criminal?

Tras la caída de Jhonsson Smit Cruz Torres en Bolivia, el nombre de su primo cobra fuerza dentro de la estructura delictiva, mientras las autoridades siguen sus antecedentes y presuntos nexos con violentos ataques en La Libertad

¿Quién es Óscar Cruz Basilio, el heredero que tomaría las riendas de ‘Los Pulpos’ tras la captura de su líder criminal?

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 2 de septiembre de 2026

La preparación familiar, las rutas de evacuación y una mochila con suministros básicos permiten reducir riesgos ante movimientos telúricos en cualquier región del país

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 2 de septiembre de 2026

El US Open se inclina a la resiliencia de Ignacio Buse tras vencer a Marcos Giron y revela hito familiar: “Siguiendo los pasos de su abuelo Eduardo”

El entrañable ‘Nacho’ se mantiene en carrera en el último Grand Slam, tras llevarse por delante a un dueño de casa. Su debut no pasó desapercibido para la organización, que, además, rescató un pasaje familiar invaluable

El US Open se inclina a la resiliencia de Ignacio Buse tras vencer a Marcos Giron y revela hito familiar: “Siguiendo los pasos de su abuelo Eduardo”

Dominio criminal de ‘Jhonsson Pulpo’ en Chile: amenazas, secuestros y asesinatos bajo investigación

La organización nacida en Trujillo extendió su red criminal hacia Santiago. Las pesquisas vinculan a sus integrantes con amenazas a comerciantes, homicidios, cobros de cupos e incendios contra negocios

Dominio criminal de ‘Jhonsson Pulpo’ en Chile: amenazas, secuestros y asesinatos bajo investigación

‘Jhonsson Pulpo’, líder del grupo criminal ‘Los Pulpos’, llegó a Lima tras ser capturado en Bolivia

El cabecilla de la organización criminal fue trasladado desde Juliaca en una aeronave Hércules de la FAP y acompañado por el ministro del Interior, César Astudillo

‘Jhonsson Pulpo’, líder del grupo criminal ‘Los Pulpos’, llegó a Lima tras ser capturado en Bolivia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori niega que Rafael Belaúnde haya interrogado a detenidos pese a fotos oficiales: “Todo está en investigación”

Keiko Fujimori niega que Rafael Belaúnde haya interrogado a detenidos pese a fotos oficiales: “Todo está en investigación”

Pedro Hernández es elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional: Luz Pacheco será vicepresidenta

Jefe del INPE no asistió a citación del Congreso: Comisión pide explicar obras paralizadas y extorsiones desde penales

Ministro Juan Sheput se planta ante Keiko Fujimori y exige la salida de Óscar Arriola: “No voy a retroceder”

Keiko Fujimori defiende a Tania Ramírez: “Ella tenía la capacidad, pero, para evitar suspicacias, renunció”

ENTRETENIMIENTO

Patricia Portocarrero vuelve con su unipersonal ‘Es lo que hay’: habla de ‘Chapa tu Money’ y cómo cuida su salud tras episodios complicados

Patricia Portocarrero vuelve con su unipersonal ‘Es lo que hay’: habla de ‘Chapa tu Money’ y cómo cuida su salud tras episodios complicados

Mario Hart se retracta en vivo tras decir que Korina Rivadeneira debía avisarle antes de un ampay: "Me han hecho recapacitar"

Vasco Madueño cuenta cómo vive su debut en ‘Al fondo hay sitio’ y adelanta qué le atrae de su personaje como Eduardo Pardo del Solar

Usuarios critican nuevo trofeo de Ibai Llanos a Perú por ganar Mundial de Desayunos: “El único beneficiado es él”

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel

DEPORTES

El US Open se inclina a la resiliencia de Ignacio Buse tras vencer a Marcos Giron y revela hito familiar: “Siguiendo los pasos de su abuelo Eduardo”

El US Open se inclina a la resiliencia de Ignacio Buse tras vencer a Marcos Giron y revela hito familiar: “Siguiendo los pasos de su abuelo Eduardo”

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del US Open 2026

Facundo Callejo admite que Cusco FC debe exhibir una mejor versión fuera de casa: “Lo que te permite pelear la Liga 1 es ganar de visitante”

Ignacio Buse clasificó a segunda ronda del US Open 2026: resumen de la increíble victoria peruana 3-2 ante Marcos Giron

Adrián Ugarriza, recibido entre aplausos y vítores por la afición del Hapoel Beer Sheva tras su llegada como flamante refuerzo