La Bolsa de Lima supera al S&P 500, el principal índice de EEUU, como la más rentable del año

Las acciones mineras y financieras explicaron el 85% de la mejora del índice general de la Bolsa de Lima.

El mercado peruano vivió en la primera mitad de 2026 un desempeño inusual: la Bolsa de Valores de Lima (BVL) se posicionó entre los mejores mercados emergentes del mundo, con un rendimiento de 27,5% en dólares hasta el cierre de junio, superando la evolución del S&P 500 y ubicándose en el sexto mejor arranque semestral desde el año 2000.

Así lo detallaron directivos de la BVL, filial de nuam exchange, durante la presentación de resultados del segundo trimestre.

Un semestre de alto crecimiento y volatilidad

El avance de la BVL se explica principalmente por la revalorización de los sectores minero y financiero, responsables del 85% de la mejora en el índice general.

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Según la propia bolsa, el contexto internacional de precios elevados de metales y la progresiva estabilidad política han favorecido los flujos de inversión hacia valores locales. El mercado presentó una volatilidad anual de 22%, algo que no resulta atípico dada la historia reciente del mercado peruano.

El inicio de año fue especialmente fuerte: en enero los índices locales crecieron 20% en dólares, mientras que los meses siguientes mostraron un ritmo más moderado. Esta dinámica permitió a la plaza limeña superar el rendimiento de grandes bolsas internacionales, entre ellas la estadounidense.

Credicorp, Southern Copper, Intercorp e IFS lideraron el movimiento bursátil y bancos de inversión extranjeros revisaron al alza su valor fundamental.

Aumento del interés minorista y cambios en la composición del mercado

La recuperación bursátil se reflejó en el aumento de participación de personas naturales. El número de inversionistas retail alcanzó 457.000 personas con saldo positivo, cifra que podría rozar las 493.000 cuentas al cierre del año, según proyecciones de la BVL.

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El informe revela que el segmento retail ya representa entre el 39 y 40% del monto negociado, el nivel más alto de los últimos 17 años en el mercado peruano.

Además, la participación extranjera, que había caído a mínimos del 8% durante el año anterior, se ubicó en 14%. Aunque lejos del 40% previo a la pandemia, la tendencia refleja una recuperación parcial del apetito internacional por la renta variable peruana.

Los inversionistas minoristas llegaron a 457.000 cuentas con saldo positivo y ya concentran entre el 39% y el 40% del monto negociado en Perú.

Empresas líderes y recomendaciones de analistas

Los sectores minero y financiero encabezaron el repunte. Compañías como Credicorp, Southern Copper, Intercorp e IFS figuraron entre los valores más recomendados por bancos de inversión extranjeros, que actualizaron al alza el valor fundamental de estas firmas.

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El sector minero, históricamente motor de la plaza limeña, mantuvo su liderazgo tanto en retorno de precios como en distribución de dividendos: el 54% de los dividendos repartidos en 2026 provienen del rubro minero, con pronóstico de récord histórico anual.

El 85% de las empresas bajo cobertura de analistas locales han mejorado su valor fundamental en el semestre. Además, empresas como Scotiabank Perú y Minera Poderosa sobresalieron por su retorno anualizado superior al 30% en la última década.

La BVL advirtió que la caída del free float, la baja base de inversores y el riesgo de El Niño limitan la profundidad del mercado peruano.

Liquidez, desafíos y perspectivas

La mejora en los montos negociados se vio impulsada tanto por valores locales como extranjeros. El mercado global, donde se listan ETFs y acciones de empresas internacionales, registró más de 800 millones de dólares negociados en el semestre, con casi el 100% de operaciones realizadas por personas naturales.

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Persisten desafíos estructurales: la disponibilidad de acciones en circulación (free float) se redujo del 55,9% en 2021 al 41,5% en 2025, afectando la profundidad del mercado. Además, la proporción de la población peruana con inversiones en bolsa sigue siendo inferior al 3%, lo que revela un amplio margen para la inclusión financiera.

En el cierre de la presentación, directivos de la BVL advirtieron que el principal riesgo identificado para los próximos meses es el posible impacto del fenómeno de El Niño sobre la economía peruana. Según las estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú, los términos de intercambio se mantendrán en niveles favorables, lo que podría ofrecer soporte al desempeño bursátil en el segundo semestre del año.

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La Bolsa de Valores de Lima superó al S&P 500 y registró su sexto mejor arranque semestral desde 2000. EFE/Sarah Yenesel

¿Qué es el S&P 500?

El S&P 500 es un índice bursátil que agrupa a las 500 empresas más grandes y representativas de Estados Unidos, seleccionadas por su tamaño, liquidez y peso sectorial. Es considerado el principal referente del mercado accionario estadounidense y uno de los más observados a nivel mundial.

El S&P 500 se utiliza como parámetro para comparar el desempeño de otras bolsas o fondos de inversión. Está compuesto por compañías de diversos sectores como tecnología, salud, finanzas, energía, consumo y más. Empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Google (Alphabet) y Johnson & Johnson forman parte del índice.